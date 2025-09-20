Bemerkenswerte Spot Bitcoin ETFs verzeichnen einen Zufluss-Anstieg von 222,7 Mio. $, BlackRock führt Von: BitcoinEthereumNews 2025/09/20 12:33 Teilen





















































































































Startseite Krypto-Nachrichten Bemerkenswerte Spot Bitcoin ETFs verzeichnen einen Zufluss-Anstieg von 222,7 Mio. $, BlackRock führt Zum Inhalt springen























Quelle: https://bitcoinworld.co.in/spot-bitcoin-etfs-inflow-5/