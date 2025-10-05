BörseDEX+
Ripple-Kursprognose; XRP-Neuigkeiten heute & Updates von Top-Krypto-Vorverkauf zum Kauf jetzt Remittix

Von: BitcoinEthereumNews
2025/10/05 18:44
XRP
XRP$2,3785+4,47%
TOP Network
TOP$0,000096--%
Nowchain
NOW$0,0021+3,44%
COM
COM$0,006265+1,34%
Tron Bull
BULL$0,001166-1,10%
Krypto News

Laut den neuesten XRP-Nachrichten haben Kryptoanalysten erneut neue Einblicke in die mögliche Preisentwicklung von Ripple im laufenden Bullenmarkt gegeben.

Wie die meisten Top-Altcoins in diesem Zyklus hat Ripple aufgrund dessen, was Analysten als Investorenmüdigkeit für Top-Altcoins im Markt bezeichnen, unter den Erwartungen abgeschnitten. Mit dem laufenden Bullenmarkt, der sich schnell seinem Höhepunkt nähert, glauben Analysten jedoch, dass es bald zu einer Änderung im Anlegerverhalten kommen könnte.

Inzwischen hat das kommende PayFi-Projekt Remittix in seinem laufenden Vorverkauf bisher beeindruckt und kürzlich die kritische Marke von 27 Millionen Dollar überschritten. Analysten sind überzeugt, dass der Vorverkauf nach der kürzlichen Einführung seines neuesten Anreizprogramms bald die 30-Millionen-Dollar-Marke überschreiten könnte.

Analysten liefern neue Updates zum Ripple-Preis in den neuesten XRP-Nachrichten

Es könnte im laufenden Bullenmarkt keinen massiven Anstieg des Ripple-Preises geben, wie viele Investoren erwarten, aufgrund dessen, was Analysten als Investorenmüdigkeit bei Top-Altcoins bezeichnen. Dies würde die enttäuschenden Leistungen von Top-Altcoins wie XRP im Markt erklären.

Wie immer lässt sich nicht genau vorhersagen, was auf Finanzmärkten wie dem Kryptomarkt passieren wird, daher könnte es sich lohnen, die Situation vorerst zu beobachten.

Remittix überschreitet 27 Millionen Dollar im laufenden Vorverkauf, während das Token-Generierungsevent näher rückt

Fans und Unterstützer des kommenden PayFi-Projekts Remittix werden sich freuen zu erfahren, dass es in seinem laufenden Vorverkauf die 27-Millionen-Dollar-Marke überschritten hat. Das Projekt scheint nun mit größerer Wahrscheinlichkeit die 30-Millionen-Dollar-Marke zu überschreiten, eine Leistung, die seinen Namen in die Krypto-Geschichtsbücher schreiben wird.

In einem wahrscheinlichen Schritt, um die Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses zu beschleunigen, hat Remittix ein neues Anreizprogramm für neue und bestehende Benutzer gestartet. Um teilzunehmen, müssen Benutzer einfach neue Nutzer auf die Plattform bringen und passives Einkommen verdienen, wenn diese den RTX-Token kaufen. Remittix zahlt erfolgreichen Vermitteltern 15% jedes Token-Kaufs, den ihre Vermittlungen in USDT tätigen.

Darüber hinaus erfolgen diese Auszahlungen sofort, und es gibt keine Obergrenze dafür, wie viel ein bestimmter Benutzer aus dem Programm verdienen kann. Remittix wird wahrscheinlich einen Preisanstieg auf dem Kryptomarkt erleben, wenn es startet, dank seiner Integration innovativer Funktionen und Dienste, wie zum Beispiel:

  • Direkte Krypto-zu-Bank-Überweisungen in über 30 Ländern weltweit
  • 20% Vermittlungsprovision für das Onboarding neuer Benutzer
  • Unterstützung für mehr als 40 Kryptowährungen und mehr als 30 Fiat-Währungen

Entdecken Sie die Zukunft von PayFi mit Remittix, indem Sie ihr Projekt hier ansehen:

Website: https://remittix.io/ 

Socials: https://linktr.ee/remittix 

250.000 $ Gewinnspiel: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway

Diese Publikation ist gesponsert. Coindoo unterstützt oder übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt, die Genauigkeit, Qualität, Werbung, Produkte oder andere Materialien auf dieser Seite. Leser werden ermutigt, ihre eigene Recherche durchzuführen, bevor sie sich an kryptowährungsbezogenen Aktionen beteiligen. Coindoo haftet weder direkt noch indirekt für Schäden oder Verluste, die aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf Inhalte, Waren oder Dienstleistungen resultieren. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch.

Author

Krasimir Rusev ist ein Journalist mit langjähriger Erfahrung in der Berichterstattung über Kryptowährungen und Finanzmärkte. Er ist spezialisiert auf Analyse, Nachrichten und Prognosen für digitale Vermögenswerte und bietet Lesern tiefgehende und zuverlässige Informationen über die neuesten Markttrends. Seine Expertise und Professionalität machen ihn zu einer wertvollen Informationsquelle für Investoren, Händler und alle, die die Dynamik der Kryptowelt verfolgen.

Quelle: https://coindoo.com/ripple-price-prediction-xrp-news-today-updates-from-top-crypto-presale-to-buy-now-remittix/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

