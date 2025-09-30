BörseDEX+
Quant stellt QuantNet vor, ein programmierbares Abrechnungsnetzwerk, das traditionelle Banken, Kryptowährungen und tokenisierte Vermögenswerte für globale Interoperabilität verbindet.]]>Quant stellt QuantNet vor, ein programmierbares Abrechnungsnetzwerk, das traditionelle Banken, Kryptowährungen und tokenisierte Vermögenswerte für globale Interoperabilität verbindet.]]>

Quant enthüllt QuantNet, während QNT einen Breakout in Richtung $130 anstrebt

Von: Crypto News Flash
2025/09/30 12:43
Quant
QNT$85.01+1.77%
  • Quant hat QuantNet gestartet, um traditionelle Banken über ein programmierbares Abrechnungsnetzwerk mit Kryptowährungen und tokenisierten Vermögenswerten zu verbinden.
  • UK Finance hat Quant ausgewählt, um die Infrastruktur für tokenisierte Pfund-Einlagen bereitzustellen und arbeitet mit großen Banken zusammen, um reale Anwendungsfälle zu testen.

Quant hat mit dem Start von QuantNet ein Update veröffentlicht. Dieses Netzwerk positioniert sich als Lösung, um traditionelle Banken mit der Welt der digitalen Vermögenswerte, einschließlich Krypto und Tokenisierung, zu verbinden.

Anstatt von Banken zu verlangen, bestehende Systeme abzubauen, dient QuantNet als Orchestrierungsschicht, die es ermöglicht, Geldflüsse und Vermögenswerte nahtlos über Plattformen hinweg zu bewegen. Von Stablecoins und tokenisierten Einlagen bis hin zu traditionellen Währungen kann alles in einem nahtlosen und dennoch flexiblen Mechanismus verbunden werden.

Interessanterweise ist QuantNet mehr als nur ein Konzept auf dem Papier. Das System unterstützt bereits komplexe Funktionen wie Lieferung gegen Zahlung (DvP), atomare Abrechnung und sogar Rückabwicklungsoptionen, wenn Transaktionen storniert werden müssen.

Dies reduziert das Risiko, ohne die Geschwindigkeit zu beeinträchtigen. Für Banken, die historisch mit Infrastrukturbeschränkungen zu kämpfen hatten, bietet dies eindeutig eine Abkürzung. Es ist nicht nötig, Systeme neu aufzubauen; einfach mit QuantNet verbinden und Interoperabilität wird sofort erreicht.

Quant gewinnt an Momentum in Großbritannien und Europa

Der Start von QuantNet ist noch interessanter, weil er mit zwei wichtigen Nachrichten von vor einigen Tagen zusammenfällt.

Am 26. September haben sechs große britische Banken, darunter Barclays, HSBC und Lloyds, offiziell den UK Tokenized Sterling Pilot gestartet. Sie nutzen Quant-Technologie, um tokenisierte Einlagen zu testen, was bis Mitte 2026 laufen soll.

Sie testen nicht nur schnellere Überweisungen, sondern bekämpfen auch potenziellen Betrug und erforschen, wie Geld für Hypotheken und Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten programmiert werden kann. Stellen Sie sich vor, wenn Kunden in Zukunft ihre Wohnungs- oder Investitionstransaktionen durch Tokenisierung mit nur einem Klick abschließen könnten.

Andererseits sind die Nachrichten aus Europa ebenso bedeutend. Die Europäische Zentralbank bestätigte Quant als wichtigen Mitwirkenden in der ersten Phase des digitalen Euro-Projekts. Der anfängliche Fokus wird auf bedingten Zahlungen liegen – einer Art modernem Treuhandkonto – die für grenzüberschreitende Transaktionen verwendet werden können.

Länderübergreifende Tests sind für 2026 geplant. Mit Quants Eintritt in ein Projekt dieser Größenordnung wird zunehmend deutlich, dass sie nicht nur ein kleiner Akteur sind, der auf dem Hype reitet.

Markt verzeichnet starke Rally mit technischer Bestätigung

Nicht nur das, der Markt reagierte sofort. Der Preis des QNT-Tokens ist in den letzten 24 Stunden um 3,92% gestiegen und erreichte $105,49. Dieser Anstieg wurde von einem mehr als 92%igen Anstieg des täglichen Handelsvolumens auf 43,25 Millionen Dollar begleitet.

Technisch gesehen erklärte der beliebte Analyst World of Charts, dass QNTs entscheidender Ausbruch bestätigt wurde, was den Weg für einen Anstieg über $130 ebnet. Für Händler ist diese Nachricht sicherlich ein heißes Thema, besonders angesichts der zunehmend starken fundamentalen Unterstützung durch reale Projekte.

Quelle: World of Charts auf X ]]>
