Qatar National Bank nutzt JPMorgans Blockchain für schnellere Dollar-Zahlungen 2025/09/30

Die Qatar National Bank (QNB) hat die Blockchain-Plattform von JPMorgan übernommen, wodurch ihre Firmenkunden US-Dollar-Zahlungen innerhalb von Minuten abwickeln können. Dieser Schritt unterstreicht das Bestreben der Golfregion, die Finanzinfrastruktur zu modernisieren und globales Kapital anzuziehen. Bankriese am Golf setzt auf Blockchain für 24/7 USD-Überweisungen Die Qatar National Bank (QNB), der größte Kreditgeber im Nahen Osten, hat integriert [...] Quelle: https://news.bitcoin.com/qatar-national-bank-taps-jpmorgans-blockchain-for-faster-dollar-payments/