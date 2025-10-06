OpenMind präsentiert OM1 KI-Plattform auf Silicon Valley Gipfel

Hauptpunkte: Hauptveranstaltung mit Fokus auf KI-Blockchain-Integration unter der Leitung des OpenMind CTO.

OpenMind CTO Boyuan Chen enthüllte die OM1 KI-Plattform, die Blockchain für die Rückverfolgbarkeit von Robotern integriert, auf dem Silicon Valley 101 x RootData Gipfel am 05.10.2025.

Der Start der OM1-Plattform bedeutet einen transformativen Schritt in der KI-Krypto-Konvergenz, obwohl unmittelbare finanzielle Auswirkungen auf die Blockchain-Märkte nicht erkennbar waren.

OM1-Plattform-Start: Ein Sprung in der KI-Blockchain-Integration

OpenMind CTO Boyuan Chen präsentierte die OM1-Plattform auf dem Silicon Valley 101 x RootData Gipfel, um KI und Blockchain-Technologien zu integrieren. OM1's Architektur unterstützt AI Agents in verschiedenen Umgebungen und ermöglicht Entwicklern die Bereitstellung in digitalen oder physischen Formaten.

OM1's Start soll KI-Anwendungen branchenübergreifend durch verbesserte Anpassungsfähigkeit und Rückverfolgbarkeit transformieren. Wie Boyuan Chen erklärte: "Wir freuen uns, die OM1-Plattform zu starten, die einen bedeutenden Sprung darstellt, wie AI Agents mit Blockchain-Technologie für erhöhte Rückverfolgbarkeit und nahtlose Zahlungen integriert werden können." Quelle. Blockchains dienen als Grundlage für robuste Zahlungs- und Aufzeichnungssysteme und schaffen ein nahtloses Wirtschaftsmodell.

Branchenführer und Investoren von renommierten Organisationen nahmen an der Veranstaltung teil, darunter Vertreter von NVIDIA und Founders Fund. Die Plattform wird wahrscheinlich eine breitere Beteiligung anziehen, obwohl unmittelbare finanzielle Beteiligung oder Markteffekte nicht erkennbar sind. NVIDIA und Founders Fund

Langfristige Auswirkungen für KI- und Blockchain-Branchen

Erkenntnisse des Coincu-Forschungsteams deuten darauf hin, dass die Integration von Blockchain mit KI-Plattformen wie OM1 Fortschritte in autonomen Industrien stimulieren könnte. Während unmittelbare Marktauswirkungen unquantifiziert bleiben, bergen langfristige technologische Synergien Potenzial für bedeutende wirtschaftliche und infrastrukturelle Veränderungen.