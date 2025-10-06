BörseDEX+
PEPE ($PEPE) führt Top-MEME-Projekte nach sozialer Aktivität an

Von: BitcoinEthereumNews
2025/10/06 07:00
LunarCrush, eine bekannte Plattform für Echtzeit-Metriken für Krypto- und Web3-Projekte, hat die Rangliste der Top 10 Meme-Projekte basierend auf ihrer sozialen Aktivität in den letzten 24 Stunden veröffentlicht. PEPE ($PEPE) führt vor anderen Top-Meme-Coins basierend auf sozialer Aktivität. Grundsätzlich besteht soziale Aktivität aus der Beteiligung an Beiträgen und Interaktionen mit Beiträgen.

PEPE ($PEPE) führt mit 35,6K engagierten Beiträgen und 5,8M interaktionsbasierten Beiträgen, laut dem letzten 24-Stunden-Rekord auf LunarCrush. Es ist zu erkennen, dass $PEPE mit einem geringen Unterschied von 0,1K bei engagierten Beiträgen zu seinem zeitgenössischen Projekt Dogecoin ($DOGE) mit 35,5K und 4,3M durch engagierte Beiträge bzw. Interaktionen führt.  Phoenix hat diese Nachricht über sein offizielles X-Konto veröffentlicht.

$TRUMP, $PUMP und $APE kämpfen um Aufmerksamkeit

OFFICIAL TRUMP ($TRUMP) und PUMP. fun ($PUMP) liefern sich einen engen Kampf mit 26,9K und 20,2K engagierten Beiträgen und 4,3M und 6,6M Interaktionen. Diese Nähe zeigt einen starken Wettbewerb zwischen diesen beiden AI-Projekten basierend auf sozialer Aktivität auf verschiedenen Plattformen.

Darüber hinaus zeigt ApeCoin ($APE) 15,0K engagierte Beiträge mit 977,5K Interaktionen, während Shiba Inu ($SHIB) mit 12,1K engagierten Beiträgen und 1,3M Interaktionen überlebt. Zusätzlich kämpfen auch Pudgy Penguins ($PENGU) mit 8,1K und 1,8M, sowie engagierten Beiträgen und Interaktionen durch soziale Aktivität.

FARTCOIN überholt GIGA knapp im Engagement-Rennen

FARTCOIN ($FARTCOIN) zeigt 7,0K engagierte Beiträge mit 22,9M Interaktionen. Auf die gleiche Weise zeigt Gigachad ($GIGA) auch 6,6K engagierte Beiträge und 7,5M Interaktionen. Dieser vernachlässigbare Unterschied zeigt, dass sie sehr nahe beieinander liegen, mit nur einem Unterschied von 0,4K bei engagierten Beiträgen.

Laut dem Ranking der Top MEME-Projekte steht Bonk ($BONK) am Ende dieser Liste mit 653,0 engagierten Beiträgen und überlebt mit 1,0M Interaktionen durch soziale Aktivität. Diese Werte zeigen den Platz dieser Meme-Coins in der Kryptowelt und das Nutzerengagement.

Quelle: https://blockchainreporter.net/pepe-pepe-leads-top-meme-projects-by-social-activity/

