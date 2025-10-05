BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Genieße die Videos und Musik, die du liebst, lade originale Inhalte hoch und teile alles mit Freunden, Familie und der Welt auf YouTube.Genieße die Videos und Musik, die du liebst, lade originale Inhalte hoch und teile alles mit Freunden, Familie und der Welt auf YouTube.

Ozak AI's 3,51 Mio. $ Kapitalerhöhung beweist ernsthaftes Investorenvertrauen beim Einstiegspunkt von 0,012 $—Vollständige Analyse, was das für Token-Besitzer bedeutet

Von: Blockchainreporter
2025/10/05 17:10
Sleepless AI
AI$0.06449+2.39%
TokenFi
TOKEN$0.00724+3.72%
blockchain main

Der Vorverkauf von Ozak AI hat 3,54 Millionen Dollar eingebracht, wobei 928 Millionen Token zum aktuellen Einstiegspreis von 0,012 $ verkauft wurden. Die nächste Phase wird den Preis auf 0,014 $ anheben, mit einem langfristigen Ziel von 1 $. Diese frühe Finanzierung zeigt eine hohe Nachfrage nach dem $OZ Token. Für Token-Besitzer bedeutet dies Marktvertrauen und einen Fahrplan, der den Token-Wert mit der Plattformakzeptanz verknüpft.

Anlegervertrauen gestützt durch Plattformnutzen

Laut der Dokumentation von Ozak AI wurde das Projekt 2024 gestartet, um Echtzeit-Prognoseintelligenz für Finanzmärkte zu liefern. Es kombiniert maschinelle Lernmodelle mit dezentralen Technologien und ermöglicht Benutzern, mit geringer Latenz auf Erkenntnisse zu reagieren. Das Ozak Stream Network (OSN) verwendet Marktdaten in Echtzeit, und Informationen werden sicher über dezentrale physische Infrastrukturnetzwerke verteilt.

Investoren erkennen diese Kombination als Grundlage für Wachstum. Prediction Agents ermöglichen Benutzern, benutzerdefinierte KI-Modelle ohne Programmierung zu erstellen und erweitern so die Zugänglichkeit. Mit der EigenLayer-Validierung, die die Datenintegrität gewährleistet, und Arbitrum Orbit, das eine effiziente Ausführung unterstützt, ist das System auf Skalierbarkeit ausgelegt. Die Erhöhung um 3,51 Millionen Dollar deutet darauf hin, dass Benutzer diese technischen Vorteile als Motivatoren für den Nutzen der Token und ihre langfristige Akzeptanz wahrnehmen.

Tokenomics und die Auswirkungen von Partnerschaften

Das Ökosystem basiert auf dem OZ-Token, von dem 10 Milliarden bereitgestellt werden. Die Verteilung besteht aus 30% Vorverkauf, 30% Community, 20% Reserve und 10% Team und Liquidität. Token werden für die Anpassung von Prediction Agents, Transaktionen, Governance und Belohnungen benötigt. Dies bedeutet eine wiederkehrende Nachfrage mit steigender Nutzung.

Eine kürzliche Integration mit dem Pyth Network erhöht den Nutzen weiter. Pyth verfügt über mehr als 1.600 Live-Preisfeeds über 100+ Blockchains mit Aktualisierungen im Subsekundenbereich. Durch die Einbettung von Pyth-Daten in die Prediction Agents von Ozak AI kann die Plattform präzisere Prognosen und schnellere Risikobewertungen liefern. Für Token-Besitzer verbessert diese Partnerschaft das Wertversprechen, indem $OZ mit hochpräzisen Echtzeit-Marktdaten verknüpft wird.

Was die Finanzierung für Token-Besitzer bedeutet

Die erfolgreiche Finanzierung zu 0,012 $ zeigt ernsthaftes Anlegervertrauen in einem frühen Stadium. Mit der nächsten Preiserhöhung auf 0,014 $ sehen die Teilnehmer bereits eine unmittelbare Wertentwicklung. Langfristig spiegelt das Ziel von 1 $ die Erwartungen an Wachstum der Akzeptanz und erweiterten Nutzen wider. Strukturierte Tokenomics, dezentrale Infrastruktur und Echtzeit-Datenintegration bieten $OZ-Token mehrere Anwendungsfälle.

Fazit

Die 3,54 Millionen Dollar, die im Vorverkauf von Ozak AI eingesammelt wurden, sind ein direkter Indikator für das Vertrauen der Investoren auf dem Niveau von 0,012 $. Für Token-Besitzer deutet dies auf frühen Schwung, einen steigenden Preispfad und die Rolle von $OZ als Motor eines skalierbaren Finanzintelligenz-Ökosystems hin. Mit Partnerschaften wie dem Pyth Network und einem nutzenfokussierten Fahrplan verknüpft Ozak AI das Anlegervertrauen mit greifbarem Plattformwachstum.

Für weitere Informationen über Ozak AI besuchen Sie die folgenden Links:

Website: https://ozak.ai/ 

Twitter/X: https://x.com/OzakAGI 

Telegram: https://t.me/OzakAGI 

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Da sich der Markt auf eine weitere Preisexplosion vorbereitet, die für den Eintritt ins Jahr 2026 erwartet wird, konzentrieren sich Investoren nicht mehr nur auf den Hype eines Projekts, sondern auf nachhaltige Projekte mit greifbarer Anwendbarkeit und Wert in der heutigen Welt. Und genau deshalb ist Mutuum Finance (MUTM), das für nur 0,035 $ erhältlich ist, [...]
BitShiba
SHIBA$0.000000000503-0.78%
SHIBAINU
SHIB$0.000010008+1.16%
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Cryptopolitan2025/11/10 06:00
Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Der Kryptowährungsmarkt wird diese Woche bedeutende Entwicklungen bei zahlreichen Altcoins sehen. Hier ist, worauf Sie achten sollten. Weiterlesen: Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:48
Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Am Sonntag sorgten Privacy Coins für Aufsehen, als Zcash (ZEC) um 12,8% auf über 640 $ stieg, während Monero (XMR) um 21% zulegte und die Marke von 440 $ pro Coin überschritt. Privacy Tokens stehen derzeit eindeutig im Rampenlicht – und die Menge liebt es. Privacy-Coins setzen Rallye fort Nach einer kurzen Verschnaufpause am Samstag, die [...]
Zcash
ZEC$625.76+7.37%
Monero
XMR$421+13.71%
Nowchain
NOW$0.0021+3.44%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:53

Trendnachrichten

Mehr

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Polygon (POL) visiert Trendwende an: Unterstützungsabprall könnte Preis in Richtung $0,680 treiben

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105,624.82
$105,624.82$105,624.82

+1.79%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,602.69
$3,602.69$3,602.69

+2.47%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.02
$166.02$166.02

+2.14%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3826
$2.3826$2.3826

+2.87%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18057
$0.18057$0.18057

+1.39%