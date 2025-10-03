BörseDEX+
Pi Network-Preis stagniert, während Bitcoin, Ethereum und XRP steigen; Hier ist der Grund

Von: CoinPedia
2025/10/03 11:22
Pi Network News Today

Der Beitrag Pi Network Preis stagniert während Bitcoin, Ethereum und XRP steigen; Hier ist der Grund erschien zuerst auf Coinpedia Fintech News

Der Kryptowährungsmarkt startete stark in den Oktober, wobei die globale Marktkapitalisierung auf 4,13 Billionen Dollar stieg, ein Anstieg von mehr als 1,4% am vergangenen Tag. Bitcoin wird über 120.000 Dollar gehandelt, Ethereum hat die 4.540 Dollar-Marke überschritten und XRP hat wieder die 3 Dollar-Marke geknackt. Vor diesem Hintergrund ist Pi Network in 24 Stunden um mehr als 3% auf 0,26 Dollar gefallen, was Fragen in seiner Community aufwirft.

Whale-Nachfrage ist verschwunden

Ein Hauptfaktor für die Schwäche von Pi ist das Fehlen seines zweitgrößten Whales. Diese Wallet, die 383 Millionen Pi-Token im Wert von über 100 Millionen Dollar angesammelt hatte, hörte vor zehn Tagen abrupt auf zu kaufen. Für einen Token, dem es an Börsenlistungen und breiter Liquidität mangelt, hat der Verlust eines großen Käufers erhebliches Gewicht.

Tokenomics unter Beschuss

Die Bedenken der Community konzentrieren sich auf die Tokenomics von Pi. Im Gegensatz zu Bitcoin, der auf 21 Millionen begrenzt ist, oder Ethereum, das bei jeder Transaktion Angebot verbrennt, hat Pi sich entschieden, keine Token dauerhaft aus dem Umlauf zu nehmen. Stattdessen wird das Angebot zurück ins System geführt. 

Mit einem Max. Angebot von 100 Milliarden Coins und keinem Knappheitsmechanismus betrachten viele Investoren Pi als inflationär. Pioniere, die jahrelang Pi geschürft haben, stehen nun vor einer Verwässerung, während externes Kapital zögert einzusteigen.

Verpasstes Momentum trotz Fortschritt

Das Core Team hat kürzlich eine Testnet dezentralisierte Börse gestartet und Mitbegründer Dr. Chengdiao Fan trat bei TOKEN2049 auf, aber den Updates fehlte Klarheit bezüglich Tokenomics oder Zeitplänen für Börsenlistungen. 

Währenddessen zieht Bitcoins Rally Liquidität in Altcoins, doch Pi konnte davon nicht profitieren.  Laut Experten steht das Projekt an einem Scheideweg: entweder das Angebotsmodell anpassen oder riskieren, in einem Markt, der zunehmend knappheitsgetriebene Assets belohnt, an Relevanz zu verlieren.

Was Pi Network tun muss

Mr Spock argumentiert, dass Pi seine Wirtschaftlichkeit überdenken muss. Zu den Optionen gehören die Einführung eines Rückkaufprogramms, bei dem Ökosystem-Einnahmen Token kaufen und wegsperren, oder die Implementierung von Token-Verbrennungen, die an Transaktionen und App-Nutzung gekoppelt sind. Ohne diese Maßnahmen riskiert Pi, ein Token mit Umlauf zu werden, aber ohne Anreiz für langfristiges Halten.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

