Ripple (XRP) lieferte 100-fache Gewinne, könnte Mutuum Finance (MUTM) der nächste Breakout Token unter 1 $ sein?

BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag Ripple (XRP) erzielte 100-fache Gewinne, könnte Mutuum Finance (MUTM) der nächste Breakout-Token unter 1 $ sein? erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Ripple (XRP) kann als eine der beliebtesten Breakout-Geschichten im Krypto-Bereich betrachtet werden. Vor seinen dramatischen Kursanstiegen hatten sich die XRP-Bestände früher Investoren um weit über das 100-fache vervielfacht und bescheidene Investitionen in enorme Vermögen verwandelt. Obwohl XRP heute weiterhin zu den größten Marktteilnehmern im digitalen Vermögensmarkt gehört, macht seine massive Marktkapitalisierung ein solch phänomenales Wachstum nahezu unmöglich. Aufgrund dieser Tatsache suchen Investoren nach der nächsten nutzungsbasierten, relativ günstigen Initiative, die die ursprünglichen Gewinne von XRP wiederholen kann. Ein Konkurrent, der bereits Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist Mutuum Finance (MUTM), ein dezentrales Kreditprotokoll, das seinen Vorverkauf Anfang 2025 startete und bereits beeindruckende Zugkraft zeigt. Die Frage, die sich viele Menschen stellen, ist: Ist MUTM der nächste Token, der unter 1 $ fällt? XRPs Wachstumsgeschichte Um zu verstehen, warum Investoren jetzt neuere Token wie MUTM in Betracht ziehen, ist es nützlich, die Geschichte von XRP zu diskutieren. Die Einführung von XRP ermöglichte es Ripple Labs, sich zwischen Blockchain-Technologie und traditionelles Finanzwesen zu positionieren und grenzüberschreitende Transaktionen in Sekunden zu sehr niedrigen Kosten abzuwickeln. Während des Höhepunkts des Bullenmarkts 2017 schoss XRP auf über 3 $ und bescherte den Gründern unglaubliche Belohnungen. Erneut wurde XRP 2020-2021 besonders stark, selbst angesichts regulatorischer Hindernisse, was daran erinnert, dass eindeutig nützliche Projekte in einer Krise nicht untergehen und in neuen Zyklen wieder auftauchen. Frühe Teilnehmer an seinen Wellen genossen massive Renditen, die XRP als einen der wenigen Token etablierten, die 100-fache Renditen liefern konnten. Allerdings können wir ins Jahr 2025 springen, und aufgrund seiner schieren Größe hat XRP kein Aufwärtspotenzial mehr. Sein Marktwert liegt bei Dutzenden von Milliarden, daher sind Multiplikatoren im dreistelligen Bereich wahrscheinlich ziemlich übertrieben. Obwohl XRP weiterhin ein mächtiger...Der Beitrag Ripple (XRP) erzielte 100-fache Gewinne, könnte Mutuum Finance (MUTM) der nächste Breakout-Token unter 1 $ sein? erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Ripple (XRP) kann als eine der beliebtesten Breakout-Geschichten im Krypto-Bereich betrachtet werden. Vor seinen dramatischen Kursanstiegen hatten sich die XRP-Bestände früher Investoren um weit über das 100-fache vervielfacht und bescheidene Investitionen in enorme Vermögen verwandelt. Obwohl XRP heute weiterhin zu den größten Marktteilnehmern im digitalen Vermögensmarkt gehört, macht seine massive Marktkapitalisierung ein solch phänomenales Wachstum nahezu unmöglich. Aufgrund dieser Tatsache suchen Investoren nach der nächsten nutzungsbasierten, relativ günstigen Initiative, die die ursprünglichen Gewinne von XRP wiederholen kann. Ein Konkurrent, der bereits Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist Mutuum Finance (MUTM), ein dezentrales Kreditprotokoll, das seinen Vorverkauf Anfang 2025 startete und bereits beeindruckende Zugkraft zeigt. Die Frage, die sich viele Menschen stellen, ist: Ist MUTM der nächste Token, der unter 1 $ fällt? XRPs Wachstumsgeschichte Um zu verstehen, warum Investoren jetzt neuere Token wie MUTM in Betracht ziehen, ist es nützlich, die Geschichte von XRP zu diskutieren. Die Einführung von XRP ermöglichte es Ripple Labs, sich zwischen Blockchain-Technologie und traditionelles Finanzwesen zu positionieren und grenzüberschreitende Transaktionen in Sekunden zu sehr niedrigen Kosten abzuwickeln. Während des Höhepunkts des Bullenmarkts 2017 schoss XRP auf über 3 $ und bescherte den Gründern unglaubliche Belohnungen. Erneut wurde XRP 2020-2021 besonders stark, selbst angesichts regulatorischer Hindernisse, was daran erinnert, dass eindeutig nützliche Projekte in einer Krise nicht untergehen und in neuen Zyklen wieder auftauchen. Frühe Teilnehmer an seinen Wellen genossen massive Renditen, die XRP als einen der wenigen Token etablierten, die 100-fache Renditen liefern konnten. Allerdings können wir ins Jahr 2025 springen, und aufgrund seiner schieren Größe hat XRP kein Aufwärtspotenzial mehr. Sein Marktwert liegt bei Dutzenden von Milliarden, daher sind Multiplikatoren im dreistelligen Bereich wahrscheinlich ziemlich übertrieben. Obwohl XRP weiterhin ein mächtiger...

Ripple (XRP) lieferte 100-fache Gewinne, könnte Mutuum Finance (MUTM) der nächste Breakout Token unter 1 $ sein?

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 00:22
Waves
WAVES$0.7328+1.90%
CROSS
CROSS$0.1297+5.37%
XRP
XRP$2.4105+5.90%
TokenFi
TOKEN$0.00728+4.32%
COM
COM$0.006279+1.14%
GAINS
GAINS$0.01761+5.63%

Ripple (XRP) kann als eine der beliebtesten Erfolgsgeschichten im Kryptobereich betrachtet werden. Vor seinen dramatischen Kursanstiegen hatten sich die XRP-Bestände früher Investoren um mehr als das 100-fache vervielfacht und bescheidene Investitionen in enorme Vermögen verwandelt. Obwohl XRP heute weiterhin zu den größten Marktteilnehmern im digitalen Vermögensmarkt zählt, macht seine massive Marktkapitalisierung ein solch phänomenales Wachstum nahezu unmöglich.

Aufgrund dieser Tatsache suchen Investoren nach der nächsten nutzungsbasierten, relativ günstigen Initiative, die die ursprünglichen Gewinne von XRP wiederholen kann. Ein Konkurrent, der bereits Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist Mutuum Finance (MUTM), ein dezentrales Kreditprotokoll, das Anfang 2025 seinen Vorverkauf startete und bereits beeindruckende Zugkraft zeigt. Die Frage, die sich viele Menschen stellen, ist: Ist MUTM der nächste Token, der unter 1 $ fallen wird?

Die Wachstumsgeschichte von XRP

Um zu verstehen, warum Investoren jetzt neuere Token wie MUTM in Betracht ziehen, ist es nützlich, die Geschichte von XRP zu diskutieren. Die Einführung von XRP ermöglichte es Ripple Labs, sich zwischen Blockchain-Technologie und traditioneller Finanzwelt zu positionieren und grenzüberschreitende Transaktionen in Sekundenschnelle zu sehr niedrigen Kosten abzuwickeln. Während des Höhepunkts des Bullenmarkts im Jahr 2017 schoss XRP auf über 3 $ und bescherte den Gründern unglaubliche Belohnungen.

Erneut in den Jahren 2020-2021 wurde XRP besonders stark, selbst angesichts regulatorischer Hindernisse, was daran erinnert, dass eindeutig nützliche Projekte in einer Krise nicht untergehen und in neuen Zyklen wieder auftauchen. Frühe Einsteiger in seine Wellen genossen massive Renditen, die XRP als einen der wenigen Token etablierten, die 100-fache Renditen liefern konnten.

Allerdings können wir ins Jahr 2025 springen, und aufgrund seiner schieren Größe hat XRP kein Aufwärtspotenzial mehr. Sein Marktwert liegt bei Dutzenden von Milliarden, daher sind Multiplikatoren im dreistelligen Bereich wahrscheinlich ziemlich übertrieben. Obwohl XRP weiterhin ein leistungsstarker und etablierter Token ist, bewegt sich der Markt in Richtung neuerer Teilnehmer mit kleineren Bewertungen und größeren Möglichkeiten für exponentielles Wachstum.

Mutuum Finance (MUTM)

Wir kommen nun zu Mutuum Finance. Das Projekt startete leise seinen Vorverkauf zu einem Anfangspreis von nur 0,01 $ pro Token Anfang 2025. Es dauerte nur wenige Monate, um die Nachricht über den Vorverkauf zu verbreiten, und Wale sowie Einzelinvestoren fielen auf dieses relativ günstige und praktische Design herein.

MUTM ist in Phase 6 zu 0,035 gelistet, wobei der offizielle Einführungspreis bei 0,06 liegt. Über 16.100 Inhaber sind bereits Teil der Community geworden, und das Projekt hat in dieser kurzen Zeitspanne bereits mehr als 15,4 Millionen Dollar eingesammelt. Diese Art von Zugkraft während der Vorverkaufsphase ist ungewöhnlich und ein positives Zeichen dafür, dass Mutuum Finance mehr als nur Hype ist.

Es gibt mehrere Gründe, warum Investoren vor dem Start MUTM angesammelt haben. Der erste ist sein Tokenomics-Design, das diejenigen belohnt, die früh einsteigen, indem der Preis in jeder Phase um einen festen Prozentsatz von etwa 15-20% erhöht wird. Teilnehmer der Phase 1, die mit einem Wert von 0,01 $ begannen, erzielen somit bereits etwa 300% Gewinn. Selbst diejenigen, die in Phase 6 zu 0,035 $ investiert haben, können vor dem Start zu 0,06 $ fast 100% erzielen.

An zweiter Stelle steht die Roadmap, die von Anfang an nützlich ist. Die Token-Notierung wird vom Start von Mutuum Finance begleitet, was seinen Nutzern ermöglicht, vom ersten Tag an Gelder zu verleihen und zu leihen, im Gegensatz zu anderen Projekten im Vorverkauf, die ihre Produkte nicht starten. Eine solche sofortige Funktionalität fördert Vertrauen und bietet konkrete Beweise dafür, dass das Projekt nicht theoretisch ist, sondern umgesetzt wird.

Schließlich hat Mutuum Finance das Vertrauen der Investoren durch ein CertiK-Audit gesteigert, das das Unternehmen mit 95/100 bewertete, sowie durch sein Bug-Bounty-Programm von 50.000 $, um zusätzliche Sicherheit für seine Smart Contracts zu bieten. All diese Elemente bilden eine Grundlage für Glaubwürdigkeit, die bei anfänglichen Projekten meist fehlt.

Was Mutuum Finance unterscheidet.

Im Wesentlichen ist Mutuum Finance ein dezentrales Kreditprotokoll, das entwickelt wurde, um frühere Designs wie Compound und Aave zu verbessern. Es ist besonders bedeutsam, weil es zwei Kreditmärkte geschaffen hat:

Benutzer können Vermögenswerte wie USDT, BTC oder BNB in P2C-Pools einzahlen und mtTokens erhalten. Die Token bieten mehrere Einkommensschichten, da sie automatisch Zinsen erwerben und gestaked werden können, um zusätzliche MUTM-Belohnungen zu erhalten.

Peer-to-Peer (P2P)-Kreditvergabe ist der Prozess der Kommunikation zwischen Kreditgebern und Kreditnehmern. Kreditnehmer können zwischen stabilen Kreditraten, die vorhersehbare Ausgaben garantieren könnten, oder variablen Kreditraten wählen, die je nach Liquidität steigen und fallen könnten. Aufgrund seiner Flexibilität kann Mutuum Finance sowohl risikoaverse als auch konservative Teilnehmer bedienen.

Zu dieser Architektur gehört das Kauf-und-Verteilungs-Modell, bei dem ein Teil der Protokollgebühren für den Kauf von MUTM auf dem offenen Markt und den Wiederverkauf an die Community ausgegeben wird. Dies verbindet die Token-Nachfrage mit Plattformaktionen und schafft stabile Kaufaktionen.

Darüber hinaus baut Mutuum Finance ein Mint-and-Burn-System auf einem überbesicherten Stablecoin auf. Stablecoins spielen eine wichtige Rolle bei der Liquidität von DeFi, und die Integration eines solchen in die Plattform wird als starke Kraft für Adoption und Nutzung wirken.

Wohin es als Nächstes geht

Mit Blick auf die Zukunft wird die Roadmap von Mutuum Finance sowohl kurz- als auch langfristiges Wachstum zeigen. Um die Kosten zu senken und die Skalierbarkeit zu erhöhen, wird eine Layer-2-Integration etabliert, die sicherstellt, dass die Plattform erhebliche Transaktionsvolumina bewältigen kann, ohne kleineren Nutzern Gebühren aufzuerlegen.

Es gibt einen eindeutigen Aufwärtstrend bei den Preisen, wie von Analysten gesehen:

  • MUTM wird seine Phase fast verdreifachen, wenn es zu einem Preis von 0,06 $ startet.
  • Kurzfristig wird geschätzt, dass es mit der Adoption auf etwa 0,25 - 0,35 $ steigen wird.
  • Langfristig wird erwartet, dass MUTM bis 2026 aufgrund der Integration von Stablecoins, der Einführung dualer Kreditvergabe und Layer-2-Skalierung auf 1,25 bis 2,00 $ wachsen wird.

Um es in einen Kontext zu stellen: Eine Anfangsinvestition von 1.250 $ zum aktuellen Preis von 0,035 $ würde etwa 35.700 MUTM-Token kaufen. Das wären etwa 2.150 $ zum offiziellen Verkaufspreis von 0,06 $. Unter der Annahme, dass der Preis des Tokens in der ersten Wachstumswelle auf etwa 0,35 $ steigt, würde sein Wert fast 12.500 $ betragen. Diese Investition könnte langfristig mehr als 62.000 $ wert sein, wenn MUTM sein langfristiges Ziel von 1,75 $ erreicht.

Von XRPs Vermächtnis zu MUTMs Zukunft

Die Geschichte der größten Gewinner im Kryptobereich war immer mit Nutzen, Adoption und Timing verbunden. Weil es ein echtes Problem anging und expandierte, bevor der Markt es bemerkte, gab Ripple (XRP) frühen Investoren 100-fache Renditen. XRP ist heute noch stark, aber sein Aufwärtspotenzial wird durch seine Größe eingeschränkt.

Mutuum Finance (MUTM) präsentiert eine neue Erzählung, die Erschwinglichkeit in der Frühphase, echten DeFi-Nutzen und eine adoptionsorientierte Roadmap verbindet. Es verfügt über die Ressourcen, um Investoren anzuziehen und langfristige Nachfrage zu befriedigen, dank seiner dualen Kreditmärkte, des sich entwickelnden Stablecoins, der geprüften Sicherheit und der Beta-Plattform, die bei der Notierung startet.

Das Argument, dass MUTM die Zukunft definieren könnte, während XRP die Vergangenheit definierte, wird für diejenigen, die nach dem nächsten Breakout-Token unter 1 $ suchen, immer schwerer zu ignorieren.

Für weitere Informationen über Mutuum Finance (MUTM) besuchen Sie die folgenden Links:

Website: https://www.mutuum.com

Linktree: https://linktr.ee/mutuumfinance

Quelle: https://www.cryptopolitan.com/ripple-xrp-delivered-100x-gains-could-mutuum-finance-mutm-be-the-next-breakout-token-under-1/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4035+5.37%
Intuition
TRUST$0.2058-2.97%
Xrp Classic
XRPC$0.0007184+5.36%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02003+5.81%
Moonveil
MORE$0.004931-6.82%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Am Sonntag sorgten Privacy Coins für Aufsehen, als Zcash (ZEC) um 12,8% auf über 640 $ stieg, während Monero (XMR) um 21% zulegte und die Marke von 440 $ pro Coin überschritt. Privacy Tokens stehen derzeit eindeutig im Rampenlicht – und die Menge liebt es. Privacy-Coins setzen Rallye fort Nach einer kurzen Verschnaufpause am Samstag, die [...]
Zcash
ZEC$637.78+9.24%
Monero
XMR$408.02+8.80%
Nowchain
NOW$0.00209+2.45%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:53

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106,324.64
$106,324.64$106,324.64

+2.47%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,648.35
$3,648.35$3,648.35

+3.77%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$167.33
$167.33$167.33

+2.95%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4105
$2.4105$2.4105

+4.08%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18217
$0.18217$0.18217

+2.29%