Russische Zentralbank startet 'groß angelegte Prüfung der Krypto-Bestände des Landes' Von: Coinstats 2025/10/06 07:30

Die russische Zentralbank gibt an, dass sie Anfang 2026 ein "großangelegtes Audit" aller Krypto-Bestände und -Transaktionen des gesamten Landes durchführen wird.