OnePay ermöglicht Krypto-Handel und -Ausgaben in der Walmart App Von: CoinPedia 2025/10/03 20:43

Der Beitrag OnePay ermöglicht Krypto-Handel und -Ausgaben in der Walmart App erschien zuerst auf Coinpedia Fintech News Walmarts Fintech-Plattform OnePay wird später in diesem Jahr Kryptowährungs-Handels- und Verwahrungsfunktionen einführen, zunächst mit Unterstützung für Bitcoin und Ethereum. Benutzer werden in der Lage sein, Krypto zu handeln und damit Einkäufe bei Walmart zu bezahlen oder Kreditkartenschulden über die App zu begleichen. Durch eine Partnerschaft mit dem Krypto-Infrastruktur-Startup Zerohash soll dieser Schritt digitale Vermögenswerte für Alltagsverbraucher zugänglicher machen und sie in Walmarts breites Finanzökosystem integrieren.