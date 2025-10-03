Der Beitrag OnePay ermöglicht Krypto-Handel und -Ausgaben in der Walmart App erschien zuerst auf Coinpedia Fintech News
Walmarts Fintech-Plattform OnePay wird später in diesem Jahr Kryptowährungs-Handels- und Verwahrungsfunktionen einführen, zunächst mit Unterstützung für Bitcoin und Ethereum. Benutzer werden in der Lage sein, Krypto zu handeln und damit Einkäufe bei Walmart zu bezahlen oder Kreditkartenschulden über die App zu begleichen. Durch eine Partnerschaft mit dem Krypto-Infrastruktur-Startup Zerohash soll dieser Schritt digitale Vermögenswerte für Alltagsverbraucher zugänglicher machen und sie in Walmarts breites Finanzökosystem integrieren.
Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.