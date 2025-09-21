Robert Kiyosaki sieht Bitcoin-Anstieg durch Trumps 401(k)-Investitionsreform Von: BitcoinEthereumNews 2025/09/21 08:35 Teilen

Bitcoin gewinnt an starkem Momentum, da eine neue Durchführungsverordnung den 401(k)-Zugang zu digitalen Vermögenswerten und Alternativen erweitert – eine Veränderung, die von Robert Kiyosaki stark unterstützt wird. Robert Kiyosaki prognostiziert Bitcoins Anstieg mit Trumps 401(k)-Zugang zu Krypto. Robert Kiyosaki, Autor des Bestsellers Rich Dad Poor Dad, hat sich zu einer bedeutenden Veränderung in den USA geäußert […] Quelle: https://news.bitcoin.com/robert-kiyosaki-sees-bitcoin-surging-with-trumps-401k-investment-reform/