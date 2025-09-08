Ordinals-Führungskräfte drohen mit Bitcoin Core Hard-Fork, um Zensur zu vermeiden

Ein Bitcoin-Ordinals-Entwickler hat gedroht, die Entwicklung einer Open-Source-Fork von Bitcoin Core zu finanzieren, wenn Entwickler versuchen, Ordinals, Runes und andere nicht-finanzielle Transaktionen im Netzwerk zu zensieren.

Der offene Brief auf X von Leonidas, Moderator von The Ordinal Show, am Samstag erscheint inmitten eines Krieges zwischen Mitgliedern der Bitcoin-Community darüber, ob Bitcoin-Node-Validatoren Peer-to-Peer-Finanztransaktionen priorisieren und große Datentransaktionen wie Bilder, Videos oder Dokumente zensieren – oder zumindest ignorieren – sollten, die Kritiker als Spam bezeichnen.

Leonidas warnte vor einem "gefährlichen Präzedenzfall" und sagte, dass jede Verschärfung der Richtlinien oder Zensur von Ordinals- und Runes-Transaktionen "entschiedene Maßnahmen" auslösen würde.

Leonidas

Seine Kommentare folgten auf Bemerkungen des Blockstream-CEO Adam Back, der einer von vielen Bitcoinern ist, die glauben, dass diese Transaktionen Spam sind und "keinen Platz in der Timechain haben sollten".

Bitcoin Core vs Bitcoin Knots

Bitcoin Knots, eine Alternative zu Bitcoin Core, hat im vergangenen Jahr an Popularität gewonnen. Es stieg von 67 Nodes im März 2024 auf über 4.380 heute, was mehr als 18% des Netzwerks ausmacht.

Der Anstieg erfolgte vor der Veröffentlichung von Bitcoin Core v30, die für den 30. Oktober geplant ist und die 80-Byte-Grenze für die OP_RETURN-Funktion aufheben wird, wodurch deutlich mehr Mediendateien On-Chain gespeichert werden können.

Der Brief von Leonidas entstand aus der Befürchtung heraus, dass sie das Update rückgängig machen könnten.

Zu denen, die sich auf Backs Seite stellen, gehören Ocean Mining-Schöpfer Luke Dashjr und Satoshi Action Fund CEO Dennis Porter.

Bitcoin-Gebühren von Ordinals, Runes könnten Miner halten

Leonidas argumentierte, dass die Ordinals- und Runes-Ökosysteme über 500 Millionen Dollar an Transaktionsgebühren beigetragen haben, um die Sicherheit von Bitcoin zu stärken – etwas, das zu einer wachsenden Sorge geworden ist, da die Bitcoin-Mining-Blocksubvention alle vier oder so Jahre weiter halbiert wird.

Er fügte hinzu, dass er mit Bitcoin-Minern gesprochen hat, die über 50% der Bitcoin-Hashrate repräsentieren, und sagte, dass sie weiterhin jede Transaktion akzeptieren würden, solange die Gebühren wettbewerbsfähig sind.

Ordinals-Aktivität war unvorhersehbar

Die Abhängigkeit von Gebühren aus Ordinals-Transaktionen hat sich jedoch als schwierig erwiesen, da die Aktivität eine deutliche Saisonalität aufweist.

Am 31. August verdienten Bitcoin-Miner nur 3.060 $ mit Ordinals – ein winziger Bruchteil des täglichen Rekords von 9,99 Millionen $, den sie am 16. Dezember 2023 einnahmen, wie Daten von Dune Analytics zeigen.

Selbst im Jahr 2025 hat die stärkste Tagessumme nicht einmal 1 Million $ überschritten, was darauf hindeutet, dass Ordinals nicht mehr so viel Blockspace beanspruchen wie früher.

