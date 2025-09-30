OpenAI verbrennt 2,5 Mrd. USD und sucht weitere 30 Mrd. USD nach massivem Halbjahresverlust

TLDRs;

OpenAI generierte im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 4,3 Mrd. $, erlitt jedoch aufgrund hoher Ausgaben einen Nettoverlust von 13,5 Mrd. $.

Forschung und Entwicklung verbrauchten 6,7 Mrd. $, während Vertrieb und Aktienvergütungen sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelten.

Das Unternehmen verbrannte 2,5 Mrd. $ an Barmitteln, zahlte Microsoft 20% des Umsatzes und sucht nach weiteren 30 Mrd. $ an neuen Finanzmitteln.

Langfristige Prognosen sagen einen Barmittelverbrauch von 115 Mrd. $ bis 2029 voraus, während OpenAI Chips und Rechenzentren baut und Partnerschaften erweitert.

OpenAI hat erstaunliche Zahlen für die erste Hälfte des Jahres 2025 veröffentlicht. Der KI-gesteuerte Gigant meldete einen Umsatz von 4,3 Milliarden Dollar, beendete den gleichen Zeitraum jedoch mit einem erschütternden Nettoverlust von 13,5 Milliarden Dollar.

Mehr als die Hälfte dieser Summe war mit der Neubewertung von wandelbaren Zinsrechten verbunden, einem technischen Buchhaltungsvorgang, der die Verluste weiter vergrößerte.

Steigende Kosten überholen Umsatzwachstum

Während die Einnahmen wachsen, steigen die Ausgaben noch schneller. Forschung und Entwicklung blieben mit 6,7 Milliarden Dollar im Sechsmonatszeitraum der größte Einzelposten, da das Unternehmen seine KI-Fähigkeiten weiter ausbaut.

Vertrieb und Marketing schnellten ebenfalls auf 2 Milliarden Dollar hoch, fast das Doppelte der Gesamtausgaben für das Jahr 2024. Zusätzlich haben sich die aktienbasierten Vergütungen im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr auf 2,5 Milliarden Dollar fast verdoppelt.

Insgesamt stiegen die Betriebsverluste auf 7,8 Milliarden Dollar an. Am alarmierendsten für Investoren war das Eingeständnis des Unternehmens, dass es in diesem Halbjahr 2,5 Milliarden Dollar an Barmitteln verbrannt hat.

Microsoft, Barreserven und neue Finanzierungspläne

Die Beziehung von OpenAI zu Microsoft spielt weiterhin eine wichtige Rolle in seinem finanziellen Bild. Im Rahmen einer Umsatzbeteiligungsvereinbarung fließen 20% von OpenAIs Einnahmen direkt an den Technologieriesen.

Trotz der hohen Verluste verfügte das Unternehmen Ende Juni noch über 17,5 Milliarden Dollar an Bargeld und Wertpapieren, hauptsächlich dank einer Finanzspritze von 10 Milliarden Dollar zu Beginn des Jahres. Ende Juli suchte OpenAI bereits nach zusätzlichen 30 Milliarden Dollar an frischem Kapital.

Bei Erfolg würde die Kapitalbeschaffung dazu beitragen, die steigenden Ausgaben auszugleichen und gleichzeitig ehrgeizige Infrastrukturprojekte zur Skalierung der KI-Rechenkapazität zu unterstützen. Investoren haben den gewinnorientierten Zweig von OpenAI mit rund 500 Milliarden Dollar bewertet, was trotz der finanziellen Rückschläge auf anhaltendes Vertrauen in sein langfristiges Potenzial hindeutet.

Langfristige Verbrennungsprognosen wecken Bedenken

Die Finanzberichte erscheinen kurz nach Meldungen, dass OpenAI bis 2029 voraussichtlich 115 Milliarden Dollar verbrennen wird, eine Steigerung von 80 Milliarden Dollar gegenüber der vorherigen Prognose.

Das Unternehmen ist zu einem der weltweit größten Mieter von Cloud-Computing-Leistung geworden, wobei der Bedarf an Rechenzentren steigt, da die Nutzung der ChatGPT-Plattform weltweit zunimmt.

Allein im Jahr 2025 rechnet OpenAI mit Ausgaben von mehr als 8 Milliarden Dollar, 1,5 Milliarden Dollar mehr als die zu Beginn des Jahres gemachten Prognosen. Um diese steigenden Kosten einzudämmen, investiert das Unternehmen in eigene Hardware. OpenAI arbeitet Berichten zufolge mit Broadcom an der Entwicklung maßgeschneiderter KI-Chips, die voraussichtlich im nächsten Jahr auf den Markt kommen und intern verwendet werden, anstatt an Kunden verkauft zu werden.

Gleichzeitig werden die Partnerschaften ausgebaut. Ein Abkommen mit Oracle soll 4,5 Gigawatt Rechenzentrumskapazität liefern, Teil der breiteren, von SoftBank unterstützten Stargate-Initiative im Wert von 500 Milliarden Dollar. Auch Alphabets Google Cloud ist dem Lieferantenkreis beigetreten und diversifiziert damit weiter das Infrastruktur-Rückgrat von OpenAI.

