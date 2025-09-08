BörseDEX+
Peter Schiff kritisiert Tom Lees optimistische 200.000 $ Bitcoin (BTC) Prognose

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 20:38
  • Sinken unter 100.000 $? 
  • Enttäuschender Vier-Jahres-Zyklus? 

Der Mitbegründer von Echelon Wealth Partners, Peter Schiff, hat sich gegen Fundstrats Tom Lee, einen der bekanntesten Permabulls der Wall Street, wegen seiner übermäßig optimistischen Bitcoin (BTC) Preisvorhersage gerichtet. 

Lee, der vorhergesagt hat, dass der Preis der führenden Kryptowährung potenziell die 200.000 $-Marke erreichen könnte, hat die jüngste Underperformance der führenden Kryptowährung auf die Zurückhaltung der Federal Reserve bei Zinssenkungen zurückgeführt.

Schiff hat jedoch darauf hingewiesen, dass Gold in den letzten zwei Monaten tatsächlich um 10% gestiegen ist und kürzlich ein weiteres Allzeithoch von 3.620 $ erreicht hat.

Wie von U.Today berichtet, behauptete der bekannte Finanzkommentator zuvor, dass diejenigen, die sich für Bitcoin entschieden haben, tatsächlich auf das falsche Pferd gesetzt haben, nachdem der Goldpreis aufgrund der steigenden Aussichten auf Zinssenkungen der Fed ohne vollständige Eindämmung der Inflation einen neuen Höchststand erreicht hatte.  

Sinken unter 100.000 $? 

Schiff argumentiert jetzt, dass Bitcoin tatsächlich eher unter 100.000 $ sinken könnte als über 200.000 $ zu steigen, und warnt, dass Bitcoins Underperformance gegenüber Gold tatsächlich ein schlechtes Omen für die Flaggschiff-Kryptowährung ist. 

"Märkte sind zukunftsorientiert. Deshalb ist Gold im Vorfeld kommender Zinssenkungen um 10% gestiegen. Bitcoins Unfähigkeit, mit Gold auf Basis der gleichen Aussichten zu steigen, sollte ihm Sorgen bereiten", sagte Schiff. 

Polymarket-Wetter sind auch bärisch bezüglich Lees Wette. Zum Zeitpunkt der Drucklegung besteht derzeit nur eine 8%ige Chance, dass Bitcoin in diesem Jahr 200.000 $ erreicht. Bemerkenswert ist, dass Bitcoin derzeit die gleiche Wahrscheinlichkeit hat, bis Ende 2025 unter die 70.000 $-Marke zu fallen.

Enttäuschender Vier-Jahres-Zyklus? 

Schiff erklärte kürzlich, dass Bitcoins Vier-Jahres-Renditen enttäuschend aussehen werden, sobald "mehr Luft" aus der Bitcoin-Blase entweicht. Er hat darauf hingewiesen, dass die Kryptowährung in den letzten vier Jahren trotz relativ beeindruckender Renditen gegenüber dem US-Dollar tatsächlich 16% gegenüber Gold verloren hat.

Es gibt auch eine Debatte darüber, ob Vier-Jahres-Zyklen, von denen angenommen wird, dass sie mit dem Bitcoin-Halving-Mechanismus verbunden sind, noch relevant sind. Einige Analysten argumentieren, dass sie effektiv vorbei sind. 

Lee äußerte kürzlich, dass der Zustrom institutioneller Investoren "antizyklische Eigenschaften" in den Markt gebracht hat. 

Quelle: https://u.today/peter-schiff-lambasts-permabull-tom-lees-200k-bitcoin-btc-prediction

