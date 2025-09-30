Pi Network (PI) News Heute: 30. September

Die Entwicklungen rund um das Pi Network und die jüngste Preisentwicklung von PI. Dies sind die Hauptthemen, die wir in den folgenden Zeilen untersuchen werden.

Pi Network im Mittelpunkt

Im letzten Monat gab Pi Network bekannt, dass es als Gold Sponsor der TOKEN2049-Veranstaltung in Singapur (1.-2. Oktober) fungieren würde und seine Mitbegründerin, Dr. Chengdiao Fan, zu den Rednern der Konferenz gehören würde.

Das Team hat kürzlich bekannt gegeben, dass sie am 1. Oktober von 16:30 bis 16:45 Uhr SGT eine Präsentation mit dem Titel "Crypto's Future: From Liquidität to Nutzungstoken – Web3 Pathways to Innovation" halten wird.

Pi Network erinnerte daran, dass die TOKEN2024-Veranstaltung eines der größten jährlichen Krypto-Treffen ist. Die diesjährige Ausgabe wird voraussichtlich von über 25.000 Menschen besucht, wobei namhafte Redner wie Richard Teng, Justin Sun, Arthur Hayes, Charles Hoskinson, Paolo Ardoino, Tom Lee und Donald Trump Jr. alle zu einem bestimmten Zeitpunkt auf der Bühne stehen werden.

15 Tage bis zum Ende des Hackathons

Im August eröffnete das Team von Pi Network den Pi Hackathon 2025: eine Veranstaltung, die "Entwickler einlädt, bedeutungsvolle Pi-Apps zu entwickeln und einzusetzen, die reale Nutzung mit Pi ermöglichen und helfen, das Ökosystem zu gestalten."

Vor zwei Tagen erreichte er seinen Halbzeitpunkt, während die endgültige Einreichung für den 15. Oktober geplant ist. Zu den Anwendungen, die Benutzer bisher entwickelt haben, gehören Starmax (das es Menschen ermöglicht, Waren mit PI auf einfache Weise zu kaufen) und Nature's Pulse (das Verbraucher mit Landwirten verbindet).

Der Hackathon umfasst auch einen Gesamtpreispool, der 160.000 PI-Token verteilt, die unter bis zu acht Teams aufgeteilt werden. Der erste Platz erhält 75.000 Coins, der zweite Platz verdient 45.000 und der dritte Platz wird mit 15.000 ausgezeichnet.

PI-Preisausblick

Trotz der jüngsten Entwicklungen rund um Pi Network hat der Preis seines nativen Tokens seine negative Entwicklung fortgesetzt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wird er bei etwa 0,26 $ (nach CoinGecko-Daten) gehandelt, was einem Rückgang von 30% im letzten Monat entspricht.

Die Börsenbilanzen begannen wieder zu steigen, was als Pre-Hype-Schritt interpretiert werden könnte und zu einem weiteren Zusammenbruch führen könnte. Darüber hinaus wird Anfang Oktober ein großes Token-Unlock stattfinden: eine Entwicklung, die die bärische Stimmung vertiefen könnte.

Vor einigen Tagen bemerkte ein beliebter X-Benutzer, dass PI nicht mehr zum Top-50-Club der Kryptowährungen gehört. Sie prognostizierten, dass der Vermögenswert "wahrscheinlich zu Staub zerfallen wird" aufgrund von "keiner Nutzung" und "keiner Dezentralisierung".

