Katars größte Bank tritt JPMorgans Blockchain-Zahlungsnetzwerk bei

Die Qatar National Bank (QNB) hat begonnen, JPMorgans Kinexys-Zahlungsplattform für US-Dollar-Unternehmensflüsse zu nutzen und bringt damit On-Chain-Prozess für Kunden im Land. Laut JPMorgan wurde die Umstellung im März 2025 aktiviert.

QNB übernimmt Kinexys für USD-Flüsse

Berichten zufolge wird der Kreditgeber aus Doha nun in der Lage sein, US-Dollar-Zahlungen rund um die Uhr zu bewegen und die üblichen Geschäftszeiten-Limits zu beseitigen, die Überweisungen verzögern.

Das System arbeitet rund um die Uhr und kann einige Überweisungen in nur zwei Minuten abwickeln, eine Geschwindigkeit, die laut Banken verkürzt, was früher Tage gedauert hat.

Für JP Morgan wird Kinexys (die Einheit, die aus seiner früheren Blockchain-Arbeit hervorgegangen ist) im Nahen Osten und Nordafrika breiter eingeführt.

Die Bank gibt an, dass acht der größten Kreditgeber der Region jetzt auf der Plattform aktiv sind, darunter die QNB und die Saudi National Bank.

Diese breitere Akzeptanz wird als Bemühung dargestellt, Unternehmenskassen schnellere, programmierbare Zahlungsoptionen über Korridore hinweg zu bieten, die zuvor unter zeitlichen und Liquiditätsproblemen litten.

Was das für Kunden bedeutet

Berichte haben offengelegt, dass Kunden weniger Abstimmungsprobleme und einen klareren Überblick über Gelder erwarten können, während sie zwischen Konten bewegt werden.

Banken auf Kinexys können "programmierbare" Zahlungsflüsse erstellen — zum Beispiel Zahlungen, die erst nach Erfüllung einer Bedingung ausgelöst werden — was manuelle Schritte im Handels- und Treasury-Betrieb verkürzen kann.

Die Plattform behauptet auch, die vollen Zahlungsbeträge zu erhalten, bis sie die Empfänger erreichen, was die Chance unerwarteter Abzüge reduziert.



Momentum in der Region

Die QNB-Ankündigung folgt ähnlichen Schritten anderer Institutionen früher in diesem Jahr, die Kinexys nutzten, um die jederzeit verfügbare Dollar-Abwicklung zu erweitern.

Im März 2025 begann beispielsweise die indische Axis Bank, 24/7 US-Dollar-Clearing mit JPMorgan anzubieten — ein Zeichen dafür, dass Banken in verschiedenen Märkten dieselbe Fähigkeit für Unternehmenskunden testen.

Während die Geschwindigkeitsgewinne in Werbematerialien und Presseberichten klar sind, bleiben mehrere operative Details in öffentlichen Offenlegungen dünn.

Trotzdem hebt QNBs Schritt in Kinexys einen Wandel im regionalen Bankwesen hervor, da Katars größte Bank dem Blockchain-Zahlungsnetzwerk von JPMorgan beitritt.

Ausgewähltes Bild von Coin-Update, Diagramm von TradingView

Quelle: https://www.newsbtc.com/news/qatars-biggest-bank-joins-jpmorgans-blockchain-payment-network/