OpenMind präsentiert OM1 KI-Plattform auf Silicon Valley Gipfel

Von: BitcoinEthereumNews
2025/10/06 07:01
Hauptpunkte:
  • Hauptveranstaltung mit Fokus auf KI-Blockchain-Integration unter der Leitung des OpenMind CTO.
  • Start der OM1-Plattform, die Roboteranpassungsfähigkeit ermöglicht.
  • Der Gipfel bot Networking für globale KI- und Krypto-Führungskräfte.

OpenMind CTO Boyuan Chen enthüllte die OM1 KI-Plattform, die Blockchain für die Rückverfolgbarkeit von Robotern integriert, auf dem Silicon Valley 101 x RootData Gipfel am 05.10.2025.

Der Start der OM1-Plattform bedeutet einen transformativen Schritt in der KI-Krypto-Konvergenz, obwohl unmittelbare finanzielle Auswirkungen auf die Blockchain-Märkte nicht erkennbar waren.

OM1-Plattform-Start: Ein Sprung in der KI-Blockchain-Integration

OpenMind CTO Boyuan Chen präsentierte die OM1-Plattform auf dem Silicon Valley 101 x RootData Gipfel, um KI und Blockchain-Technologien zu integrieren. OM1's Architektur unterstützt AI Agents in verschiedenen Umgebungen und ermöglicht Entwicklern die Bereitstellung in digitalen oder physischen Formaten.

OM1's Start soll KI-Anwendungen branchenübergreifend durch verbesserte Anpassungsfähigkeit und Rückverfolgbarkeit transformieren. Wie Boyuan Chen erklärte: "Wir freuen uns, die OM1-Plattform zu starten, die einen bedeutenden Sprung darstellt, wie AI Agents mit Blockchain-Technologie für erhöhte Rückverfolgbarkeit und nahtlose Zahlungen integriert werden können." Quelle. Blockchains dienen als Grundlage für robuste Zahlungs- und Aufzeichnungssysteme und schaffen ein nahtloses Wirtschaftsmodell.

Branchenführer und Investoren von renommierten Organisationen nahmen an der Veranstaltung teil, darunter Vertreter von NVIDIA und Founders Fund. Die Plattform wird wahrscheinlich eine breitere Beteiligung anziehen, obwohl unmittelbare finanzielle Beteiligung oder Markteffekte nicht erkennbar sind. NVIDIA und Founders Fund

Langfristige Auswirkungen für KI- und Blockchain-Branchen

Wussten Sie schon? Der Silicon Valley 101 x RootData Gipfel, parallel zu vergangenen Veranstaltungen, fördert branchenübergreifende Innovation, wirkt sich jedoch typischerweise nur schrittweise auf Märkte aus, es sei denn, größere Finanzierungen oder Partnerschaften werden angekündigt.

Ethereum (ETH) wird mit 4.510,96 $ bewertet, mit einer Marktkapitalisierung von 544,49 Milliarden $ und einer Dominanz von 12,98% um 22:55 UTC am 05.10.2025. ETHs Performance zeigt einen Anstieg von 0,46% über 24 Stunden und einen Anstieg von 77,93% über 90 Tage, laut CoinMarketCap-Daten. ETHs Performance

Ethereum(ETH), tägliches Diagramm, Screenshot auf CoinMarketCap um 22:55 UTC am 05.10.2025. Quelle: CoinMarketCap

Erkenntnisse des Coincu-Forschungsteams deuten darauf hin, dass die Integration von Blockchain mit KI-Plattformen wie OM1 Fortschritte in autonomen Industrien stimulieren könnte. Während unmittelbare Marktauswirkungen unquantifiziert bleiben, bergen langfristige technologische Synergien Potenzial für bedeutende wirtschaftliche und infrastrukturelle Veränderungen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website werden als allgemeiner Marktkommentar bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Wir ermutigen Sie, Ihre eigene Recherche durchzuführen, bevor Sie investieren.

Quelle: https://coincu.com/blockchain/openmind-om1-ai-platform-launch/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

