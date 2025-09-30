BörseDEX+
Ripple CLO fordert Gesetzgeber auf, den Krypto-Regulierungsrahmen zu vervollständigen

Von: Coincentral
2025/09/30 18:31
TLDR

  • Ripple CLO Stuart Alderoty fordert den Kongress auf, klare und einheitliche Krypto-Vorschriften für den US-Markt zu finalisieren.
  • Alderoty warnt, dass der Mangel an Klarheit Krypto-Aktivitäten in Rechtsgebiete mit klareren Regeln treibt.
  • Die Verbraucherakzeptanz von Kryptowährung wächst, wobei laut einer aktuellen Umfrage 20% der US-Erwachsenen Krypto besitzen.
  • Pew Research stellte fest, dass viele Amerikaner kein Vertrauen in aktuelle Krypto-Investitionsmethoden haben.
  • Alderoty bezeichnet die Herbst-Legislaturperiode als entscheidenden Moment für die notwendige Krypto-Klarheit.

Ripples CLO, Stuart Alderoty, fordert Washington auf, schnell bei der Krypto-Regulierung zu handeln. Er ruft die Gesetzgeber dazu auf, klare Regeln zu finalisieren und betont die Notwendigkeit einer vorhersehbaren Aufsicht im Kryptowährungsmarkt. Alderotys Kommentare kommen zu einer Zeit, in der die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC Krypto-Klarheit als eine ihrer obersten Prioritäten auflistet.

Ripple CLO fordert stärkere Krypto-Regulierung

Alderoty betonte, dass der Mangel an klaren und einheitlichen Regeln die Innovation in den USA behindert. Er warnte, dass Unsicherheit Krypto-Aktivitäten in Rechtsgebiete mit klareren Vorschriften drängt.

Alderoty hob hervor, dass klare Regeln den Verbrauchern zugutekommen und verantwortungsvollen Unternehmen helfen würden, in den USA zu gedeihen.

Er betonte, dass die Verbraucherakzeptanz von Kryptowährung wächst. Laut einer Umfrage der National Cryptocurrency Association (NCA) besitzen etwa 20% der US-Erwachsenen Kryptowährung. Darüber hinaus zeigten Daten von Chainalysis, dass Amerikaner 2024 über 1 Billion Dollar in digitalen Vermögenswerten umgesetzt haben. Alderoty merkte an, dass dieses Wachstum die Nachfrage nach klaren regulatorischen Rahmenbedingungen zeigt.

Darüber hinaus stellte Pew Research fest, dass viele Amerikaner kein Vertrauen in das aktuelle System haben. Eine Mehrheit der Menschen glaubt, dass bestehende Methoden zum Investieren, Handeln oder Verwenden von Krypto unzuverlässig und unsicher sind.

Alderoty sagt, Washington kann die Krypto-Zukunft anführen

Alderoty argumentierte, dass der Kongress diese Gelegenheit nutzen muss, um die notwendige Klarheit für die Branche zu schaffen. Mit der Marktstrukturgesetzgebung auf dem Tisch stellt die Herbstsitzung einen kritischen Moment dar.

Er wies darauf hin, dass Ripple zusammen mit anderen verantwortungsvollen Unternehmen begierig auf klare Richtlinien ist. Mit vorhersehbarer Aufsicht können Unternehmen weiterhin in den USA innovieren und aufbauen. Alderoty betonte, dass Washington seine Fähigkeit unter Beweis stellen kann, bei der Gestaltung der Zukunft der Finanzinfrastruktur eine führende Rolle zu spielen.

