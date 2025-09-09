Paolo Ardoino weist Vermutungen zurück, dass Tether BTC verkauft hat, um Gold zu kaufen

Tether-CEO Paolo Ardoino hat Vorschläge zurückgewiesen, dass das Stablecoin-Unternehmen seine Bitcoin-Bestände verkauft hat, um Gold zu kaufen.

Ardoino sagte, dass Tether, der Herausgeber des weltweit größten Stablecoins USDT, "keine Bitcoins verkauft hat", in einem Beitrag auf X am Sonntag.

Der Tether-CEO reagierte auf Vorschläge des YouTubers Clive Thompson, dass die Attestierungsdaten des zweiten Quartals zu den Reserven des Unternehmens einen Rückgang von 92.650 BTC im ersten Quartal auf 83.274 zeigten.

Samson Mow, CEO des Bitcoin-Technologieunternehmens JAN3, antwortete auf Thompsons Beitrag und wies darauf hin, dass Tether fast 20.000 BTC an das Bitcoin-Treasury-Unternehmen Twenty One Capital (XXI) gesendet hatte, an dem Tether Mehrheitsaktionär ist.

"Korrekt", sagte Ardoino als Antwort auf Mows Beitrag. "Wie Samson unten sagt, hat [Tether] einen Teil seines Bestands in XXI eingebracht."

"Während die Welt weiterhin dunkler wird, wird Tether weiterhin einen Teil seiner Gewinne in sichere Vermögenswerte wie Bitcoin, Gold und Land investieren", fügte Ardoino hinzu.

Tether hält bereits Goldbarren im Wert von 8,7 Milliarden Dollar, und es wurde berichtet, dass das Unternehmen plant, in den Abbau des Edelmetalls zu investieren.