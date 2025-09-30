Ripple (XRP) brauchte 10 Jahre, um ein Wachstum von 50.000% zu erzielen, Little Pepe (LILPEPE) will dies in weniger als der Hälfte der Zeit schaffen

GESPONSERTER BEITRAG*

Ripples XRP galt schon immer als Maßstab für langfristigen Krypto-Erfolg. Seine frühen Investoren, die eingestiegen sind, als XRP für Bruchteile eines Cents gehandelt wurde und die Jahre der Volatilität durchgestanden haben, konnten bereits ein Wachstum verzeichnen, das in Zehntausenden von Prozent gemessen wird. Im Gegensatz dazu ist ein neuer Konkurrent aufgetaucht: Little Pepe (LILPEPE). Er zielt nicht nur darauf ab, auf der Meme-Coin-Welle zu reiten, sondern die Erwartungen zu übertreffen und ein ähnliches oder größeres Wachstum in weniger als der Hälfte der Zeit zu erzielen, die XRP benötigte.

Ripples (XRP) langer Aufstieg

XRP ist eine der symbolträchtigsten Kryptowährungen für langfristige Renditen. Ausgehend von einem Penny-Preis im Jahr 2017 musste Ripple regulatorische und rechtliche Kämpfe bestehen, was bedeutet, dass das Wachstum selten linear verlief. Nach Überwindung der Hürden wird XRP heute im Bereich von 2,90–3,50 $ gehandelt, je nach Marktbedingungen. Das bedeutet, dass viele frühe Inhaber zusammengesetzte Gewinne gesehen haben, die weit über 50.000% hinausgehen. Allerdings dauerte es etwa fünf Jahre, um diesen Höhepunkt zu erreichen, und mehr als zehn Jahre, um sich als weithin anerkannter Marktführer bei Zahlungen, Abrechnungen und globalen Überweisungsnetzwerken zu stabilisieren.

Little Pepe (LILPEPE): Der ambitionierte Schnellaufsteiger

Little Pepe ist jetzt im Vorverkaufsstadium 13 live, mit einem Token-Preis von 0,0022 $. Der Vorverkauf hat bisher über 26 Millionen $ aus dem Verkauf von 16 Milliarden Token eingebracht, was auf einen starken Start hindeutet. Zu den besonderen Merkmalen von Little Pepe gehören keine Handelsgebühren, Anti-Sniper-Bot-Schutz, Ökosystem-Infrastruktur, einschließlich einer Layer-2-Blockchain speziell für Meme-Coins, Staking-Belohnungen und ein Launchpad für Meme-Coin-Projekte.

Wachstumspotenzial im Vergleich

Das Wachstum von XRP von 0,0059 $ auf seine Höchststände von etwa 3,84 $ stellt eine Rendite von mehr als 60.000x (was 6.000.000% entspricht) über einen Zeitraum von etwa fünf Jahren dar, um den Höhepunkt zu erreichen, dann weitere Jahre, um zu reifen. Selbst heute würde das Halten von XRP seit 2013 einen Gewinn von Zehntausenden von Prozent bedeuten. Little Pepe wird derzeit in Stufe 13 mit 0,0022 $ bewertet, wobei das Momentum des Vorverkaufs stark ist und der Listungspreis höher projiziert wird (etwa 0,003 $). Wenn LILPEPE in einem zukünftigen Bullenmarkt 0,50 $ oder sogar 1 $ erreicht, würde das einem Wachstum im Bereich von Hunderten bis Tausenden von Malen entsprechen. Diese Art von Wachstum könnte einen Teil dessen, was XRP erreicht hat, erreichen oder übertreffen – aber über einen viel kürzeren Zeitraum, wahrscheinlich weniger als die Hälfte des Jahrzehnts, das XRP benötigte.

Warum LILPEPE XRP überholen könnte

Little Pepe nutzt jeden Aspekt seiner Architektur, um schnellere, größere Renditen zu erzielen. Die Vorverkaufsphasen bauen Momentum auf, sammeln Dutzende von Millionen, erhöhen den Token-Preis Stufe für Stufe, schaffen Knappheit und Erwartung. Das Layer-2-Framework ist darauf ausgelegt, extrem niedrige Gebühren, schnellere Transaktionen, Bot-Schutz und fairere Übergänge vom Vorverkauf zur Börse zu bieten. Null Transaktionssteuer und Staking-Belohnungen helfen dabei, langfristige Halter anzuziehen und gleichzeitig die Reibung im Handel zu reduzieren. Community-Anreize wie Gewinnspiele und starkes Marketing verstärken das Bewusstsein und die potenzielle Nachfrage. All dies sind Elemente, die XRP im Laufe der Zeit aufbauen musste, mit vielen Jahren der Adoption, regulatorischen Kämpfen und Marktzyklen, bevor es seinen Höhepunkt erreichte. Little Pepe hofft, viele dieser Schritte in Monaten statt in Jahren zu komprimieren.

Kann LILPEPE das Wachstum von XRP von 50.000% in weniger als fünf Jahren erreichen?

Wenn Little Pepe von 0,0022 $ auf 1,10 $ klettert, entspricht das einer Steigerung von etwa 50.000%. Das ist genau die Art von Wachstum, die XRP von frühen Bruchteilen eines Cents bis zu mehreren Dollar Höchstständen geliefert hat (oder sich angenähert hat). Was sich unterscheidet, ist der Zeitrahmen. XRP benötigte etwa fünf Jahre, um sein Allzeithoch für viele Halter zu erreichen, plus weitere Jahre zur Konsolidierung. LILPEPE versucht, diesen Meilenstein in vielleicht 2 bis 3 Jahren oder weniger zu replizieren oder sogar zu übertreffen, indem es auf dem Meme-Coin-Superzyklus reitet, der bereits Anzeichen einer Beschleunigung zeigt.

Das Fazit

Die Geschichte von XRP zeigt, was in der Kryptowelt möglich ist, wenn Nutzen, Akzeptanz, regulatorische Klarheit und früher Einstieg zusammenkommen. Little Pepe setzt darauf, dass die aktuellen Marktbedingungen – der Aufstieg der Meme-Kultur, Layer-2-Skalierung, Vorverkaufsmechanismen, niedrige Gebührengestaltung, intensives Community-Momentum – eine weitaus schnellere Version dieses Erfolgs bringen können. Wenn LILPEPE seine Infrastruktur, Listings und Roadmap liefert, könnte es ein Wachstum von 50.000% in einer dramatisch kürzeren Zeit erzielen. Das ist ein kühnes Versprechen. Aber in einem Markt, der dafür bekannt ist, kühne Visionen zu belohnen, könnte Little Pepe diesmal einfach das schnellste Pferd im Rennen sein.

Für weitere Informationen über Little Pepe (LILPEPE) besuchen Sie die folgenden Links:

Website: https://littlepepe.com

Whitepaper: https://littlepepe.com/whitepaper.pdf

Telegram: https://t.me/littlepepetoken

Twitter/X: https://x.com/littlepepetoken

*Dieser Artikel wurde bezahlt. Cryptonomist hat den Artikel nicht geschrieben oder die Plattform getestet.