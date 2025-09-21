BörseDEX+
Blue-Chip-Blitz
Ripple-Preisprognose: XRP-Rückgang von Walen aufgekauft – aber nicht so schnell wie dieser ETH L2 mit 13.000% Gewinn

Von: Blockchainreporter
2025/09/21 18:30
ripple lbr

Wale kaufen weiterhin den Dip, während XRP konsolidiert und frische Debatten um jede neue Ripple Preisvorhersage anheizt. Doch die Aufmerksamkeit verschiebt sich in Richtung der Ethereum Layer 2-Szene, wo der Layer Brett Vorverkauf großes Interesse weckt. 

Mit frühen Staking-Belohnungen, die Berichten zufolge über 670% APY erreichen, bietet das Projekt sowohl Meme-Kultur als auch Blockchain-Nutzen. LBRETTs niedriger Einstiegspreis und geschwindigkeitsorientiertes Design stehen in starkem Kontrast zu den langsameren, unsicheren Bewegungen, die XRPs aktuelle Marktaussichten prägen.

Layer Brett: Der Meme-Coin der Zukunft

Für Investoren, die exponentielles Wachstum suchen, bieten neue Projekte oft dynamischere Chancen als etablierte Giganten. Während XRP eine engagierte Community hat, bedeutet seine Marktkapitalisierung in Milliardenhöhe, dass signifikante Aufwärtsbewegungen enormes Kapital erfordern. Layer Brett operiert jedoch nach einem anderen Spielplan. 

Als Ethereum Layer 2 nutzt es das sicherste, innovativste Vertragsnetzwerk und löst gleichzeitig dessen Kernprobleme: Geschwindigkeit und Kosten. Dies positioniert es, um Wert aus dem prognostizierten L2-Markt von 10 Billionen Dollar zu erfassen. Sein Vorverkaufsstatus bietet einen Einstiegspunkt auf Grundebene, den Legacy-Coins wie XRP einfach nicht bieten können.

Das Projekt erzielt seine Leistung, indem es Transaktionen Off-Chain verarbeitet, sie bündelt und dann zur Sicherheit an das Ethereum-Mainnet verankert. Diese Architektur ermöglicht nahezu sofortige Transaktionen und reduziert Gasgebühren auf einen Bruchteil eines Cents. 

Mit einem festen Angebot von 10 Milliarden Token ist seine Tokenomics für Gemeinschaftswachstum konzipiert, wobei 25% des Angebots nur für Staking-Belohnungen vorgesehen sind. Benutzer können einfach eine Wallet verbinden, LBRETT mit ETH, USDT oder BNB kaufen und sofort staken. "Brett nimmt nicht nur an der Blockchain-Revolution teil – er führt sie an", bemerkt das Projekt.

lbrett banner

Ripple Preisvorhersage: Was Konsolidierung für XRP-Händler bedeutet

XRP ist ein digitaler Vermögenswert, der für das Ripple-Zahlungsnetzwerk erstellt wurde. Sein Hauptzweck ist es, als Brückenwährung für schnelle und kostengünstige internationale Transaktionen zwischen Finanzinstituten zu dienen. 

Im Gegensatz zu vielen Kryptowährungen wurden alle XRP-Token vorgeschürft, wobei Ripple einen bedeutenden Teil des Angebots kontrolliert. Es ist seit Jahren ein Top-10-Krypto-Asset, bekannt für seine Geschwindigkeit und Effizienz bei grenzüberschreitenden Abrechnungen, obwohl es erheblicher regulatorischer Prüfung ausgesetzt war.

Jede Ripple Preisvorhersage muss den langjährigen Rechtsstreit mit der SEC in den Vereinigten Staaten berücksichtigen. Während jüngste Urteile etwas Klarheit gebracht haben, beeinflusst der regulatorische Überhang weiterhin die Anlegerstimmung. 

Wale sehen möglicherweise Wert in den Dips, aber der Weg zu neuen Allzeithochs für XRP ist komplex. Für Kleinanleger ist das Potenzial für 100-fache Gewinne von seiner aktuellen Bewertung mathematisch herausfordernd im Vergleich zu neuen Altcoins mit niedriger Marktkapitalisierung. Die Begeisterung um XRP ist oft an rechtliche Nachrichten gebunden, nicht an Ökosystem-Innovation.

lbr

Layer Brett könnte XRP im nächsten Bullenmarkt übertreffen.

Layer Brett präsentiert eine völlig andere Wachstumstrajektorie. Mit einem Vorverkaufspreis von nur 0,0058 $ hat es eine niedrige anfängliche Marktkapitalisierung, die einen massiven Spielraum für Wachstum bietet. Da Ethereum L2s voraussichtlich jährlich Werte in Billionenhöhe verarbeiten werden, könnte ein nutzungsgestützter Meme-Token zum Durchbruchsstar werden? Der hochverzinsliche Staking-Mechanismus schafft Anreize zum Halten, was den Verkaufsdruck nach dem Start reduzieren kann. 

Händler, die die jüngste Ripple Preisvorhersage beobachten, achten auch genau auf LBRETT, da frühe Vorverkaufsteilnehmer für potenziell explosive Gewinne bereit sind, wenn das Projekt auch nur einen kleinen Teil des L2-Marktes erobert.

Während XRP ein bedeutender Akteur im Krypto-Bereich bleibt, ist seine Geschichte eine von allmählicher Erholung und regulatorischen Hürden. Für diejenigen, die schnelle Transaktionen suchen, ist LBRETT die richtige Option.

Für diejenigen, die die nächste Welle des Krypto-Wachstums suchen, ist Layer Brett die beste Wette

Vorverkauf: Layer Brett | Schnelle & belohnende Layer 2 Blockchain

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Am Sonntag sorgten Privacy Coins für Aufsehen, als Zcash (ZEC) um 12,8% auf über 640 $ stieg, während Monero (XMR) um 21% zulegte und die Marke von 440 $ pro Coin überschritt. Privacy Tokens stehen derzeit eindeutig im Rampenlicht – und die Menge liebt es. Privacy-Coins setzen Rallye fort Nach einer kurzen Verschnaufpause am Samstag, die [...]
