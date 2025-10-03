Ripple und UC Berkeley starten Forschungszentrum für digitale Vermögenswerte

Der Beitrag Ripple und UC Berkeley starten Forschungszentrum für digitale Assets erschien zuerst auf Coinpedia Fintech News
Ripple arbeitet mit der UC Berkeley zusammen, um ein neues Zentrum für digitale Assets zu gründen, unterstützt durch 1,3 Millionen RLUSD Finanzierung. Die Initiative wird sich auf Blockchain und Digital-Twin-Forschung konzentrieren und praktische Anwendungsfälle in Finanzen, Lieferketten und darüber hinaus erforschen. Durch die Kombination von Ripples Branchenexpertise mit Berkeleys Forschungskapazitäten zielt die Partnerschaft darauf ab, die reale Anwendung von digitaler Asset-Technologie voranzutreiben und die Innovation in der globalen digitalen Wirtschaft zu stärken.
