PayPal-Kapitalmarktleiter David Knox wechselt zur Krypto-Asset-Treasury-Firma Hyperion DeFi

PANews berichtete am 30.09., dass David Knox, Leiter der Kapitalmärkte bei PayPal Holdings Inc., laut Bloomberg zum CFO von Hyperion DeFi Inc., einem Unternehmen für digitale Vermögensverwaltung, ernannt wurde. Knox erklärte, dass er zuvor etwa eineinhalb Jahre bei PayPal gearbeitet hat, während dieser Zeit war er auch Leiter für Kredit- und Finanzdienstleistungsfinanzen. Davor war er Vizepräsident bei SoFi Technologies Inc. und Direktor für Asset-Backed-Finanzierung bei Cantor Fitzgerald. Knox sagte in einem Interview: "Diesen Sommer habe ich mich intensiv mit Hyperliquid und Kryptowährungen beschäftigt und dabei wurde mir klar, dass dies eine unglaubliche Gelegenheit ist, an der Spitze der finanziellen Innovation zu stehen, eine Chance, die ich in meiner Karriere vielleicht nie wieder bekommen werde." Eyenovia, ein an der Nasdaq notiertes Unternehmen, das sich auf Augenheilkundetechnologie spezialisiert hat, startete im Juni seine Strategie für digitale Vermögensverwaltung und änderte seinen Namen im Juli in Hyperion DeFi. PANews berichtete am 30.09., dass David Knox, Leiter der Kapitalmärkte bei PayPal Holdings Inc., laut Bloomberg zum CFO von Hyperion DeFi Inc., einem Unternehmen für digitale Vermögensverwaltung, ernannt wurde. Knox erklärte, dass er zuvor etwa eineinhalb Jahre bei PayPal gearbeitet hat, während dieser Zeit war er auch Leiter für Kredit- und Finanzdienstleistungsfinanzen. Davor war er Vizepräsident bei SoFi Technologies Inc. und Direktor für Asset-Backed-Finanzierung bei Cantor Fitzgerald. Knox sagte in einem Interview: "Diesen Sommer habe ich mich intensiv mit Hyperliquid und Kryptowährungen beschäftigt und dabei wurde mir klar, dass dies eine unglaubliche Gelegenheit ist, an der Spitze der finanziellen Innovation zu stehen, eine Chance, die ich in meiner Karriere vielleicht nie wieder bekommen werde." Eyenovia, ein an der Nasdaq notiertes Unternehmen, das sich auf Augenheilkundetechnologie spezialisiert hat, startete im Juni seine Strategie für digitale Vermögensverwaltung und änderte seinen Namen im Juli in Hyperion DeFi.