Über 153 Mio. $ Long-Positionen bei ETH, BTC, SOL liquidiert Von: BitcoinEthereumNews 2025/09/20 12:45 Teilen





















































































































Startseite Krypto News Massive Krypto-Liquidationen: Über $153M Longs bei ETH, BTC, SOL ausgelöscht Zum Inhalt springen























Quelle: https://bitcoinworld.co.in/massive-crypto-liquidations-impact/