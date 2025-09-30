Pepeto VS PENGU Coin und Pump Coin: Welcher Meme-Coin wird im nächsten Zyklus eine 15.000% Explosion liefern

SPONSORED POST*

Die Jagd nach dem nächsten Meme-Coins-Ausbruch heizt sich auf, während Telegram-Gruppen, X-Räume und Handelsforen darüber diskutieren, welche Namen lebensverändernde Gewinne liefern können. Drei Ausnahmeerscheinungen dominieren die Gespräche. Pepeto (PEPETO) entwickelt sich durch den Vorverkaufs-Schwung und einen Nutzen-zuerst-Ansatz zu einem echten Dogecoin-Herausforderer, während PENGU Coin und Pump Coin PUMP an Zugkraft gewinnen, aber als längere Bögen betrachtet werden, die erst näher an 2027 ihren Höhepunkt erreichen könnten.

Pepeto: Ein Dogecoin-Herausforderer für 2025 in der Entstehung

Pepeto ist kein weiterer Meme-Passagier, der auf Kulturwellen reitet. Mit über 6,8 Millionen Dollar, die im Vorverkauf gesammelt wurden, und einem Token-Preis von 0,000000155 $, bietet es die Art von niedrigem Einstiegspunkt, nach dem Investoren lechzen. Jenseits des Hypes hat das Team die PepetoSwap Demo-Börse vorgestellt, eine gebührenfreie Plattform, die die nächste Welle von Meme-Coins im Jahr 2026 listen soll, ein Fortschrittsniveau, das Pepeto vor dem Start abhebt.

Inhaber können mit 225% APY staken und Positionen lange vor dem Listing aufbauen. Mit dem gleichen 420 Billionen Max. Angebot wie Pepe entwickelt Pepeto die Geschichte des Memes weiter, indem es P-E-P-E als Vergangenheit darstellt und T für Technologie und O für Opportunity (Chance) als seine Zukunft beansprucht. Diese Wendung ist der Grund, warum viele es "die Version nennen, die Pepe hätte sein können."

Einige Analysten argumentieren, dass wenn Pepeto auf den Pepe-Preis von etwa 0,00001094 $ klettert, frühe Vorverkaufseinträge erstaunliche Multiplikatoren sehen könnten. Mit Staking wird der Aufwärtstrend für diejenigen, die nach der besten Krypto zum jetzigen Kauf suchen, noch stärker.

PENGU: Von der NFT-Kultur zum Marktkonkurrenten

PENGU Coin begann als NFT-Phänomen und hat sich zu einem Meme-Token mit einer 2,3 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung nahe 0,036 $ entwickelt. Mit fast 63 Milliarden Token im Umlauf und stetigem Community-Wachstum legte er in der vergangenen Woche 20% zu und hält das Interesse in den sozialen Kanälen aufrecht.

Um 15.000% zu liefern, müsste PENGU jedoch über 5 $ springen, eine große Herausforderung selbst mit einer NFT-getriebenen Marke. Im Gegensatz dazu lässt Pepetos Bruchteil-eines-Cents-Einstieg viel mehr Raum für exponentielle Multiplikatoren, weshalb immer wieder Vergleiche mit Shiba Inus Ausbruchslauf auftauchen.

Pump Coin: Solanas Meme-Launchpad-Spiel

Pump Coin PUMP, der Token hinter Pump.fun, ist zum bevorzugten Startpunkt für Solana-Memes geworden. Er wird nahe 0,006 $ mit einem Umlaufangebot von etwa 354 Milliarden gehandelt und hat unzählige Starts befeuert, wobei er früher in diesem Jahr sogar 600 Millionen Dollar in Minuten einsammelte, ein Zeichen für unerbittliche Nachfrage.

Während PUMP Solanas Meme-Energie konzentriert, verbindet Pepeto sowohl Infrastruktur als auch Narrativ. Mit einem viel niedrigeren Vorverkaufseinstieg als PUMP und einer bereits zirkulierenden Live-Demo-Börse zieht Pepetos Zugkraft Einzelhändler und frühe Wale an, die nach dem nächsten x100-Stil-Zug jagen.

Preisprognose: Wie Pepeto 15.000% Gewinne liefern könnte

Beim heutigen Vorverkaufspreis von 0,000000155 $ sichert eine 10.000 $-Zuteilung in Pepeto etwa 64,5 Milliarden Token. Wenn Pepeto dem Pfad anderer Marktführer folgt, wird die Aufwärtsmathematik sehr schnell ernst.

Szenario Zielpreis Wert einer 10.000 $ Investition Pepeto erreicht Pepes Preis (0,000009701 $) 627.000 $ 6.170% Pepeto klettert auf die Hälfte von Dogecoins Preis (0,1207 $) 7,79 Mio. $ 77.900% Pepeto erreicht Dogecoins Preis (0,2414 $) 15,58 Mio. $ 155.800%

• Das Erreichen des aktuellen Pepe-Preises bedeutet 61x (+6.170%), mit dem gleichen 420T Max. Angebot.

• Die Hälfte des Dogecoin-Preises bedeutet 779x (+77.900%).

• Das Erreichen des Dogecoin-Preises bedeutet 1.558x (+155.800%).

Selbst auf der konservativen Seite verwandelt Pepeto, wenn es nur Pepes Niveau erreicht, 10.000 $ in mehr als 600.000 $. Gepaart mit 225% Staking multiplizieren frühe Inhaber Token vor dem Listing, was das 15.000% Schlagzeilen-Ziel in diesem Zyklus realistisch erscheinen lässt.

Zum Jahresende: Abschließende Gedanken zu den Dreien

Meme-Coins bleiben spekulativ, aber das Aufwärtspotenzial bleibt enorm. PENGU Coin und Pump Coin könnten bis 2027 ihre schärfsten Beine sehen, wenn sich die Ökosysteme erweitern, während Pepeto jetzt heraussticht. Mit bereits über 6,8 Millionen Dollar Vorverkaufsgeldern, Staking mit 225% APY und einer Markengeschichte, die mit Pepes Ursprüngen verbunden ist, zieht Pepeto die Art von Aufmerksamkeit auf sich, die einst SHIB jagte.

Wenn sich Pepeto von 0,000000155 $ in Richtung Pepes Handelsbereich bewegt, könnten frühe Einsteiger auf einmalige Gewinne in einem Zyklus blicken. Die Frage ist auf jedem Bildschirm: Wird Pepeto der nächste führende Dogecoin-Herausforderer sein? Frühe Gläubige und stetige Stacker werden das beantworten. Für Details hostet die Pepeto-Website alle Vorverkaufsinformationen, und die Community ist auf Telegram und X aktiv.

Haftungsausschluss:

Um PEPETO zu kaufen, nutze nur die offizielle Website: https://pepeto.io. Wenn sich das Listing-Datum nähert, sei dir der Betrügereien bewusst, die den Namen des Projekts verwenden, um Investoren in die Irre zu führen. Überprüfe immer die Quellen, bevor du Gelder investierst.

*Dieser Artikel wurde bezahlt. Cryptonomist hat den Artikel nicht geschrieben oder die Plattform getestet.