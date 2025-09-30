Ripple CLO fordert Gesetzgeber auf, den Krypto-Regulierungsrahmen zu vervollständigen

Ripples CLO, Stuart Alderoty, fordert Washington auf, schnell bei der Krypto-Regulierung zu handeln. Er ruft die Gesetzgeber dazu auf, klare Regeln zu finalisieren und betont die Notwendigkeit einer vorhersehbaren Aufsicht im Kryptowährungsmarkt. Alderotys Kommentare kommen zu einer Zeit, in der die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC Krypto-Klarheit als eine ihrer obersten Prioritäten auflistet.
Alderoty betonte, dass der Mangel an klaren und einheitlichen Regeln die Innovation in den USA behindert. Er warnte, dass Unsicherheit Krypto-Aktivitäten in Rechtsgebiete mit klareren Vorschriften drängt.
Alderoty hob hervor, dass klare Regeln den Verbrauchern zugutekommen und verantwortungsvollen Unternehmen helfen würden, in den USA zu gedeihen.
Er betonte, dass die Verbraucherakzeptanz von Kryptowährung wächst. Laut einer Umfrage der National Cryptocurrency Association (NCA) besitzen etwa 20% der US-Erwachsenen Kryptowährung. Darüber hinaus zeigten Daten von Chainalysis, dass Amerikaner 2024 über 1 Billion Dollar in digitalen Vermögenswerten umgesetzt haben. Alderoty merkte an, dass dieses Wachstum die Nachfrage nach klaren regulatorischen Rahmenbedingungen zeigt.
Darüber hinaus stellte Pew Research fest, dass viele Amerikaner kein Vertrauen in das aktuelle System haben. Eine Mehrheit der Menschen glaubt, dass bestehende Methoden zum Investieren, Handeln oder Verwenden von Krypto unzuverlässig und unsicher sind.
Alderoty argumentierte, dass der Kongress diese Gelegenheit nutzen muss, um die notwendige Klarheit für die Branche zu schaffen. Mit der Marktstrukturgesetzgebung auf dem Tisch stellt die Herbstsitzung einen kritischen Moment dar.
Er wies darauf hin, dass Ripple zusammen mit anderen verantwortungsvollen Unternehmen begierig auf klare Richtlinien ist. Mit vorhersehbarer Aufsicht können Unternehmen weiterhin in den USA innovieren und aufbauen. Alderoty betonte, dass Washington seine Fähigkeit unter Beweis stellen kann, bei der Gestaltung der Zukunft der Finanzinfrastruktur eine führende Rolle zu spielen.
Der Beitrag Ripple CLO fordert Gesetzgeber auf, Krypto-Regulierungsrahmen zu vervollständigen erschien zuerst auf CoinCentral.