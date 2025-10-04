BörseDEX+
TLDR Ovid sichert sich einen PIPE-Deal über 81 Mio. $, die Gesamterlöse könnten mit Optionsscheinen 175 Mio. $ erreichen. Ovid steigt um 3,7% bei einer Finanzierung von 81 Mio. $; weitere 94 Mio. $ möglich durch Optionsschein-Konvertierung. Ovid erhält 81 Mio. $ von Top-Fonds; Aktien steigen, langfristige Finanzierung gesichert. Ovids neuer PIPE-Deal über 175 Mio. $ finanziert klinische Pläne bis 2028. Starke Rally für Ovid, da PIPE über 81 Mio. $ die Bühne bereitet [...]

Ovid Therapeutics Inc. (OVID) Aktie: Steigt nach 81 Mio. $ Erstfinanzierung, PIPE könnte 175 Mio. $ erreichen

Von: Coincentral
2025/10/04 01:09
TLDR

  • Ovid sichert sich PIPE-Deal über 81 Mio. $, Gesamterlös könnte mit Optionsscheinen 175 Mio. $ erreichen.
  • Ovid steigt um 3,7% nach Finanzierung von 81 Mio. $; weitere 94 Mio. $ durch Optionsscheinumwandlung möglich.
  • Ovid erhält 81 Mio. $ von Top-Fonds; Aktien steigen, langfristige Finanzierung gesichert.
  • Ovids neuer PIPE-Deal über 175 Mio. $ finanziert klinische Pläne bis 2028.
  • Starke Rally für Ovid, da PIPE über 81 Mio. $ den Weg für zukünftige 94 Mio. $ ebnet.

Ovid Therapeutics Inc. startete den Handelstag mit einer starken Rally und erreichte über 2,10 $, bevor sich der Kurs bei etwa 1,70 $ einpendelte. Der Preis hielt immer noch einen soliden täglichen Gewinn von 3,7%, angetrieben durch eine wichtige Finanzierungsankündigung.

Ovid Therapeutics Inc. (OVID)

Das Unternehmen bestätigte einen privaten Finanzierungsdeal mit einem anfänglichen Erlös von 81 Millionen Dollar und einem potenziellen Gesamtbetrag von 175 Millionen Dollar.

Anfängliche PIPE-Finanzierung von 81 Mio. $ gesichert, unterstützt von Top-Asset-Managern

Ovid Therapeutics schloss eine Wertpapierkaufvereinbarung für eine private Investition in öffentliches Eigenkapital (PIPE) ab. Der erste Abschluss, der am oder um den 06.10.2025 erwartet wird, soll 81 Millionen Dollar an Bruttoerlösen einbringen. Diese Mittel werden Ovids aktuellen Betriebsplan und die klinische Entwicklungspipeline bis 2028 unterstützen.

Ein breites Syndikat prominenter Asset Manager beteiligte sich an der Finanzierungsrunde. Zu den neuen Teilnehmern gehören unter anderem Janus Henderson, RA Capital und Blue Owl Healthcare Opportunities. Bestehende Unterstützer wie ADAR1 Capital Management und Affinity Healthcare Fund kehrten ebenfalls für diese Runde zurück.

Jeder Investor erhält Serie B nicht stimmberechtigte wandelbare Vorzugsaktien und begleitende Serie A und B Optionsscheine. Diese Wertpapiere sind für zukünftige Umwandlung und Ausübung strukturiert, wodurch im Laufe der Zeit zusätzliches Kapital freigesetzt wird. Das Angebot ist von der Registrierung befreit und wird von einem Wiederverkaufsregistrierungsprozess gemäß den Bedingungen der U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC gefolgt.

Optionsscheinumwandlung könnte zusätzliche 94 Mio. $ an Erlösen bringen

Die PIPE-Struktur umfasst 57.722 Aktien der Serie B Vorzugsaktien, die jeweils in 1.000 Stammaktien umgewandelt werden können. Neben diesen Aktien erhalten Investoren Serie A und Serie B Optionsscheine, die nach Zustimmung der Aktionäre ausübbar sind. Die kombinierten Instrumente könnten in 125 Millionen Stammaktien umgewandelt werden.

Die Serie A Optionsscheine können ausgeübt werden, sobald das Unternehmen einen Antrag auf Zulassung eines neuen Arzneimittels oder dessen ausländisches Äquivalent für OV4071 einreicht. Die Serie B Optionsscheine haben eine längere Laufzeit, die 2030 endet, und enthalten eine obligatorische Ausübungsklausel basierend auf Aktienkurs-Meilensteinen. Jeder Optionsschein hat einen Ausübungspreis von 1,40 $ pro Aktie.

Wenn alle Bedingungen erfüllt sind und die Optionsscheine vollständig gegen Bargeld ausgeübt werden, könnte Ovid zusätzliche 94,3 Millionen Dollar erhalten. Dies würde den Bruttoerlös aus der Finanzierung auf 175 Millionen Dollar bringen. Ovid plant, die Mittel für F&E, Unternehmenskosten und Betriebskapital zu verwenden.

Aktienbewegung reagiert auf Finanzierungsnachrichten und langfristige Aussichten

OVID-Aktien stiegen während des frühen Handels deutlich an, bevor sie leicht nachgaben. Der Preis stabilisierte sich schließlich bei etwa 1,70 $, behielt aber einen bedeutenden täglichen Gewinn. Die Kombination aus gesichertem Kapital und langfristiger Finanzierung half, die Marktstimmung zu heben.

Der Markt reagierte auf den Umfang und die Struktur der Finanzierung, was das Vertrauen in Ovids langfristige Entwicklungsstrategie widerspiegelt. Investoren würdigten die Unterstützung durch prominente Finanzinstitute, was auf ein starkes institutionelles Vertrauen hindeutet. Dieser PIPE-Deal positioniert Ovid mit erweiterter Finanzierungsflexibilität bis 2028.

TD Cowen, Leerink Partners und Oppenheimer & Co. fungieren als Platzierungsagenten für das Angebot. Das Unternehmen bestätigte, dass es einen Antrag auf Registrierung des Wiederverkaufs der Wertpapiere gemäß dem US-Wertpapierrecht einreichen wird. Der Deal schließt öffentliche Werbung aus und bleibt auf qualifizierte Käufer unter regulatorischen Ausnahmen beschränkt.

 

Der Beitrag Ovid Therapeutics Inc. (OVID) Aktie: Steigt nach anfänglicher Finanzierung von 81 Mio. $, PIPE könnte 175 Mio. $ erreichen erschien zuerst auf CoinCentral.

