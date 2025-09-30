Phala Network plant, Parachain zu stoppen und zu Ethereum L2 zu migrieren Von: PANews 2025/09/30 08:53 Teilen

PANews berichtete am 30. September, dass die dezentralisierte Off-Chain-Computing-Infrastruktur Phala Network in einer Erklärung mitteilte, dass, da der Polkadot-Parachain-Slot von Phala am 20.11.2025 ablaufen wird, sie nun einen Vorschlag eingereicht hat, den Parachain zu stoppen und vollständig zu Ethereum L2 zu migrieren, um sich an Intels Roadmap (TDX+GPU vertrauliches Computing) und das breitere EVM-Ökosystem anzupassen.