Ripple hebt 3 Schlüsselfaktoren hinter dem Anstieg der institutionellen Einführung digitaler Vermögenswerte hervor

Banken beschleunigen den Einstieg in digitale Vermögenswerte mit Verwahrung, Stablecoins und Blockchain-gesteuerten Operationen an der Spitze – drei grundlegende Veränderungen, die laut Ripple die institutionelle Finanzwelt neu definieren. 3 strategische Veränderungen, die den Einstieg von Banken in digitale Vermögenswerte vorantreiben, sagt Ripple Ripple teilte letzte Woche Erkenntnisse mit und betonte, dass die institutionelle Einführung digitaler Vermögenswerte sich beschleunigt, da Banken und Finanzunternehmen ihre Expansion vorantreiben […]
Quelle: https://news.bitcoin.com/ripple-highlights-3-key-drivers-behind-institutional-digital-asset-adoption-surge/