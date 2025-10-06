Ripple News: Analyst sieht Zuflüsse von 10-20 Milliarden Dollar im ersten Jahr, wenn XRP ETFs genehmigt werden

Mit dem Open Interest bei Futures, der bereits Rekorde bricht, und der wachsenden Spot-Nachfrage, die durch aktuelle Daten bestätigt wird, sieht die Positionierung von XRP stärker aus als je zuvor. Infolgedessen schauen sich Analysten mehr Altcoins an, während Bitcoin auf ein Hindernis stößt. Hier sind die vollständigen Details:

Ripple-Nachrichten könnten bis zu 20 Milliarden Dollar anziehen – sagt XRP-Analyst

Die Aussicht auf US-basierte Spot-XRP-ETFs hat Optimismus in Krypto- und institutionellen Kreisen ausgelöst. Einige Analysten glauben, dass XRP im ersten Jahr zwischen 10 und 20 Milliarden Dollar an Kapital anziehen könnte, wenn die ETFs genehmigt werden. Händler erkennen, dass dies einen entscheidenden Moment für die Akzeptanz von XRP bedeuten und seine Marktposition stärken könnte.

Im Top-Händler bemerkt Analyst Scient, dass sich XRP in einem absteigenden Dreiecksmuster oberhalb seiner Unterstützungsstufe von 2,80 $ konsolidiert. Diese Struktur wird typischerweise als Vorläufer für ein starkes direktionales Momentum angesehen. Die Fähigkeit von XRP, diese Zone trotz wiederholter Tests zu halten, hat die Erwartungen eines potenziellen parabolischen Anstiegs befeuert.

Darüber hinaus wird David Schwartz' Wechsel von der täglichen Führung bei Ripple zu einer Emeritus-Rolle als symbolisch für die Reife von XRP beschrieben. Der Schritt deutet darauf hin, dass das Ökosystem weniger von individueller Führung abhängig ist und in eine Phase breiterer Akzeptanz eintritt.

Wenn ETFs voranschreiten, könnten institutionelle Akteure wie Asset Manager, Hedgefonds und Unternehmensschatzämter XRP als regulierten und zugänglichen Einstiegspunkt betrachten. Die Schätzung in Milliardenhöhe basiert auf Vergleichen mit Kapitalflüssen, die bei anderen ETF-Einführungen beobachtet wurden.

Während Risiken durch Regulierung oder breitere Märkte bestehen bleiben, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass Ripple gegen die SEC am Bundesgericht gewonnen hat. Der XRP-Token wird mit einem Wachstum von 7,2 % gegenüber der Vorwoche gehandelt, mit einem Marktzufluss von 5,8 Milliarden Dollar. Laut CoinCodex könnte XRP innerhalb der nächsten drei Monate die 3,5-Dollar-Marke erreichen.

Layer Brett (LBRETT) verbindet Meme-Kultur mit Layer-2-Nutzen

Layer Brett ist schnell zu einem der aufregendsten Namen in der Krypto-Welt geworden, der Meme-getriebene Energie mit ernsthafter Technologie verbindet. Was es hervorstechen lässt, ist nicht nur der Hype, sondern die Art und Weise, wie es greifbare Vorteile für Investoren bietet, die mehr als nur einen spekulativen Token wollen.

Eine seiner aufregenden Funktionen ist, dass LBRETT-Besitzer ihre Token sperren können, um über 600% APY zu verdienen, wodurch ein einfacher Kauf effektiv in eine Quelle für passives Einkommen umgewandelt wird. Dies fügt eine Stabilitätsebene hinzu, die Meme-Coins selten bieten, während gleichzeitig die Chance auf explosives Aufwärtspotenzial erhalten bleibt.

Darüber hinaus sorgt seine Grundlage auf Layer-2-Technologie für mehr als nur schnellere Geschwindigkeiten und niedrigere Gebühren. Es bietet Skalierbarkeit für zukünftige Anwendungen in NFTs, Gaming und DeFi und gibt Inhabern Zugang zu einem breiteren Ökosystem, das zusammen mit dem Token wächst. Durch die Investition in LBRETT kaufen Sie im Wesentlichen in eine Infrastruktur ein, die echte Innovation unterstützen kann.

Ebenso aufregend ist seine Rolle in MemeFi, wo Humor und Kultur auf echten finanziellen Nutzen treffen. Layer Brett nutzt virale Energie, hält Investoren engagiert und stellt gleichzeitig sicher, dass Mechanismen wie die Teilnahme ohne KYC es weltweit zugänglich machen.

Fazit

Der Aufstieg von Layer Brett hat Vergleiche mit Altcoin-Giganten wie XRP ausgelöst, aber seine Flugbahn deutet auf etwas noch Größeres hin. Mit über 4,2 Millionen Dollar, die in seinem laufenden Vorverkauf gesammelt wurden, hat dieser neue Meme-Token einen bemerkenswerten Start hingelegt. Für diejenigen, die früh einsteigen möchten, kostet Layer Brett derzeit nur 0,0058 $!

Können Sie es sich leisten, LBRETTs Aufstieg zum Krypto-Ruhm zu verpassen? Sichern Sie sich noch heute Ihre LBRETT-Token!

