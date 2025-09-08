Der Beitrag Öffentliche und Private Blockchain-Lösungen erschien auf BitcoinEthereumNews.com. XEM ist der native Nutzungstoken der NEM (New Economy Movement) Blockchain-Plattform. NEM ist eine Blockchain-Plattform, die sowohl öffentliche als auch private Blockchain-Lösungen anbietet. Sie zielt darauf ab, eine vielseitige Plattform bereitzustellen, die verschiedenen Branchen und Anwendungsfällen gerecht werden kann. NEM verwendet einen einzigartigen Konsensmechanismus namens Proof of Importance (PoI), um Transaktionen zu validieren und das Netzwerk zu sichern. PoI berücksichtigt Faktoren wie das Guthaben des Benutzers und die Transaktionshistorie und belohnt aktive Teilnehmer. Anpassbare Assets und Smart Contracts NEM ermöglicht Benutzern, benutzerdefinierte digitale Token auf seiner Plattform zu erstellen und zu verwalten, was verschiedene Anwendungen ermöglicht, einschließlich ICOs, Treueprogramme und Asset-Tracking. Außerdem führt NEM Smart Assets ein, bei denen es sich um Assets handelt, die spezifische Regeln und Verhaltensweisen tragen können, was ein komplexeres und dynamischeres Asset Management ermöglicht. XEM dient als Mittel zur Wertübertragung innerhalb des NEM-Ökosystems und ermöglicht Benutzern die Teilnahme an den Funktionalitäten des Netzwerks. Es kann verschiedene Anwendungsfälle innerhalb der Plattform haben, einschließlich der Zahlung von Transaktionsgebühren, des Zugriffs auf Plattformdienste und möglicherweise als Tauschmittel. Im NEM-Netzwerk ist Harvesting vergleichbar mit dem Mining in traditionellen Blockchain-Netzwerken. Benutzer, die eine bestimmte Menge an XEM halten, können am Harvesting teilnehmen, um bei der Validierung von Transaktionen zu helfen und das Netzwerk zu sichern. Haftungsausschluss. Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und sollte nicht als Empfehlung von CoinIdol angesehen werden. Sie sind keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen. Leser sollten ihre eigene Recherche durchführen, bevor sie in Fonds investieren. Quelle: https://coinidol.com/nem-xem-token/ Der Beitrag Öffentliche und Private Blockchain-Lösungen erschien auf BitcoinEthereumNews.com. XEM ist der native Nutzungstoken der NEM (New Economy Movement) Blockchain-Plattform. NEM ist eine Blockchain-Plattform, die sowohl öffentliche als auch private Blockchain-Lösungen anbietet. Sie zielt darauf ab, eine vielseitige Plattform bereitzustellen, die verschiedenen Branchen und Anwendungsfällen gerecht werden kann. NEM verwendet einen einzigartigen Konsensmechanismus namens Proof of Importance (PoI), um Transaktionen zu validieren und das Netzwerk zu sichern. PoI berücksichtigt Faktoren wie das Guthaben des Benutzers und die Transaktionshistorie und belohnt aktive Teilnehmer. Anpassbare Assets und Smart Contracts NEM ermöglicht Benutzern, benutzerdefinierte digitale Token auf seiner Plattform zu erstellen und zu verwalten, was verschiedene Anwendungen ermöglicht, einschließlich ICOs, Treueprogramme und Asset-Tracking. Außerdem führt NEM Smart Assets ein, bei denen es sich um Assets handelt, die spezifische Regeln und Verhaltensweisen tragen können, was ein komplexeres und dynamischeres Asset Management ermöglicht. XEM dient als Mittel zur Wertübertragung innerhalb des NEM-Ökosystems und ermöglicht Benutzern die Teilnahme an den Funktionalitäten des Netzwerks. Es kann verschiedene Anwendungsfälle innerhalb der Plattform haben, einschließlich der Zahlung von Transaktionsgebühren, des Zugriffs auf Plattformdienste und möglicherweise als Tauschmittel. Im NEM-Netzwerk ist Harvesting vergleichbar mit dem Mining in traditionellen Blockchain-Netzwerken. Benutzer, die eine bestimmte Menge an XEM halten, können am Harvesting teilnehmen, um bei der Validierung von Transaktionen zu helfen und das Netzwerk zu sichern. Haftungsausschluss. Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und sollte nicht als Empfehlung von CoinIdol angesehen werden. Sie sind keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen. Leser sollten ihre eigene Recherche durchführen, bevor sie in Fonds investieren. Quelle: https://coinidol.com/nem-xem-token/