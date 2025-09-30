BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
TLDRs; OpenAI generierte im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 4,3 Mrd. $, erlitt jedoch einen Nettoverlust von 13,5 Mrd. $, bedingt durch hohe Ausgaben. Forschung und Entwicklung verschlangen 6,7 Mrd. $, während Vertrieb und Aktienvergütungen sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelten. Das Unternehmen verbrannte 2,5 Mrd. $ an Barmitteln, zahlte Microsoft 20% des Umsatzes und sucht nach 30 Mrd. $ an neuen Finanzmitteln. Langfristige Prognosen [...] Der Beitrag OpenAI verbrennt 2,5 Mrd. $ Bargeld, sucht weitere 30 Mrd. $ nach massivem Halbjahresverlust erschien zuerst auf CoinCentral.TLDRs; OpenAI generierte im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 4,3 Mrd. $, erlitt jedoch einen Nettoverlust von 13,5 Mrd. $, bedingt durch hohe Ausgaben. Forschung und Entwicklung verschlangen 6,7 Mrd. $, während Vertrieb und Aktienvergütungen sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelten. Das Unternehmen verbrannte 2,5 Mrd. $ an Barmitteln, zahlte Microsoft 20% des Umsatzes und sucht nach 30 Mrd. $ an neuen Finanzmitteln. Langfristige Prognosen [...] Der Beitrag OpenAI verbrennt 2,5 Mrd. $ Bargeld, sucht weitere 30 Mrd. $ nach massivem Halbjahresverlust erschien zuerst auf CoinCentral.

OpenAI verbrennt 2,5 Mrd. USD und sucht weitere 30 Mrd. USD nach massivem Halbjahresverlust

Von: Coincentral
2025/09/30 23:09
Moonveil
MORE$0.00494-6.61%
Haven1
H1$0.0017-0.58%
LayerNet
NET$0.0000049+40.00%
PAID Network
PAID$0.01081+5.46%

TLDRs;

  • OpenAI generierte im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 4,3 Mrd. $, erlitt jedoch aufgrund hoher Ausgaben einen Nettoverlust von 13,5 Mrd. $.
  • Forschung und Entwicklung verbrauchten 6,7 Mrd. $, während Vertrieb und Aktienvergütungen sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelten.
  • Das Unternehmen verbrannte 2,5 Mrd. $ an Barmitteln, zahlte Microsoft 20% des Umsatzes und sucht nach weiteren 30 Mrd. $ an neuen Finanzmitteln.
  • Langfristige Prognosen sagen einen Barmittelverbrauch von 115 Mrd. $ bis 2029 voraus, während OpenAI Chips und Rechenzentren baut und Partnerschaften erweitert.

OpenAI hat erstaunliche Zahlen für die erste Hälfte des Jahres 2025 veröffentlicht. Der KI-gesteuerte Gigant meldete einen Umsatz von 4,3 Milliarden Dollar, beendete den gleichen Zeitraum jedoch mit einem erschütternden Nettoverlust von 13,5 Milliarden Dollar.

Mehr als die Hälfte dieser Summe war mit der Neubewertung von wandelbaren Zinsrechten verbunden, einem technischen Buchhaltungsvorgang, der die Verluste weiter vergrößerte.

Steigende Kosten überholen Umsatzwachstum

Während die Einnahmen wachsen, steigen die Ausgaben noch schneller. Forschung und Entwicklung blieben mit 6,7 Milliarden Dollar im Sechsmonatszeitraum der größte Einzelposten, da das Unternehmen seine KI-Fähigkeiten weiter ausbaut.

Vertrieb und Marketing schnellten ebenfalls auf 2 Milliarden Dollar hoch, fast das Doppelte der Gesamtausgaben für das Jahr 2024. Zusätzlich haben sich die aktienbasierten Vergütungen im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr auf 2,5 Milliarden Dollar fast verdoppelt.

Insgesamt stiegen die Betriebsverluste auf 7,8 Milliarden Dollar an. Am alarmierendsten für Investoren war das Eingeständnis des Unternehmens, dass es in diesem Halbjahr 2,5 Milliarden Dollar an Barmitteln verbrannt hat.

Microsoft, Barreserven und neue Finanzierungspläne

Die Beziehung von OpenAI zu Microsoft spielt weiterhin eine wichtige Rolle in seinem finanziellen Bild. Im Rahmen einer Umsatzbeteiligungsvereinbarung fließen 20% von OpenAIs Einnahmen direkt an den Technologieriesen.

Trotz der hohen Verluste verfügte das Unternehmen Ende Juni noch über 17,5 Milliarden Dollar an Bargeld und Wertpapieren, hauptsächlich dank einer Finanzspritze von 10 Milliarden Dollar zu Beginn des Jahres. Ende Juli suchte OpenAI bereits nach zusätzlichen 30 Milliarden Dollar an frischem Kapital.

Bei Erfolg würde die Kapitalbeschaffung dazu beitragen, die steigenden Ausgaben auszugleichen und gleichzeitig ehrgeizige Infrastrukturprojekte zur Skalierung der KI-Rechenkapazität zu unterstützen. Investoren haben den gewinnorientierten Zweig von OpenAI mit rund 500 Milliarden Dollar bewertet, was trotz der finanziellen Rückschläge auf anhaltendes Vertrauen in sein langfristiges Potenzial hindeutet.

Langfristige Verbrennungsprognosen wecken Bedenken

Die Finanzberichte erscheinen kurz nach Meldungen, dass OpenAI bis 2029 voraussichtlich 115 Milliarden Dollar verbrennen wird, eine Steigerung von 80 Milliarden Dollar gegenüber der vorherigen Prognose.

Das Unternehmen ist zu einem der weltweit größten Mieter von Cloud-Computing-Leistung geworden, wobei der Bedarf an Rechenzentren steigt, da die Nutzung der ChatGPT-Plattform weltweit zunimmt.
Allein im Jahr 2025 rechnet OpenAI mit Ausgaben von mehr als 8 Milliarden Dollar, 1,5 Milliarden Dollar mehr als die zu Beginn des Jahres gemachten Prognosen. Um diese steigenden Kosten einzudämmen, investiert das Unternehmen in eigene Hardware. OpenAI arbeitet Berichten zufolge mit Broadcom an der Entwicklung maßgeschneiderter KI-Chips, die voraussichtlich im nächsten Jahr auf den Markt kommen und intern verwendet werden, anstatt an Kunden verkauft zu werden.

Gleichzeitig werden die Partnerschaften ausgebaut. Ein Abkommen mit Oracle soll 4,5 Gigawatt Rechenzentrumskapazität liefern, Teil der breiteren, von SoftBank unterstützten Stargate-Initiative im Wert von 500 Milliarden Dollar. Auch Alphabets Google Cloud ist dem Lieferantenkreis beigetreten und diversifiziert damit weiter das Infrastruktur-Rückgrat von OpenAI.

Der Beitrag OpenAI verbrennt 2,5 Mrd. $ an Barmitteln, sucht nach weiteren 30 Mrd. $ nach massivem Halbjahresverlust erschien zuerst auf CoinCentral.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4035+5.37%
Intuition
TRUST$0.2058-2.97%
Xrp Classic
XRPC$0.0007184+5.36%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02003+5.81%
Moonveil
MORE$0.004931-6.82%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Am Sonntag sorgten Privacy Coins für Aufsehen, als Zcash (ZEC) um 12,8% auf über 640 $ stieg, während Monero (XMR) um 21% zulegte und die Marke von 440 $ pro Coin überschritt. Privacy Tokens stehen derzeit eindeutig im Rampenlicht – und die Menge liebt es. Privacy-Coins setzen Rallye fort Nach einer kurzen Verschnaufpause am Samstag, die [...]
Zcash
ZEC$637.78+9.24%
Monero
XMR$408.02+8.80%
Nowchain
NOW$0.00209+2.45%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:53

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106,212.70
$106,212.70$106,212.70

+2.36%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,637.25
$3,637.25$3,637.25

+3.45%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.95
$166.95$166.95

+2.71%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4036
$2.4036$2.4036

+3.78%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18148
$0.18148$0.18148

+1.90%