Bereit zum Schreiben? Die "Schreiben mit Medium" 7-Tage-Juni-Herausforderung ist hier.

Stecken Sie in einer Schreibblockade fest? Mediums Juni-Micro-Challenge ist der perfekte Weg mit wenig Druck, um eine konsistente Schreibgewohnheit aufzubauen, sich mit einer Community zu vernetzen und endlich den Beitrag zu veröffentlichen, über den Sie schon nachgedacht haben. Tabish anwar · Gerade eben 5 Min. LesezeitGerade eben -- Teilen

Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie, um das Bild in voller Größe anzuzeigen

Foto von Varya Vazikova auf Unsplash

Seien wir ehrlich. Wir alle haben diesen Entwurf, der in unseren Google Docs oder in der Notizen-App auf unserem Handy liegt. Wir haben Ideen, die zum Leben erwachen, aber schnell durch das "nicht genug Zeit" oder "es ist nicht gut genug" Monster ausgelöscht werden.

Was wäre, wenn Sie dieses Monster in nur einer Woche zum Schweigen bringen könnten?

Das ist die Magie der "Write with Medium" Juni-Micro-Challenge. Es ist kein Wettbewerb mit hohem Einsatz; es ist ein unterstützender, strukturierter Sprint, der Ihnen helfen soll, eine einfache, aber wirkungsvolle Sache zu tun: eine Geschichte in sieben Tagen zu schreiben und zu veröffentlichen.

Ich werde Ihnen nicht nur sagen, dass Sie teilnehmen sollen. Ich werde Ihnen zeigen, warum diese Challenge ein Wendepunkt ist und Ihnen...