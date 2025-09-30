BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
TLDR QMMM-Aktie stieg um 959% in 14 Sitzungen, bevor die SEC den Handel stoppte. Die SEC nannte potenzielle Manipulation durch Social-Media-Werbung als Grund. Die Aussetzung wird bis 23:59 Uhr ET am 10. Oktober dauern. QMMM kündigte eine Krypto-Treasury von 100 Mio. $ für Bitcoin, Ethereum und Solana an. Krypto-Treasury-Unternehmen haben starke Preisvolatilität und regulatorische Prüfungen erlebt. QMMM Holdings Ltd. [...] Der Beitrag QMMM Holdings Ltd. ($QMMM) Aktie: SEC setzt Handel nach 959% Krypto-befeuerter Rally aus erschien zuerst auf CoinCentral.TLDR QMMM-Aktie stieg um 959% in 14 Sitzungen, bevor die SEC den Handel stoppte. Die SEC nannte potenzielle Manipulation durch Social-Media-Werbung als Grund. Die Aussetzung wird bis 23:59 Uhr ET am 10. Oktober dauern. QMMM kündigte eine Krypto-Treasury von 100 Mio. $ für Bitcoin, Ethereum und Solana an. Krypto-Treasury-Unternehmen haben starke Preisvolatilität und regulatorische Prüfungen erlebt. QMMM Holdings Ltd. [...] Der Beitrag QMMM Holdings Ltd. ($QMMM) Aktie: SEC setzt Handel nach 959% Krypto-befeuerter Rally aus erschien zuerst auf CoinCentral.

QMMM Holdings Ltd. ($QMMM) Aktie: SEC setzt Handel nach 959% Krypto-befeuerter Rally aus

Von: Coincentral
2025/09/30 17:42
MemeCore
M$2.39963+0.27%

TLDR

  • QMMM-Aktie stieg um 959% in 14 Sitzungen, bevor die SEC den Handel stoppte.
  • SEC nannte potenzielle Manipulation durch Social-Media-Werbung als Grund.
  • Die Sperrung wird bis 23:59 Uhr ET am 10. Oktober dauern.
  • QMMM kündigte eine Krypto-Schatzkammer im Wert von 100 Mio. $ für Bitcoin, Ethereum und Solana an.
  • Krypto-Treasury-Unternehmen haben starke Volatilität und regulatorische Prüfungen erfahren.

QMMM Holdings Ltd. (Nasdaq: QMMM) wurde zuletzt am 26. September zu 119,40 $ gehandelt, als die U.S. Börsenaufsichtsbehörde SEC am 29. September den Handel aussetzte.

QMMM Holdings Limited (QMMM)

Der Stopp kam, nachdem die Aktien des Unternehmens in nur 14 Handelssitzungen um 959% gestiegen waren, angetrieben durch eine neue Kryptowährungs-Treasury-Ankündigung. Die Aufsichtsbehörde erklärte, dass die Pause bis 23:59 Uhr ET am 10. Oktober dauern wird.

Social-Media-Bedenken und Manipulationsrisiken

Die SEC äußerte Bedenken, dass "unbekannte Personen" QMMM-Aktien in sozialen Medien beworben haben, wobei Investoren zum Kauf von Aktien aufgefordert wurden, ohne ihre Identitäten oder den Zeitpunkt offenzulegen. Die Behörde deutete an, dass diese Werbemaßnahmen den Aktienkurs künstlich aufgebläht haben könnten. Der Schritt unterstreicht die wachsende Besorgnis der Regulierungsbehörden über Online-Hype, der extreme Volatilität bei Small-Cap-Unternehmen mit Krypto-bezogenen Wendungen verursacht.

QMMMs strategische Krypto-Wende

Am 9. September kündigte QMMM an, eine diversifizierte Kryptowährungs-Schatzkammer im Wert von 100 Millionen Dollar einzurichten. Der Plan beinhaltet die Zuweisung von Kapital in Bitcoin, Ethereum und Solana, zusammen mit breiteren Ambitionen in Web3-Infrastruktur und digitalen Kapitalakquisitionen. Die Ankündigung veränderte sofort die Entwicklung von QMMM und ließ die Aktien von 11 $ auf 207 $ steigen, bevor sie etwa 50% vom Höchststand zurückgingen.

CEO Bun Kwai verteidigte die Strategie als zukunftsorientierten Wechsel zu Blockchain und KI. Er bezeichnete es als einen Schritt, um "die digitale Wirtschaft mit realen Anwendungen zu verbinden", und betonte das Engagement für Compliance, Partnerschaften und nachhaltige Wertschöpfung.

Breiterer Kontext: Krypto-Schatzkammern ziehen Aufmerksamkeit auf sich

Der dramatische Anstieg von QMMM ist Teil einer größeren Welle von Unternehmen, die Krypto-Schatzkammern ankündigen. In diesem Jahr haben weltweit fast 85 börsennotierte Unternehmen ähnliche Strategien verfolgt, wobei oft Kapitalerhöhungen genutzt wurden, um Token anzuhäufen. Viele haben jedoch nach kurzlebigen Rallyes starke Rückgänge erlebt. Zum Beispiel stieg EightCo Holdings in einer einzigen Sitzung von 1,50 $ auf 45 $, nur um innerhalb von Wochen auf 11 $ zurückzufallen.

Die SEC setzte auch die Aktien der Smart Digital Group bis zum 10. Oktober aus und nannte ähnliche Manipulationsbedenken. Die Smart Digital-Aktie brach letzte Woche um 86% ein, nachdem sie ihren eigenen Krypto-Asset-Pool vorgestellt hatte.

Brancheneinfluss und Anleger-Vorsicht

Krypto-Treasury-Modelle werden oft von prominenten Finanziers wie Mike Novogratz, Dan Morehead und Joseph Lubin vorangetrieben. Ihr Einfluss hat einen Zyklus von Kapitalzuflüssen und Token-Hortung befeuert, häufig verstärkt durch Storytelling und Hype. Regulierungsbehörden greifen jedoch zunehmend ein, um Anleger zu schützen, wenn Spekulation auf Marktrealität trifft.

Für QMMM dient die Aussetzung sowohl als Rückschlag als auch als Warnung. Während seine Ambitionen in Krypto und Web3 intakt bleiben, unterstreicht die Episode die Risiken plötzlicher Wendungen, die durch Einzelhandelsrausch und digitale Werbung verstärkt werden. Anleger werden genau beobachten, wenn der Handel nach dem 10. Oktober wieder aufgenommen wird, um zu sehen, ob QMMM über den Hype hinaus Glaubwürdigkeit bewahren kann.

 

Der Beitrag QMMM Holdings Ltd. ($QMMM) Aktie: SEC setzt Handel nach 959% Krypto-befeuerter Rally aus erschien zuerst auf CoinCentral.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4035+5.37%
Intuition
TRUST$0.2058-2.97%
Xrp Classic
XRPC$0.0007184+5.36%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02003+5.81%
Moonveil
MORE$0.004931-6.82%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Am Sonntag sorgten Privacy Coins für Aufsehen, als Zcash (ZEC) um 12,8% auf über 640 $ stieg, während Monero (XMR) um 21% zulegte und die Marke von 440 $ pro Coin überschritt. Privacy Tokens stehen derzeit eindeutig im Rampenlicht – und die Menge liebt es. Privacy-Coins setzen Rallye fort Nach einer kurzen Verschnaufpause am Samstag, die [...]
Zcash
ZEC$637.78+9.24%
Monero
XMR$408.02+8.80%
Nowchain
NOW$0.00209+2.45%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:53

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106,352.14
$106,352.14$106,352.14

+2.49%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,643.26
$3,643.26$3,643.26

+3.62%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$167.27
$167.27$167.27

+2.91%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4091
$2.4091$2.4091

+4.01%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18203
$0.18203$0.18203

+2.21%