Rosés neueste Zusammenarbeit klettert weiter im Pop Radio

Rosés Zusammenarbeit mit Alex Warren, "On My Mind", erreicht diese Woche neue Höchstwerte in Billboards Pop Airplay (Nr. 18) und Adult Pop Airplay (Nr. 14) Charts. NEW YORK, NEW YORK – 25. JULI: Rosé von Blackpink wird am 25.07.2025 in der Upper East Side in New York City gesehen. (Foto von TheStewartofNY/GC Images) GC Images

Rosé veröffentlichte Ende 2024 ihr Solo-Debütalbum Rosie und bewarb das vollständige Album mit mehreren Singles, die alle im selben Jahr erschienen. Die größte davon war "Apt.", die in Amerika immer noch in den Charts ist.

Im Jahr 2025 hat Rosé zwei weitere Singles (nicht von Rosie) veröffentlicht und sich wieder mit Blackpink vereint. Während sie weiterhin die neuesten Werke der Girlgroup bewirbt, die sie zum Star gemacht hat, erreicht ihre neueste Zusammenarbeit – und neueste Single als Solistin – neue Höchstwerte in mehreren Billboard-Charts in Amerika.

Rosés Zusammenarbeit mit Alex Warren

"On My Mind", angeführt von Alex Warren und mit Rosé als Gastkünstlerin, erscheint diese Woche in zwei Charts und steigt in beiden Listen auf neue Höchstwerte. Der Song steigt um einen Platz auf Nr. 14 in der Adult Pop Airplay-Liste und klettert um drei Plätze auf Nr. 18 in der Pop Airplay-Rangliste. Das Duett ist nun seit neun Wochen in beiden Rankings vertreten.

Alex Warrens wachsender Erfolg

Warren veröffentlichte "On My Mind" als dritte Single seines Debütalbums You'll Be Alright, Kid. Der Track erschien am 27. Juni, einige Wochen bevor das vollständige Album am 18. Juli veröffentlicht wurde. "On My Mind" folgte auf seinen Durchbruchshit "Ordinary", der monatelang die Hot 100 dominierte, und "Bloodline" mit dem Multi-Genre-Star Jelly Roll. Er folgte mit "Eternity", der vierten Single des Albums, die am selben Tag wie das Projekt erschien.

Rosé hat drei Songs in den Charts

Rosé hat diese Woche drei Songs in den amerikanischen Charts. Neben "On My Mind" fällt "Apt.", ihre Zusammenarbeit mit Bruno Mars, in den Hot 100 und der Radio Songs-Liste, bleibt aber noch knapp in den Top 40 der Airplay-Liste.

"Jump", die Comeback-Single von Blackpink, klettert in der Pop Airplay-Rangliste, befindet sich in den Top 10 von drei tanzorientierten Listen und rutscht in den Hot 100 erneut auf Nr. 78 ab.