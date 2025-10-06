BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Während wir in die letzten Monate des Jahres 2025 gehen, scheint XRP (Ripple) an Momentum zu verlieren und kämpft darum, Schritt zu halten, da immer mehr Menschen zum Verkauf tendieren. Selbst mit XRPs früheren Erfolgen und erheblicher Unterstützung von vermögenden Investoren fällt es hinter neu aufkommende Kryptowährungen zurück, insbesondere hinter die äußerst beliebte Meme-Coin Little Pepe (LILPEPE). Hier ist der GrundWährend wir in die letzten Monate des Jahres 2025 gehen, scheint XRP (Ripple) an Momentum zu verlieren und kämpft darum, Schritt zu halten, da immer mehr Menschen zum Verkauf tendieren. Selbst mit XRPs früheren Erfolgen und erheblicher Unterstützung von vermögenden Investoren fällt es hinter neu aufkommende Kryptowährungen zurück, insbesondere hinter die äußerst beliebte Meme-Coin Little Pepe (LILPEPE). Hier ist der Grund

Ripple (XRP) Preisprognose: XRP wird wahrscheinlich nicht den Bullenmarkt 2025 anführen, da Anleger stark auf virale neue Krypto setzen

Von: Coinstats
2025/10/06 00:45
XRP
XRP$2,3786+4,47%
Tron Bull
BULL$0,001166-1,10%
Moonveil
MORE$0,004906-6,80%
ConstitutionDAO
PEOPLE$0,0125+2,29%
LayerNet
NET$0,0000049+40,00%
Während wir in die letzten Monate des Jahres 2025 gehen, scheint XRP (Ripple) an Momentum zu verlieren und kämpft darum, Schritt zu halten, da immer mehr Menschen zum Verkauf tendieren. Selbst mit XRPs früheren Erfolgen und signifikanter Unterstützung von vermögenden Investoren fällt es hinter neu aufkommende Kryptowährungen zurück, insbesondere hinter die äußerst beliebte Meme-Coin Little Pepe (LILPEPE). Hier ist der Grund
Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Da sich der Markt auf eine weitere Preisexplosion vorbereitet, die für den Eintritt ins Jahr 2026 erwartet wird, konzentrieren sich Investoren nicht mehr nur auf den Hype eines Projekts, sondern auf nachhaltige Projekte mit greifbarer Anwendbarkeit und Wert in der heutigen Welt. Und genau deshalb ist Mutuum Finance (MUTM), das für nur 0,035 $ erhältlich ist, [...]
BitShiba
SHIBA$0,000000000503-0,78%
SHIBAINU
SHIB$0,000010008+1,16%
SphereX
HERE$0,000119--%
Teilen
Cryptopolitan2025/11/10 06:00
Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Der Kryptowährungsmarkt wird diese Woche bedeutende Entwicklungen bei zahlreichen Altcoins sehen. Hier ist, worauf Sie achten sollten. Weiterlesen: Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden
SphereX
HERE$0,000119--%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:48
Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Am Sonntag sorgten Privacy Coins für Aufsehen, als Zcash (ZEC) um 12,8% auf über 640 $ stieg, während Monero (XMR) um 21% zulegte und die Marke von 440 $ pro Coin überschritt. Privacy Tokens stehen derzeit eindeutig im Rampenlicht – und die Menge liebt es. Privacy-Coins setzen Rallye fort Nach einer kurzen Verschnaufpause am Samstag, die [...]
Zcash
ZEC$625,76+7,37%
Monero
XMR$421+13,71%
Nowchain
NOW$0,0021+3,44%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:53

Trendnachrichten

Mehr

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Polygon (POL) visiert Trendwende an: Unterstützungsabprall könnte Preis in Richtung $0,680 treiben

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105 464,28
$105 464,28$105 464,28

+1,64%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3 595,18
$3 595,18$3 595,18

+2,26%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$165,69
$165,69$165,69

+1,94%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2,3786
$2,3786$2,3786

+2,70%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0,18027
$0,18027$0,18027

+1,22%