Ripple investiert 1,3 Mio. $ in UC Berkeley zur Gründung eines Forschungszentrums für digitale Vermögenswerte

TLDR :

Ripple stellte 1,3 Millionen Dollar in Stablecoin zur Finanzierung des neuen Zentrums für digitale Vermögenswerte und Blockchain-Forschung der UC Berkeley bereit.

Das Zentrum wird Blockchain, digitale Zwillingstechnologien und Bewertungsmethoden für reale und digitale Vermögenswerte erforschen.

UC Berkeley und Ripple erweitern ihre siebenjährige Partnerschaft mit einem neuen Accelerator für XRPL-Blockchain-Startups.

Das Zentrum wird Forschung, Bildung und Innovation im Bereich digitaler Vermögenswerte unterstützen und gleichzeitig globale akademische und Industrie beziehungen pflegen.

Ripple und UC Berkeley haben sich zusammengeschlossen, um digitale Vermögenswerte in ein neues Kapitel zu führen.

Das College of Engineering der Universität eröffnet ein Zentrum für digitale Vermögenswerte, unterstützt durch Ripples Beitrag von 1,3 Millionen Dollar. Die neue Einrichtung zielt darauf ab, Blockchain-Technologie und digitale Zwillingsmodelle zu erforschen, die verändern können, wie Werte verfolgt und ausgetauscht werden.

Forscher werden untersuchen, wie digitale Inhalte, die jetzt in beispiellosem Umfang produziert werden, als Vermögenswerte klassifiziert und behandelt werden können. Dieser Schritt baut auf Ripples laufenden Universitätspartnerschaften auf und führt gleichzeitig eine neue Plattform für Innovation ein.

Ripples 1,3 Millionen Dollar Krypto-Geschenk treibt Berkeleys Forschungspläne voran

Laut einer Universitätsmitteilung hat Ripples University Blockchain Research Initiative das Zentrum mit 1,3 Millionen Dollar in Ripple USD finanziert. Der Stablecoin-Zuschuss wird eine breite Palette von Projekten unterstützen, die Blockchain und Digitalisierung von Vermögenswerten umfassen.

UC Berkeley-Forscher sagten, die Mission werde sich auf zuverlässige Methoden zur Definition und Messung des Vermögenswerts konzentrieren.

Tarek Zohdi, Fakultätsdirektor des neuen Zentrums, erklärte, dass digitale Inhalte seit langem Teil der Wirtschaft sind, aber konsistente Bewertungsstandards fehlten. Das Zentrum beabsichtigt, Rahmenbedingungen für das Verständnis von digitalen Vermögenswerten und deren Austausch zu schaffen.

Die Bemühungen werden die Erstellung digitaler Zwillinge von physischen Objekten wie Pflanzen, Maschinen und sogar ganzen Lieferketten umfassen.

Ripples Partnerschaft geht über die Finanzierung hinaus. Die Ingenieure des Unternehmens werden mit der Berkeley-Fakultät an gemeinsamen Projekten zusammenarbeiten.

Das Ziel ist es, Open-Source-Technologie zu produzieren, die das breitere Blockchain-Ökosystem stärkt. Dies baut auf einer siebenjährigen Partnerschaft zwischen dem Unternehmen und der Universität auf.

Krypto und Preisinnovation durch digitale Zwillingstechnologie

Die Forschung am Zentrum für digitale Vermögenswerte wird mehrere Branchen umfassen. Zum Beispiel könnten digitale Modelle von Pflanzen Landwirten neue Werkzeuge zur Sicherung von Krediten geben.

Digitale Zwillinge von Maschinen und Industrieausrüstung könnten Käufern und Verkäufern helfen, Preise mit mehr Transparenz zu verhandeln. Das Zentrum erwartet, dass diese Anwendungen Ineffizienzen reduzieren und gleichzeitig Möglichkeiten für genaueren Handel eröffnen.

Ripple und Berkeley starten auch den Berkeley Digital Asset Accelerator. Das Pilotprogramm, das diesen Monat beginnt, wird Startups unterstützen, die auf XRPL aufbauen. Sechsundvierzig Teams bewarben sich um zehn Plätze, was die Nachfrage nach Wachstum bei Blockchain-Projekten widerspiegelt.

Das Zentrum wird sich auf drei Hauptbereiche konzentrieren: Forschung und Pilotprojekte, akademische Entwicklung und Ökosystemwachstum. Dies umfasst die Erweiterung des Zugangs zu Blockchain-Lernwerkzeugen und den Aufbau globaler Verbindungen für Forschungs- und Industriekooperation.

Kanzler Rich Lyons sagte, die Partnerschaft stärke Berkeleys Rolle bei der Gestaltung zukünftiger Durchbrüche. Ripple-Vertreter fügten hinzu, dass das Zentrum auf jahrelanger gemeinsamer akademischer Arbeit aufbaut. Beide Parteien glauben, dass es dazu beitragen wird, die Zukunft des digitalen Eigentums zu definieren.

Der Beitrag Ripple Pushes $1.3M Into UC Berkeley to Launch Digital Asset Research Hub erschien zuerst auf Blockonomi.