Pepe könnte bis 2026 2-5x Gewinne sehen, aber Layer Bretts $0,0058 Vorverkauf, 50x Potenzial und Layer 2 Staking-Belohnungen positionieren es als den zu schlagenden Meme-Coin.

Pepe-Preisprognose von Krypto-Experten: Könnte dieser neue robotische Meme-Coin PEPE im Jahr 2026 überholen?

Von: Blockchainreporter
2025/09/20 02:00
pepe-frog lbr

In der Blütezeit des Meme-Wahnsinns herrschten PEPE, Doge und Shiba Inu wie Könige. Sie stiegen dramatisch an, indem sie eine Coin-Persönlichkeit aufbauten, die Investoren und der Markt bewunderten. Aber es sieht so aus, als ob die Ära der Dominanz dieser Coins vorbei ist. PEPE hat sich seitdem seinen Platz im Kryptomarkt gesichert. 

Krypto-Analysten sind optimistisch bezüglich der Preisvorhersage für Pepe bis 2026 und prognostizieren ein stetiges Wachstum inmitten einer breiteren Markterholung. Ein neuer Teilnehmer, Layer Brett ($LBRETT), ein Meme-Coin im Vorverkauf zu $0,0058, sorgt jedoch für erhebliches Aufsehen. Aufgebaut auf Ethereum Layer 2 kombiniert Layer Brett eine wilde Community mit Staking-Belohnungen und macht es zu einem ernsthaften Anwärter, um PEPEs Marktdominanz bis 2026 zu übertreffen.

Pepes Preisausblick: Expertenprognosen für 2026

Seit seinem Erscheinen im Rampenlicht hat sich PEPE als bedeutender Akteur im Krypto-Ökosystem etabliert. Viele Analysten identifizieren hohe Handelsvolumen als Faktor für PEPEs Ausdauer. Daten zeigen ein konstantes Interesse im Einzelhandel, wobei sich die Preisvorhersagen für PEPE auf seine Fähigkeit konzentrieren, von Meme-Coin-Zyklen zu profitieren. Es wird erwartet, dass PEPE auf bis zu $0,00044 steigen könnte, wenn es wichtige Widerstandsniveaus durchbricht. 

Generell sind sich Experten einig, dass PEPE möglicherweise bescheidene 2-5x Gewinne sehen könnte, aber sein massives Angebot begrenzt explosive Anstiege, was anhaltenden Hype für Überperformance entscheidend macht.

lbr

Layer Brett: Der neue Meme-Coin-Herausforderer

Layer Brett ($LBRETT) ist das neue Gesicht in der Meme-Coin-Arena. Anfang 2025 gestartet, befindet es sich im Vorverkauf zu $0,0058. Layer Brett bietet schnelle Transaktionen, niedrige Gebühren und ertragreiche Staking-Belohnungen auf Ethereum Layer 2. Dieser neue Coin geht über den Hype hinaus. Er basiert auf grundlegender und objektiver Nützlichkeit.  On-Chain-Metriken zeigen bereits eine starke Vorverkaufsannahme (bereits über $3,8 Millionen gesammelt) und Interesse von Whales, was auf eine frühe Dynamik hindeutet.

Analysten prognostizieren, dass Layer Brett bis Mitte 2026 $0,30-$0,40 erreichen wird, eine potenzielle 50-fache Steigerung. Mit einem kleineren Angebot und Staking-Anreizen könnte es schneller als PEPE eine loyale Basis aufbauen und sich positionieren, um den Thron des Frosches herauszufordern.

lbr banner (3)

Direkter Vergleich: Kann Layer Brett PEPE überholen?

PEPEs Stärke liegt in seiner etablierten Community und kulturellen Beständigkeit. Sein Wachstum könnte jedoch ohne neue Utilities stagnieren, da Meme-Müdigkeit inmitten des Wettbewerbs mit anderen Tokens einsetzt. Layer Brett ist ein formidabler Herausforderer. Sein Vorverkaufseinstieg bei $0,0058 ermöglicht asymmetrisches Aufwärtspotenzial und kann frühe Investitionen in Windfall-Gewinne verwandeln.

Ein Einsatz von $1.000 in Layer Brett könnte bei $0,20 $34.483 wert sein, verglichen mit PEPEs stetigerem 2-5x Pfad. On-Chain-Trends zeigen, dass Investoren zu aufstrebenden Projekten wie Layer Brett wechseln und auf seine Layer-2-Grundlage und massive Staking-Belohnungen setzen. Wenn Layer Brett wichtige Börsenlistings und Community-Meilensteine sichert, könnte es die optimistischste PEPE-Preisvorhersage übertreffen, besonders da sich Meme-Coins in Richtung Nützlichkeit entwickeln.

Fazit

Die Pepe-Preisvorhersagen der Krypto-Experten für 2026 bestätigen seine Relevanz, mit Höchstwerten bis zu $0,00044, die solide, aber gemessene Gewinne signalisieren. Doch Layer Brett ($LBRETT) könnte PEPE durch einen innovativen Reiz überholen, der Meme-Spaß mit Layer-2-Technologie verbindet. Als der Top-Meme-Coin zum Kaufen macht Layer Bretts 50-faches Potenzial es zu dem, den man beobachten sollte – sein Vorverkauf zu $0,0058 ist dein Tor zur nächsten Meme-Ära.

Verpasse nicht den Vorverkauf von Layer Brett – jetzt Staken für den Meme-Coin-Vorteil.

Website: https://layerbrett.com

Telegram: https://t.me/layerbrett

X: (1) Layer Brett (@LayerBrett) / X

Dieser Artikel ist nicht als Finanzberatung gedacht. Nur für Bildungszwecke.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
