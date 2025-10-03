Bereit zum Schreiben? Die "Schreiben mit Medium" 7-Tage-Juni-Herausforderung ist hier.

Stecken Sie in einer Schreibblockade fest? Mediums Juni-Micro-Challenge ist der perfekte Weg mit wenig Druck, um eine konsistente Schreibgewohnheit aufzubauen, sich mit einer Community zu vernetzen und endlich den Beitrag zu veröffentlichen, über den Sie schon nachgedacht haben.
5 Min. Lesezeit
·
Gerade eben
Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie, um das Bild in voller Größe anzuzeigen
Foto von Varya Vazikova auf Unsplash
Seien wir ehrlich. Wir alle haben diesen Entwurf, der in unseren Google Docs oder in der Notizen-App auf unserem Handy liegt. Wir haben Ideen, die zum Leben erwachen, aber schnell durch das "nicht genug Zeit" oder "es ist nicht gut genug" Monster ausgelöscht werden.
Was wäre, wenn Sie dieses Monster in nur einer Woche zum Schweigen bringen könnten?
Das ist die Magie der "Write with Medium" Juni-Micro-Challenge. Es ist kein Wettbewerb mit hohem Einsatz; es ist ein unterstützender, strukturierter Sprint, der Ihnen helfen soll, eine einfache, aber wirkungsvolle Sache zu tun: eine Geschichte in sieben Tagen zu schreiben und zu veröffentlichen.
Ich werde Ihnen nicht nur sagen, dass Sie teilnehmen sollen. Ich werde Ihnen zeigen, warum diese Challenge ein Wendepunkt ist und Ihnen...
Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.