REX-Osprey und Defiance Fund Managers reichen eine Reihe von Spot-Krypto-ETFs bei der U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC ein

Der Spot-ETF-Markt hat die jüngste hohe Nachfrage nach Altcoins durch institutionelle Investoren offenbart. Die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC hat Dutzende von Spot-Krypto-ETF-Anträgen erhalten, wobei die endgültigen Fristen in diesem Monat beginnen.

U.S. SEC erhält weitere Spot-Krypto-ETF-Anträge

REX-Osprey 21 Einreichungen

Am Freitag reichten REX Shares in Zusammenarbeit mit Osprey Funds Anträge für rekordverdächtige 21 Spot-Krypto-ETFs bei der U.S. SEC ein. Die Mehrheit der 21 Spot-Altcoin-ETFs beinhaltete Staking-Optionen, darunter NEAR, SUI, CRO, ADA und TRX, unter anderem.

Die 21 REX-Osprey Krypto-ETF-Einreichungen bauen auf ihren bestehenden Anträgen bei der U.S. SEC auf. Somit wird der Fondsmanager zu einer Spot-ETF-Macht, sobald die U.S. SEC die neuesten Anträge zusätzlich zur vorherigen Liste genehmigt.

Defiance ETFs

Defiance, ein auf Krypto-ETFs fokussiertes Unternehmen, das 2018 gegründet wurde, reichte fast 50 3x gehebelte ETFs ein, von denen einige Krypto beinhalten. Zu den bemerkenswerten Spot-Krypto-ETF-Einreichungen von Defiance gehören Ethereum und Bitcoin.

Generische Notierungen verzögert

Der erwartete Handel mit Spot-Krypto-ETFs wurde aufgrund des anhaltenden US-Regierungs-Shutdowns verzögert. Wie Coinpedia berichtete, verpasste die U.S. SEC ihre endgültige Frist für den Canary Litecoin ETF am 02.10. aufgrund des anhaltenden Regierungs-Shutdowns.

Ende letzten Monats forderte die U.S. SEC Fondsmanager auf, ihr Formular 19b-4 zurückzuziehen, um ihren Genehmigungsprozess über generische Notierungsstandards zu erleichtern. Daher glauben ETF-Analysten unter der Führung von James Seyffart, dass die Genehmigung von Spot-Krypto-ETFs unmittelbar bevorsteht.