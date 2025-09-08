Pepenode als 100x Token für 2025 gehandelt

BörseDEX+
Der Beitrag Pepenode als 100x Token für 2025 prognostiziert erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Während der Kryptowährungsmarkt darum kämpft, Momentum zu halten, erkunden diejenigen, die nach der besten Krypto zum Kauf suchen, alternative Optionen unter Krypto-ICOs. Pepenode mit seinem einzigartigen virtuellen Mining-Paradigma ist bei vielen Investoren beliebt geworden. Mit bereits fast 1 Million Dollar an Finanzierung sagen Analysten, dass Pepenode dank seiner einzigartigen Themen und Anwendungsfälle der nächste 100x-Vermögenswert sein könnte. Cryptonews hat es sogar als die nächste 1000x-Krypto bezeichnet und verweist auf die Fähigkeit, Nutzern die Möglichkeit zu bieten, Blue-Chip Meme-Coins zu minen. Aber hat dieser Token wirklich das Zeug, zu explodieren? Dieser Artikel beleuchtet, ob es wirklich eine der besten Krypto-Auswahlen dieses Jahres sein könnte. Fokus auf den gamifizierten Aspekt des Minings Das Mining von Kryptowährungen stand immer unter der Hegemonie der wenigen, die sich die Technologie leisten konnten, um es zu betreiben. Darüber hinaus waren die technischen Aspekte der Ökosysteme ausreichend, um Menschen von dieser Perspektive zurückschrecken zu lassen. Hier ändert Pepenode die Dinge. Das Mining hier ist nicht das gleiche On-Chain-Prozess, sondern hat stattdessen einen Off-Chain gamifizierten Ansatz. Die gesamte Prämisse basiert darauf, "Meme-Nodes" durch Ausgabe von $PEPENODE Token zu kaufen. Diese Nodes können zusammen gekauft werden, um Mining-Maschinen in einer virtuellen Umgebung zu erstellen. Über die anfängliche Bauphase hinaus können diese Anlagen auch aufgerüstet werden. Die offizielle Website bietet ein einfaches Layout, wie dieses Spiel aussehen könnte. Es hat den gleichen strategischen Stil wie Spiele wie Roller Coaster Tycoon, aber im Bereich des Kryptowährungs-Minings. $PEPENODE Token können verwendet werden, um diese Mining-Maschinen anzutreiben, um mehr Token zu minen. In besonderen Fällen und durch einzigartige Upgrades können jedoch auch Token wie Pepe und Fartcoin gemined werden. Ein Blue-Chip Mining-Ökosystem Eine der größten Stärken, die Pepenode an die Spitze bringen...

Da der Kryptowährungsmarkt Schwierigkeiten hat, seinen Schwung beizubehalten, erkunden diejenigen, die nach der besten Krypto zum Kauf suchen, alternative Optionen unter Krypto-ICOs. Pepenode mit seinem einzigartigen virtuellen Mining-Paradigma ist bei vielen Investoren beliebt geworden.

Mit bereits fast 1 Million Dollar an Kapital sagen Analysten, dass Pepenode dank seiner einzigartigen Themen und Anwendungsfälle das nächste 100x-Asset sein könnte.

Cryptonews ist sogar so weit gegangen, es als die nächste 1000x-Krypto zu bezeichnen und verweist auf seine Fähigkeit, Benutzern die Möglichkeit zu bieten, Blue-Chip Meme-Coins zu minen. Hat dieser Token jedoch das Zeug, tatsächlich zu explodieren? Dieser Artikel beleuchtet, ob es wirklich eine der besten Krypto-Picks dieses Jahres sein könnte.

Fokus auf den gamifizierten Aspekt des Minings

Kryptowährungs-Mining stand schon immer unter der Hegemonie der wenigen, die sich die Technologie leisten konnten, um es zu betreiben. Darüber hinaus haben die technischen Aspekte der Ökosysteme ausgereicht, um Menschen von dieser Aussicht zurückschrecken zu lassen. Genau hier ändert Pepenode die Dinge.

Mining ist hier nicht das gleiche On-Chain-Mining, sondern hat stattdessen einen Off-Chain gamifizierten Ansatz.

Die gesamte Prämisse basiert auf dem Kauf von "Meme-Knoten" durch Ausgabe von $PEPENODE-Token.

Diese Knoten können zusammen gekauft werden, um Mining-Rigs in einer virtuellen Umgebung zu erstellen. Über die anfängliche Bauphase hinaus können diese Rigs auch aufgerüstet werden.

Die offizielle Website bietet ein einfaches Layout, wie dieses Spiel aussehen könnte. Es hat den gleichen strategischen Stil wie Spiele wie Roller Coaster Tycoon, aber im Bereich des Kryptowährungs-Mining.

$PEPENODE-Token können verwendet werden, um diese Mining-Rigs zu betreiben, um mehr Token zu minen. In speziellen Fällen und durch einzigartige Upgrades können jedoch auch Token wie Pepe und Fartcoin gemined werden.

Ein Blue-Chip Mining-Ökosystem

Eine der größten Stärken, die Pepenode an die Spitze vieler Investoren-Listen "beste Krypto zum Kauf" bringt, ist die Tatsache, dass es Mining für Blue-Chip Meme-Coins wie Pepe und Fartcoin unterstützt. Diese Fähigkeit ermöglicht es Pepenode, die Community beider zu erfassen.

Pepe, eine Krypto, die während der Zeit der Krypto-Krise veröffentlicht wurde, wird zugeschrieben, den Kryptomarkt aus dem Krypto-Winter zurückgebracht zu haben. Zum Zeitpunkt des Schreibens wird dieser froschthematische Token genau bei $0,000001 gehandelt und hat eine Marktkapitalisierung von mehr als 4,2 Milliarden Dollar.

Das Preisdiagramm zeigt, dass sich der Meme-Coin konsolidiert, und sein aktueller Trend könnte zu einem parabolischen Preisanstieg führen.

Krypto-Analyst TradingShot hat kürzlich gepostet, dass Pepe, da es weiterhin entlang eines steigenden Kanals handelt, vor dem Ende des Zyklus auf $0,0001 steigen könnte.

Ein weiterer Token, den Pepenode angeblich zum Mining zulässt, ist Fartcoin. Fartcoin war auch eine große Erfolgsgeschichte in der AI Agent Krypto-Nische. Derzeit wird die Kryptowährung knapp über $0,75 gehandelt und hat eine Marktkapitalisierung von 759,2 Millionen Dollar. Obwohl es nicht genau ein High-Cap-Asset ist, hat es historisch gesehen viele High-Cap-Kryptos übertroffen.

Analyst Tenzu hat Fartcoins neuestes Diagramm als wunderschön bezeichnet und erklärt, dass es in einer Position ist, direkt in die Bitcoin-Rally einzusteigen, was bedeutet, dass es ein massives Aufwärtspotenzial hat.

Der Zugang zu diesen Blue-Chip-Token macht Pepenode zu einer starken Wette unter Investoren, die auf kreativere Weise in die Meme-Wirtschaft eintauchen möchten.

Pepenodes Presale-Vorteile unterscheiden sich von der Norm

Pepenode konnte auch einen Kaufrausch in der Kryptowährungsgemeinschaft erzeugen, weil sein Vorverkauf gamifiziert ist. Presale-Investoren werden in einen Off-Chain-Mining-Mechanismus (gamifiziert) eingeführt, der es ihnen ermöglicht, leistungsstärkere Mining-Rigs zu erstellen und einen Vorteil bei Mining-Belohnungen zu erlangen.

Darüber hinaus gibt es auch Staking, das zum Zeitpunkt des Schreibens über 1660% APY bietet. Dies schafft eine duale Identität für Pepenode: eine als Miner und die andere als Staking-Protokoll. Dies erhöht den Wert des Vorverkaufs, der laut einigen Analysten bereits frühe Gewinne verspricht, die bis zu 100x erreichen können.

Sollte Pepenode als die beste Krypto zum Kauf betrachtet werden?

Es gibt viele Gründe, warum Pepenode als die beste Krypto zum Kauf betrachtet werden könnte. Hier sind einige der bemerkenswerten.

Presale-Aktion

Die Tatsache, dass Pepenodes Einzigartigkeit für die Öffentlichkeit während des Vorverkaufs erlebbar ist, gibt ihm das Potenzial, viele der auf dem Markt verfügbaren High-Caps zu übertreffen. Mit einem Vorverkauf kommt das Versprechen früher Mover-Chancen, die zu 5x bis 10x Gewinnen führen könnten, wenn der Listing-Tag kommt.

Meme-Coin Mining-Wirtschaft

Es gab in der Vergangenheit keine Krypto, die ein Ökosystem zum Mining von Meme-Coins bietet, insbesondere solche, die einen Proof-of-Stake-Konsensmechanismus verwenden. Aber Pepenode macht es mit seinem gamifizierten Protokoll möglich.

Sein Mining-Ansatz ist im Wesentlichen ein Spiel, bei dem die zugrunde liegenden Mechanismen nicht offengelegt werden, aber an der Oberfläche wie Mining erscheinen. Das reicht aus, um Anfänger anzuziehen, die die Idee des Minings unterhalten möchten, aber keine Zeit haben, sich mit den damit verbundenen technischen Details zu befassen.

Pepe-Themen

Während vieles von dem, was Pepenode zu tun versucht, auf seinem Mining-Spiel basiert, konzentriert es sich auch auf Pepe-ähnliche Bilder auf einzigartige Weise. Ein Pepe-Miner, der einen kurzen Pepe mit einer Spitzhacke in der Hand zeigt, verleiht der Krypto einen abenteuerlichen Reiz und macht sie für soziale Krypto-Suchende geeignet.

Hochfokussiertes Marketing

Mehrere Publikationen, von NewsBTC bis CoinSpeaker, haben sich positiv über den Mining-Aspekt von Pepenode geäußert. Alle sind sich einig, dass Pepenode Wert hat. Dies gibt dem Projekt den Marketing-Schub, um mehr Follower zu sammeln, als es bereits hat.

Das "Weltweit erste" Narrativ

Pepenodes Narrativ hebt es auch hervor. Indem es sich als weltweit erster "Mine to Earn" Meme-Coin etabliert, bietet es Benutzern ein einzigartiges Erlebnis. Investoren, die von den gleichen alten Memes und Anwendungsfällen gelangweilt sind, die zu viel versprechen und zu wenig liefern, könnten im Ökosystem von Pepenode etwas Wertvolles finden.

Das Urteil: Pepenode ist eine gute Krypto-Wahl für dieses Jahr

Die Memes, die Anwendungsfälle und das einzigartige Narrativ rund um die "Mine to Earn" Meme-Coin-Erfahrung machen Pepenode zu einem Top-Anwärter für die Liste "beste Krypto zum Kauf" im Jahr 2025. Seine Attraktivität zeigt sich daran, dass das Projekt über 800.000 Dollar, näher an 1 Million Dollar bis heute, eingesammelt hat.

Mit Staking erhalten Benutzer zusätzliche Belohnungen aus dem Ökosystem, und die Tatsache, dass Presale-Investoren bessere Mining-Rigs erhalten, bedeutet, dass Pepenode genug Schwung gewinnen könnte, um einen 5x oder sogar 100x Boost zu liefern, sobald es auf Kryptowährungsbörsen live geht.

Diejenigen, die die Plattform erkunden und mehr erfahren möchten, sollten die offizielle Website über den unten stehenden Link besuchen.

Besuchen Sie Pepenode

Dieser Artikel wurde von einem unserer kommerziellen Partner bereitgestellt und spiegelt nicht die Meinung von Cryptonomist wider. Bitte beachten Sie, dass unsere kommerziellen Partner möglicherweise Affiliate-Programme verwenden, um über die Links in diesem Artikel Einnahmen zu generieren.

Quelle: https://en.cryptonomist.ch/2025/09/08/best-crypto-to-buy-now-pepenode-tipped-as-2025s-100x-token/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

