Krypto-freundliche Regulatorin Adrienne Harris tritt zurück, wird New Yorks Department of Financial Services im Oktober verlassen

Von: Cryptopolitan
2025/09/30 06:45
Adrienne Harris tritt zurück. Nach vier Jahren an der Spitze der New Yorker Abteilung für Finanzdienstleistungen verlässt die mächtigste Krypto-Regulierungsbehörde der Vereinigten Staaten im Oktober ihr Amt.

Ihr Ausscheiden, das am Montag von Gouverneurin Kathy Hochul bestätigt wurde, beendet eine Amtszeit, die durch Krypto-Durchsetzung, Verbraucherschutzrichtlinien und eine umfassende Umstrukturierung einer staatlichen Behörde geprägt war, die sich vom Hintergrundspieler zur schlagzeilenträchtigen Macht entwickelt hat.

Laut einer Pressemitteilung aus Hochuls Büro wird Adrienne durch Kaitlin Asrow ersetzt, die am 18. Oktober die Position als amtierende Superintendentin übernehmen wird. Adrienne, eine ehemalige Beamtin der Obama-Regierung, war im August 2021 von Hochul ernannt worden.

Seitdem hat sie die DFS in den Mittelpunkt nationaler Debatten über Finanzaufsicht gerückt. "Es war ein Privileg und eine Ehre, den New Yorkern zu dienen", sagte Adrienne in ihrer offiziellen Abschiedserklärung und dankte sowohl der Gouverneurin als auch ihrem Team dafür, dass sie dazu beigetragen haben, die DFS zu "einem gerechteren, transparenteren und widerstandsfähigeren Finanzsystem" zu machen.

Adrienne Harris überwachte Krypto-Durchsetzung und Finanzreformen

Während Adriennes vierjähriger Amtszeit erholte die DFS über 725 Millionen Dollar an Entschädigungen für New Yorker. Sie wurde die erste Person aus New York, die dem U.S. Financial Stability Oversight Council beitrat.

Unter ihrer Leitung überarbeitete die DFS die Berechnung von Scheckeinlösungsgebühren, eine Maßnahme, die den New Yorkern über 22 Millionen Dollar einsparte. Sie leitete Bemühungen, Versicherungsunternehmen zu verpflichten, Insulin ohne Zuzahlungen abzudecken.

Sie setzte Leitplanken für den Einsatz von AI bei der Versicherungspreisgestaltung durch und stellte insbesondere sicher, dass die Risikoprüfung nicht heimlich Verbraucher diskriminierte. Sie gab auch die endgültige Genehmigung für Regeln, die der DFS Macht über Pharmacy Benefit Manager gaben, und ihr Team begann, diese Unternehmen zum ersten Mal zu prüfen.

Kaitlin, die seit 2021 als Executive Deputy Superintendent der Forschungs- und Innovationsabteilung der DFS tätig ist, soll nun die Zügel übernehmen. Ihr Hintergrund umfasst Zeit bei der Federal Reserve, wo sie als Senior Policy Advisor sowohl für die Bank of San Francisco als auch für das Federal Reserve Board of Governors tätig war.

Bei der Fed half sie bei der Koordination der Innovationspolitik zwischen allen zwölf Bezirksbanken und über die FDIC und das Office of the Comptroller of the Currency hinweg.

Davor arbeitete Kaitlin beim Financial Health Network, einem Think Tank, der sich auf die finanzielle Gesundheit der Verbraucher konzentriert. Sie hat einen Bachelor of Arts von der Stanford University und einen Master of Public Policy von der University of Chicago.

Innerhalb der DFS ist sie am besten dafür bekannt, das Krypto-Aufsichtsprogramm der Abteilung aufzubauen und Richtlinien im Zusammenhang mit finanzieller Inklusion und technologischer Modernisierung voranzutreiben.

Die Gouverneurin von New York sagte, Kaitlin sei die richtige Wahl, um die Arbeit der Abteilung fortzusetzen, und fügte hinzu: "Kaitlin ist gut geeignet, die Abteilung in die Zukunft zu führen." Asrows Beförderung bringt die krypto-lastige Forschungs- und Innovationsabteilung direkt an die Spitze der New Yorker Finanzregulierungsstruktur.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
PANews2025/11/10 07:02
Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Am Sonntag sorgten Privacy Coins für Aufsehen, als Zcash (ZEC) um 12,8% auf über 640 $ stieg, während Monero (XMR) um 21% zulegte und die Marke von 440 $ pro Coin überschritt. Privacy Tokens stehen derzeit eindeutig im Rampenlicht – und die Menge liebt es. Privacy-Coins setzen Rallye fort Nach einer kurzen Verschnaufpause am Samstag, die [...]
Coinstats2025/11/10 04:53

