REX-Osprey Solana Staking ETF erreicht 338 Mio. USD AUM während SEC Solana ETFs prüft

TLDR

REXShares's Solana Staking ETF ($SSK) überschritt 338 Mio. $ an AUM.

Staking Die SEC prüft neun Anträge für Spot-Solana-ETFs.

REXShares bietet Staking-fähige Produkte für Ethereum und Solana an.

Solanas wachsende institutionelle Attraktivität steigert das Interesse an Krypto-ETFs.

Der REX-Osprey Solana + Staking ETF ($SSK) hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht und überschritt 338 Millionen Dollar an verwaltetem Vermögen (AUM). Dies markiert eine wichtige Entwicklung in der Welt der Krypto-ETFs, die Anlegern sowohl direktes Engagement in Solana (SOL) als auch aktive Staking-Belohnungen bietet. Der Aufstieg dieses Fonds erfolgt, während die SEC andere Spot-Solana-ETF-Anträge prüft, was die Zukunft der auf Solana basierenden Anlageoptionen in den USA weiter prägen könnte.

REXShares's Solana ETF erreicht 338 Mio. $ an AUM

Der REX-Osprey Solana + Staking ETF ($SSK) hat 338 Millionen Dollar an verwaltetem Vermögen erreicht und etabliert sich damit als der erste in den USA notierte Fonds, der Spot-Solana-Engagement mit On-Chain-Staking-Belohnungen kombiniert. Dieses Wachstum erfolgt inmitten eines gesteigerten institutionellen Interesses an auf Solana basierenden Anlageinstrumenten.

REXShares, der Emittent des Fonds, hat sein Angebot an Krypto-ETFs im Laufe des Jahres 2025 erweitert. Zu diesen Produkten gehören Staking-fähige Ethereum-ETFs und Nicht-Staking-Spot-ETFs für beliebte Kryptowährungen wie XRP und Dogecoin. Die Einführung dieser Produkte spiegelt einen wachsenden Trend institutioneller Investitionen in den Kryptowährungsmarkt wider, insbesondere in Bezug auf Solana und andere wichtige digitale Vermögenswerte.

Der Aufstieg von $SSK ist bemerkenswert, weil er Anlegern den doppelten Vorteil von Solana-Engagement und Staking-Belohnungen bietet. Staking-Belohnungen sind eine Form des passiven Einkommens, das durch die Teilnahme am Validierungsprozess des Netzwerks verdient werden kann, was besonders attraktiv für langfristige Anleger ist, die von Solanas Wachstum profitieren möchten.

SEC-Prüfung von Spot-Solana-ETF-Anträgen

Während REXShares's Staking-ETF an Zugkraft gewinnt, prüft die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC noch neun separate Anträge für Spot-Solana-ETFs. Diese Anträge würden, falls genehmigt, Anlegern direktes Engagement in Solana ohne die zusätzliche Staking-Funktion bieten. Die Entscheidung der SEC zu diesen Anträgen könnte die Palette der für US-Anleger verfügbaren Solana-Anlageprodukte erweitern.

Die Genehmigung von Spot-Solana-ETFs könnte die Tür für andere auf Solana fokussierte Fonds öffnen und Anlegern mehr Möglichkeiten bieten, sich in der Kryptowährung zu engagieren. Diese regulatorische Überprüfung wird sowohl von Branchenakteuren als auch von Anlegern genau beobachtet, da sie erhebliche Auswirkungen auf die Struktur und Liquidität des Marktes haben könnte.

In einer Erklärung merkte ein Sprecher von REXShares an, dass das Unternehmen optimistisch bezüglich der Zukunft von Krypto-ETFs sei. "Wir glauben, dass die Genehmigung zusätzlicher Spot-Solana-ETFs nur dazu dienen wird, das institutionelle und private Interesse an Solana als Anlagevehikel zu steigern", sagten sie.

Das Wachstum von Krypto-ETFs

Die Einführung des REX-Osprey Solana + Staking ETF ist Teil eines breiteren Trends des wachsenden Interesses an kryptofokussierten börsengehandelten Fonds (ETFs). In den letzten Jahren sind diese Finanzprodukte zu einer wichtigen Brücke zwischen traditionellen Finanzmärkten und der wachsenden Welt der digitalen Vermögenswerte geworden.

Kryptowährungs-ETFs bieten Anlegern eine Möglichkeit, sich in digitalen Vermögenswerten wie Solana zu engagieren, ohne die Token direkt zu kaufen und zu verwalten. Diese Fonds werden von der SEC reguliert und bieten ein Maß an Legitimität und Aufsicht, das institutionelle Anleger anspricht, die sonst zögern könnten, in unregulierten Kryptomärkten zu investieren.

Die Beliebtheit von Krypto-ETFs hat auch zu innovativeren Produkten geführt, wie den von REXShares angebotenen Staking-fähigen Fonds. Da Kryptowährungen wie Solana und Ethereum weiterhin an Akzeptanz gewinnen, ermöglichen diese ETFs Anlegern, sowohl an Preissteigerungen als auch an Netzwerkbelohnungen teilzuhaben.

Was kommt als Nächstes für Solana-ETFs?

Die Zukunft von Solana-ETFs ist an regulatorische Entwicklungen gebunden, insbesondere an die Entscheidungen der SEC zu den anhängigen Spot-ETF-Anträgen. Während diese Fonds auf Genehmigung warten, wächst die Erwartung bezüglich des Potenzials für eine breitere Palette von Solana-bezogenen Anlageprodukten.

Wenn die SEC die Spot-Solana-ETFs genehmigt, könnte dies zu einer größeren institutionellen Beteiligung an Solana führen. Darüber hinaus könnten diese Entscheidungen andere digitale Vermögensmärkte beeinflussen und einen Präzedenzfall dafür schaffen, wie ähnliche Fonds für andere Kryptowährungen in Zukunft behandelt werden.

Während der Markt auf regulatorische Klarheit wartet, steht REXShares's Solana-Staking-ETF ($SSK) als führendes Beispiel für das wachsende institutionelle Interesse an Krypto-ETFs. Ob zusätzliche Spot-Solana-Fonds genehmigt werden oder nicht, der Erfolg von $SSK könnte auf die kontinuierliche Entwicklung von auf Solana basierenden Anlageoptionen im US-Markt hindeuten.

Der Beitrag REX-Osprey Solana Staking ETF erreicht 338 Mio. $ AUM während SEC Solana-ETFs prüft erschien zuerst auf CoinCentral.