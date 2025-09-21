BörseDEX+
Little Pepes $0,0022 Vorverkauf hat 25 Mio. $ eingebracht, wobei frühe Käufer 120% im Plus sind, mit 36% weiterem Aufwärtspotenzial vor dem Launch und möglichen Gewinnen von 3.938%, um mit PEPE im Jahr 2025 zu konkurrieren.Little Pepes $0,0022 Vorverkauf hat 25 Mio. $ eingebracht, wobei frühe Käufer 120% im Plus sind, mit 36% weiterem Aufwärtspotenzial vor dem Launch und möglichen Gewinnen von 3.938%, um mit PEPE im Jahr 2025 zu konkurrieren.

Pepe Coin (PEPE) vs. Little Pepe (LILPEPE): Warum LILPEPE 2025 die Nase vorn hat

Von: Blockchainreporter
2025/09/21 01:55
Moonveil
MORE$0.004938-6.81%
Edge
EDGE$0.26338+7.23%
GAINS
GAINS$0.01761+5.63%
Pepe
PEPE$0.00000614+1.82%
WHY
WHY$0.00000002274-4.41%

pepe-frog LILPEPE 31531 1

Meme-Coins ziehen weiterhin Aufmerksamkeit im Kryptomarkt auf sich, aber nicht alle sind gleich aufgebaut. Pepe Coin ist seit einiger Zeit ein bekanntes Gesicht, während Little Pepe schnell als stärkerer Konkurrent mit eigener innovativer Kante hervortritt. Zum Zeitpunkt des Schreibens liegt der Preis von Pepe Coin (PEPE) bei etwa $0,00001210 mit einer Marktkapitalisierung von $4,4 Milliarden. Währenddessen befindet sich Little Pepe (LILPEPE) in Phase 13 seines Vorverkaufs und wird für $0,0022 verkauft, nachdem es von früheren Phasen aufgestiegen ist, wo es bei $0,0010 begann. Diese Entwicklung bedeutet, dass frühe Investoren bereits 120% Gewinne erzielt haben, und diejenigen, die in die aktuelle Phase einsteigen, haben immer noch ein Gewinnpotenzial von etwa 36,36% vor dem offiziellen Start bei $0,0030. Diese Art von Wachstumspotenzial, kombiniert mit Funktionen und Community-Energie, ist der Grund, warum viele glauben, dass LILPEPE bis Ende 2025 um bis zu 3.938% steigen könnte.

Little Pepe (LILPEPE): Ein aufstrebender Herausforderer

Little Pepe ist mit einem anderen Pitch für Investoren erschienen. Aufgebaut auf einer Layer-2-Lösung der nächsten Generation, die auf Ethereum läuft, bietet es ultra-niedrige Gebühren, schnelle Transaktionsabschlüsse und keine Transaktionssteuer. Zum Zeitpunkt des Schreibens befindet sich LILPEPE in Phase 13 seines Vorverkaufs bei $0,0022, nachdem bereits $25.549.047 seines Ziels von $28.775.000 mit 15,7 Milliarden verkauften Token von den 17,25 Milliarden für den Vorverkauf zugewiesenen erreicht wurden. Das strukturierte Vorverkaufsmodell belohnt bereits frühe Teilnehmer. Investoren der ersten Phase sitzen auf Gewinnen von über 120%, und selbst aktuelle Käufer sind für etwa 36,36% der Gewinne positioniert, sobald der Token bei $0,0030 gelistet wird. Dies zeigt, dass LILPEPE einen greifbaren Vorteil für Früheinsteiger für seine Community geschaffen hat, etwas, das viele Meme-Coins nicht bieten können.

Community-Dynamik und Marktaufmerksamkeit

Eines der auffälligsten Signale ist, wie LILPEPE andere Meme-Coins bei Online-Suchen und Trendvolumen übertroffen hat. Zwischen Juni und August dieses Jahres erreichte LILPEPE 100 auf dem ChatGPT 5 Memecoin-Fragenvolumenindex und übertraf damit PEPE, Dogecoin und Shiba Inu. 

chart15135 1

Zusätzlich zu dieser Dynamik hat LILPEPE eine Giveaway-Kampagne im Wert von $777.000 zusammen mit einem Mega-Giveaway gestartet, das über 15 ETH-Preise für die Top-Vorverkaufskäufer von Phase 12 bis Phase 17 bietet. Diese Maßnahmen stärken die Community-Bindungen und fördern die aktive Teilnahme zu einer Zeit, in der Kleinanleger nach frischen, aufregenden Projekten suchen.

LILPEPE 31531 2 LILPEPE 31531 1

Warum LILPEPE 2025 die Nase vorn haben könnte

Der Vergleich von PEPE und LILPEPE zeigt einen klaren Unterschied im Potenzial. PEPE hat bereits ein massives Wachstum der Marktkapitalisierung erreicht, steht aber nun vor der schwierigen Aufgabe, den Wert ohne klare technologische Innovationen zu erhalten. Auf der anderen Seite ist LILPEPE noch früh, erschwinglich und technologisch agiler. Sein Layer-2-Framework, steuerfreie Transaktionen und Community-getriebenes Wachstum geben ihm eine bessere Chance, höhere Gewinne zu erzielen. Deshalb glauben viele Investoren, dass LILPEPE realistischerweise PEPE vor Jahresende übertreffen könnte. Während PEPE als beliebter Veteran-Coin weiterleben mag, kommen die schärfsten Gewinne oft von den jüngeren Herausforderern. Mit frühen Unterstützern, die ihr Geld bereits verdoppelt haben, und aktuellen Käufern, die für einen fast 36%igen Aufwärtstrend vor dem Start positioniert sind, steht LILPEPE als die stärkere Option da.

Abschließende Gedanken

Zum Zeitpunkt des Schreibens wird Pepe Coin bei $0,00001210 gehandelt. Aber Little Pepe, der in Phase 13 seines Vorverkaufs für $0,0022 verkauft wird, stellt eine frische Gelegenheit mit einem Community-zentrierten Ansatz, schnellerer Technologie und transparenten Wachstumsmeilensteinen dar. Mit frühen Investoren, die bereits 120% im Plus sind, und neuen Käufern, die immer noch potenzielle Gewinne von 36,36% sichern können, ist es leicht zu verstehen, warum Menschen LILPEPE als einen der vielversprechendsten Meme-Coins dieses Zyklus bezeichnen. LILPEPE könnte bis Ende 2025 um bis zu 3.938% steigen. Verpassen Sie nicht die nächste Meme-Coin-Revolution. Treten Sie der Telegram-Gruppe bei oder lesen Sie mehr auf der offiziellen Little Pepe Website.

Für weitere Informationen über Little Pepe (LILPEPE) besuchen Sie die Links unten:

Website: https://littlepepe.com

Whitepaper: https://littlepepe.com/whitepaper.pdf

Telegram: https://t.me/littlepepetoken

Twitter/X: https://x.com/littlepepetoken

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

