Quant enthüllt QuantNet zur Verbindung von Banken mit tokenisiertem Geld und digitalen Vermögenswerten

Von: LiveBitcoinNews
2025/09/30 10:44
Chainlink
LINK$16.19+5.19%
SecondLive
LIVE$0.00148-15.81%

QuantNet startet, um Banken mit tokenisiertem Geld und Krypto zu verbinden und ermöglicht eine nahtlose Integration ohne Störung bestehender Systeme.

 

Quant Network hat QuantNet gestartet, eine programmierbare Infrastruktur, die entwickelt wurde, um Banken mit tokenisiertem Geld und digitalen Vermögenswerten zu verbinden. Die Plattform zielt darauf ab, die Art und Weise zu optimieren, wie Banken Vermögensflüsse, Zahlungen und Abrechnungen verwalten. 

QuantNet ermöglicht es Banken, in der Welt der digitalen Vermögenswerte zu agieren und gleichzeitig die Kontrolle über ihre bestehenden Systeme zu behalten. Diese neue Infrastruktur verspricht, Bankgeschäfte zu vereinfachen und zu modernisieren, ohne traditionelle Prozesse zu stören.

Nahtlose Integration mit bestehenden Banksystemen

QuantNet bietet eine programmierbare Orchestrierungsschicht, die Banken mit verschiedenen Plattformen für digitale Vermögenswerte verbindet. Es integriert tokenisierte Einlagen, Stablecoins und private Vermögensnetzwerke und schafft so einen einheitlichen Rahmen.

Banken können ihre Systeme sowohl mit traditionellen Finanznetzwerken als auch mit Blockchain-basierten Plattformen verbinden. Dies ermöglicht ihnen, Zahlungen, Überweisungen und Abrechnungen mühelos zu verwalten.

Das Design der Plattform stellt sicher, dass Banken ihre aktuellen Systeme nicht ersetzen müssen. Stattdessen arbeitet es parallel zu ihnen und automatisiert komplexe Prozesse wie atomare Abrechnungen und Lieferung gegen Zahlung (DvP). Dies macht die Einführung digitaler Vermögenswerte für Finanzinstitute reibungsloser und effizienter.

Infolgedessen können Banken in einer zunehmend digitalen Wirtschaft wettbewerbsfähig bleiben und gleichzeitig die betrieblichen Kontrollen beibehalten, denen sie vertrauen.

Verbesserte Sicherheit, Compliance und Transparenz

QuantNet priorisiert Sicherheit und regulatorische Compliance und stellt sicher, dass Banken an digitalen Vermögensmärkten teilnehmen können, ohne die Sicherheit zu gefährden.

Die Plattform ist darauf ausgelegt, die ISO 20022-Standards zu erfüllen, die weithin für Finanznachrichten verwendet werden. Dies stellt sicher, dass Transaktionen über verschiedene Netzwerke hinweg prüfbar, sicher und vollständig konform mit Branchenvorschriften sind.

Banken, die QuantNet nutzen, profitieren auch von Echtzeit-Überwachung und Sichtbarkeit aller Transaktionen. Jede Aktion ist nachvollziehbar und bietet Transparenz, die traditionelle Systeme nicht bieten.

Durch die Integration mit Quant Fusion ermöglicht die Plattform eine sichere Verteilung auf öffentlichen Blockchains und gewährleistet Privatsphäre und Einhaltung regulatorischer Anforderungen. Diese Kombination aus Sicherheit und Compliance stellt sicher, dass Operationen mit digitalen Vermögenswerten für Institutionen sicher und effizient bleiben.

Eine zukunftssichere Lösung für Digital Asset Banking

QuantNet ist nicht nur für heute, sondern für die Zukunft des Bankwesens und digitaler Vermögenswerte konzipiert. Es ermöglicht Banken, tokenisiertes Geld, Plattformen für digitale Vermögenswerte und Blockchain-Systeme zu integrieren, ohne ihre Infrastruktur zu überholen.

Die Plattform hilft, den Bankensektor zu modernisieren, indem sie eine einheitliche Lösung anbietet, die zuvor isolierte Netzwerke verbindet.

Durch die Automatisierung komplexer Mehrparteien-Workflows und die Bereitstellung von Echtzeit-Kontrolle über Liquidität hilft QuantNet Banken, effizienter zu arbeiten. Es reduziert auch die Betriebskosten und Risiken, die mit traditionellen Abrechnungssystemen verbunden sind.

Wie Gilbert Verdian, CEO von Quant Network, sagte: "QuantNet ermöglicht Banken, ohne Störungen zu innovieren und verbindet sie nahtlos mit der digitalen Wirtschaft."

Der Beitrag Quant enthüllt QuantNet, um Banken mit tokenisiertem Geld und digitalen Vermögenswerten zu verbinden erschien zuerst auf Live Bitcoin News.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

