OnePay App nutzt Zerohash für den Start des Kryptohandels für Walmart-Kunden

TLDR :

OnePay, mehrheitlich im Besitz von Walmart, bereitet sich darauf vor, in diesem Jahr Krypto-Handel und -Verwahrung in seiner Finanz-App einzuführen.

Die App wird Bitcoin und Ether integrieren, unterstützt von Zerohash, und bietet Benutzern mehr Zahlungs- und Auszahlungsoptionen.

OnePay ist bereits eine hochrangige Finanz-App, die JPMorgan, Robinhood und Chime in der App-Store-Liste von Apple übertrifft.

Kunden werden in der Lage sein, Krypto direkt über die mobile Banking-Anwendung von OnePay zu halten, zu konvertieren und auszugeben.

Krypto dringt tiefer in die Mainstream Einzelhandelsfinanzierung ein. Walmarts Fintech-Arm, OnePay, bereitet sich laut einem CNBC-Bericht darauf vor, Bitcoin und Ether in seine App zu bringen.

Die Plattform, die bei US-Nutzern bereits beliebt ist, plant, vor Jahresende sowohl Handels- als auch Verwahrungsfunktionen hinzuzufügen. Das Update kommt zu einer Zeit, in der auch traditionelle Banken und Finanzunternehmen ihre digitalen Vermögensdienste erweitern. Für OnePay steht dieser Schritt im Einklang mit seinem Bestreben, eine All-in-One-Finanz-App zu entwickeln.

OnePay fügt Krypto zur Finanz-App hinzu

CNBC berichtete, dass OnePay Benutzern ermöglichen wird, Bitcoin und Ether innerhalb seiner mobilen Anwendung zu handeln und zu speichern. Die Einführung wird später in diesem Jahr mit technischer Unterstützung des Krypto-Infrastruktur-Startups Zerohash erwartet.

Benutzer werden in der Lage sein, ihre Krypto innerhalb der App in Dollar zu konvertieren. Dieses Geld kann dann für Einkäufe im Geschäft, Rechnungszahlungen oder Kartenguthaben verwendet werden. Das Unternehmen hat sich nicht öffentlich zum Zeitplan der Einführung geäußert, aber Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, bestätigten die Pläne.

OnePay wurde 2021 von Walmart und der Venture-Firma Ribbit Capital gegründet. Seit der Einführung hat das Unternehmen sein Angebot auf Sparkonten, Peer-to-Peer-Überweisungen, Debit- und Kreditkarten sowie Kaufen-jetzt-zahlen-später-Dienste erweitert.

Die Hinzufügung von Krypto steht im Einklang mit dem Ziel, eine amerikanische Version einer "Super-App" für digitale Finanzen zu schaffen.

Für Walmart ist der Vertriebsvorteil der App klar. OnePay ist direkt in die Checkout-Abläufe an US-Walmart-Standorten integriert, ein Punkt, der sie mit 150 Millionen Käufern wöchentlich verbindet.

Krypto-Handelspartnerschaft mit Zerohash

Die Krypto-Funktionen werden mit Zerohash entwickelt, einem in Chicago ansässigen Unternehmen, das sich auf Krypto-Abwicklungs- und Verwahrungsdienste spezialisiert hat.

Zerohash hat kürzlich 104 Millionen Dollar von Investoren wie Morgan Stanley und Interactive Brokers eingesammelt. Die Finanzierungsrunde positionierte das Unternehmen als Partner für Banken und Fintechs, die in den Kryptobereich expandieren.

Durch die Zusammenarbeit mit Zerohash muss OnePay keine eigene Krypto-Infrastruktur aufbauen. Stattdessen kann es sich in eine bestehende Plattform einklinken, die bereits Dienste für Broker und Finanzinstitute betreibt.

Quellen teilten CNBC mit, dass die Partnerschaft darauf ausgelegt war, die Einführung der Bitcoin- und Ether-Unterstützung zu rationalisieren.

Die mobile App von OnePay hat schnell an Zugkraft gewonnen. Sie belegt derzeit Platz 5 in Apples Rangliste der kostenlosen Finanz-Apps, vor großen Konkurrenten wie JPMorgan Chase, Robinhood und Chime.

Fast alle höher platzierten Finanz-Apps, darunter Cash App, PayPal und Venmo, bieten bereits Krypto-Funktionen an.

Analysten sagen, dass die Integration OnePay einen Wettbewerbsvorteil im digitalen Banking verschafft. Kunden, die die App bereits für Sparen oder Zahlungen nutzen, könnten Krypto als natürliche Erweiterung empfinden. Der große Einzelhandelskanal des Unternehmens und die wachsende Nutzerbasis könnten dazu beitragen, die Akzeptanz zu beschleunigen, sobald die Funktion live geht.

