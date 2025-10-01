Der Beitrag Rekordverdächtige Bitcoin-Beschlagnahme von 6,7 Milliarden Dollar nach Verurteilung in Großbritannien erschien auf BitcoinEthereumNews.com. 30.09.2025 um 17:38 // News Dies ist die weltweit größte Kryptowährung-Beschlagnahme durch Strafverfolgungsbehörden. Die Metropolitan Police in Großbritannien gab die erfolgreiche Verurteilung einer chinesischen Staatsangehörigen, Qian Zhimin, die auch als Zhang Yadi bekannt war, bekannt, wie Reuters berichtete. Sie bekannte sich schuldig, illegal £5,5 Milliarden in Bitcoin erworben und besessen zu haben. Die Verurteilung folgt auf eine siebenjährige Untersuchung eines globalen Geldwäschenetzes. Es wurde festgestellt, dass die Angeklagte zwischen 2014 und 2017 einen großangelegten Betrug in China anführte, bei dem über 128.000 Opfer betrogen wurden, bevor sie nach Großbritannien floh. Der Fall unterstreicht die wachsende Zusammenarbeit zwischen internationalen Behörden bei der Verfolgung und Beschlagnahme von kriminellen Erlösen, die in digitalen Vermögenswerten gespeichert sind, und festigt die Vorstellung, dass Kryptowährung kein unangreifbarer Zufluchtsort für illegale Gelder ist. Einige Experten behaupten, dass diese Geschichte als Erfolg für globale Regulierungsbehörden und Strafverfolgung angesehen werden kann, da sie die letztendliche Rückverfolgbarkeit von Krypto-Verbrechen im großen Maßstab demonstriert. Es sendet ein starkes Signal an den Markt über die Risiken, die mit der Verwendung digitaler Vermögenswerte für illegale Aktivitäten verbunden sind. Quelle: https://coinidol.com/record-shattering-bitcoin-seizure/ Der Beitrag Rekordverdächtige Bitcoin-Beschlagnahme von 6,7 Milliarden Dollar nach Verurteilung in Großbritannien erschien auf BitcoinEthereumNews.com. 30.09.2025 um 17:38 // News Dies ist die weltweit größte Kryptowährung-Beschlagnahme durch Strafverfolgungsbehörden. Die Metropolitan Police in Großbritannien gab die erfolgreiche Verurteilung einer chinesischen Staatsangehörigen, Qian Zhimin, die auch als Zhang Yadi bekannt war, bekannt, wie Reuters berichtete. Sie bekannte sich schuldig, illegal £5,5 Milliarden in Bitcoin erworben und besessen zu haben. Die Verurteilung folgt auf eine siebenjährige Untersuchung eines globalen Geldwäschenetzes. Es wurde festgestellt, dass die Angeklagte zwischen 2014 und 2017 einen großangelegten Betrug in China anführte, bei dem über 128.000 Opfer betrogen wurden, bevor sie nach Großbritannien floh. Der Fall unterstreicht die wachsende Zusammenarbeit zwischen internationalen Behörden bei der Verfolgung und Beschlagnahme von kriminellen Erlösen, die in digitalen Vermögenswerten gespeichert sind, und festigt die Vorstellung, dass Kryptowährung kein unangreifbarer Zufluchtsort für illegale Gelder ist. Einige Experten behaupten, dass diese Geschichte als Erfolg für globale Regulierungsbehörden und Strafverfolgung angesehen werden kann, da sie die letztendliche Rückverfolgbarkeit von Krypto-Verbrechen im großen Maßstab demonstriert. Es sendet ein starkes Signal an den Markt über die Risiken, die mit der Verwendung digitaler Vermögenswerte für illegale Aktivitäten verbunden sind. Quelle: https://coinidol.com/record-shattering-bitcoin-seizure/