BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag On-Chain Daten zeigen, dass Solana-Wale sich diesem viralen Memecoin für maximale Gewinne im Jahr 2025 zuwenden erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Der Kryptomarkt sorgt immer wieder für Überraschungen, aber aktuelle On-Chain Daten enthüllen etwas wirklich Faszinierendes: Eine merkliche Verschiebung bei einigen vermögenden Investoren, einschließlich derer mit bedeutenden Beständen in Solana, hin zu einem bahnbrechenden neuen Meme-Coin. Dies ist nicht nur ein weiterer Trend-Token; Layer Bretts Vorverkauf hat bereits die 2,8-Millionen-Dollar-Marke überschritten und zeigt enormes frühes Momentum, während er sich darauf vorbereitet, virale Meme-Kultur mit echtem Layer-2-Nutzen zu verbinden. Analyst flüstern, dass $LBRETT 100-fache Gewinne liefern könnte, was ihn als starken Herausforderer für etablierte Akteure wie Solana im kommenden Bullenmarkt positioniert. Layer Brett – Die Zukunft Warum schauen clevere Investoren, die typischerweise auf den Wellen von Giganten wie Solana (SOL) reiten, plötzlich auf dieses neue Gesicht? Es läuft auf Potenzial und Zweck hinaus. Während Solana mit beeindruckender Geschwindigkeit punktet, bedeutet seine enorme Marktkapitalisierung von derzeit über 109 Milliarden Dollar, dass exponentielle Gewinne schwieriger zu erzielen sind. Layer Brett hingegen bietet eine disruptive Mischung: die unbestreitbare Energie eines Meme-Coins kombiniert mit den schnellen, kostengünstigen Vorteilen einer Ethereum Layer-2-Lösung. Allein sein innovativer Staking-Mechanismus verspricht einen atemberaubenden APY von 895% für frühe Teilnehmer, eine Belohnungsstruktur, die darauf ausgelegt ist, ernsthafte langfristige Halter anzulocken. Stellen Sie sich die Gewinne im Vergleich zu den schrittweisen Bewegungen von Solana jetzt vor. Was ist Layer Brett? Layer Brett ist nicht nur ein Charakter; es ist eine Revolution. Geboren aus dem beliebtesten Frosch-Meme des Internets, überschreitet dieses Projekt seine Ursprünge auf Base, indem es seine eigene dedizierte Layer-2-Blockchain auf Ethereum etabliert. Das bedeutet, es bietet einen echten Ausweg aus den langsamen, teuren Transaktionen, die viele Meme-Coins und sogar einige Layer-1-Chains plagen. Es ist ein Community-first, technologisch gestützter Meme-Token, der eine Zukunft der Skalierbarkeit, blitzschneller Transaktionen und wirklich niedriger Gasgebühren verspricht. Was ist Solana? Solana trat als hochleistungsfähige Layer-1-Blockchain auf den Plan, oft als "Ethereum...Der Beitrag On-Chain Daten zeigen, dass Solana-Wale sich diesem viralen Memecoin für maximale Gewinne im Jahr 2025 zuwenden erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Der Kryptomarkt sorgt immer wieder für Überraschungen, aber aktuelle On-Chain Daten enthüllen etwas wirklich Faszinierendes: Eine merkliche Verschiebung bei einigen vermögenden Investoren, einschließlich derer mit bedeutenden Beständen in Solana, hin zu einem bahnbrechenden neuen Meme-Coin. Dies ist nicht nur ein weiterer Trend-Token; Layer Bretts Vorverkauf hat bereits die 2,8-Millionen-Dollar-Marke überschritten und zeigt enormes frühes Momentum, während er sich darauf vorbereitet, virale Meme-Kultur mit echtem Layer-2-Nutzen zu verbinden. Analyst flüstern, dass $LBRETT 100-fache Gewinne liefern könnte, was ihn als starken Herausforderer für etablierte Akteure wie Solana im kommenden Bullenmarkt positioniert. Layer Brett – Die Zukunft Warum schauen clevere Investoren, die typischerweise auf den Wellen von Giganten wie Solana (SOL) reiten, plötzlich auf dieses neue Gesicht? Es läuft auf Potenzial und Zweck hinaus. Während Solana mit beeindruckender Geschwindigkeit punktet, bedeutet seine enorme Marktkapitalisierung von derzeit über 109 Milliarden Dollar, dass exponentielle Gewinne schwieriger zu erzielen sind. Layer Brett hingegen bietet eine disruptive Mischung: die unbestreitbare Energie eines Meme-Coins kombiniert mit den schnellen, kostengünstigen Vorteilen einer Ethereum Layer-2-Lösung. Allein sein innovativer Staking-Mechanismus verspricht einen atemberaubenden APY von 895% für frühe Teilnehmer, eine Belohnungsstruktur, die darauf ausgelegt ist, ernsthafte langfristige Halter anzulocken. Stellen Sie sich die Gewinne im Vergleich zu den schrittweisen Bewegungen von Solana jetzt vor. Was ist Layer Brett? Layer Brett ist nicht nur ein Charakter; es ist eine Revolution. Geboren aus dem beliebtesten Frosch-Meme des Internets, überschreitet dieses Projekt seine Ursprünge auf Base, indem es seine eigene dedizierte Layer-2-Blockchain auf Ethereum etabliert. Das bedeutet, es bietet einen echten Ausweg aus den langsamen, teuren Transaktionen, die viele Meme-Coins und sogar einige Layer-1-Chains plagen. Es ist ein Community-first, technologisch gestützter Meme-Token, der eine Zukunft der Skalierbarkeit, blitzschneller Transaktionen und wirklich niedriger Gasgebühren verspricht. Was ist Solana? Solana trat als hochleistungsfähige Layer-1-Blockchain auf den Plan, oft als "Ethereum...

On-Chain-Daten zeigen, dass Solana-Wale sich diesem viralen Memecoin für maximale Gewinne im Jahr 2025 zuwenden

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 01:16
Threshold
T$0.01331+4.72%
Waves
WAVES$0.7329+1.97%
holoride
RIDE$0.000876-1.24%
Solana
SOL$167.11+6.09%
RealLink
REAL$0.07037+6.07%
Just Memecoin
MEMECOIN$0.0004666+11.22%
GAINS
GAINS$0.01761+5.63%

Der Kryptomarkt sorgt immer für Überraschungen, aber aktuelle On-Chain Daten enthüllen etwas wirklich Faszinierendes: Eine merkliche Verschiebung bei einigen vermögenden Investoren, einschließlich derer mit bedeutenden Beteiligungen an Solana, hin zu einem bahnbrechenden neuen Meme-Coin. Dies ist nicht nur ein weiterer kurzlebiger Token; Layer Bretts Vorverkauf hat bereits die 2,8-Millionen-Dollar-Marke überschritten und zeigt enormes frühes Momentum, während er sich darauf vorbereitet, virale Meme-Kultur mit echtem Layer-2-Nutzen zu verbinden. Analyst flüstern, dass $LBRETT 100-fache Gewinne liefern könnte, was ihn als starken Herausforderer für etablierte Akteure wie Solana im kommenden Bullenmarkt positioniert.

Layer Brett – Die Zukunft

Warum haben kluge Investoren, die typischerweise auf den Wellen von Giganten wie Solana (SOL) reiten, plötzlich dieses neue Gesicht im Blick? Es läuft auf Potenzial und Zweck hinaus. Während Solana mit beeindruckender Geschwindigkeit punktet, bedeutet seine enorme Marktkapitalisierung von derzeit über 109 Milliarden Dollar, dass exponentielle Gewinne schwieriger zu erzielen sind. Layer Brett hingegen bietet eine disruptive Mischung: die unbestreitbare Energie eines Meme-Coins kombiniert mit den schnellen, kostengünstigen Vorteilen einer Ethereum Layer-2-Lösung. Allein sein innovativer Staking-Mechanismus verspricht eine beeindruckende APY von 895% für frühe Teilnehmer, eine Belohnungsstruktur, die darauf ausgelegt ist, ernsthafte langfristige Halter anzulocken. Stellen Sie sich die Gewinne im Vergleich zu den schrittweisen Bewegungen von Solana vor.

Was ist Layer Brett?

Layer Brett ist nicht nur ein Charakter; es ist eine Revolution. Geboren aus dem beliebtesten Frosch-Meme des Internets, überschreitet dieses Projekt seine Ursprünge auf Base, indem es seine eigene dedizierte Layer-2-Blockchain auf Ethereum etabliert. Das bedeutet, es bietet einen echten Ausweg aus den langsamen, teuren Transaktionen, die viele Meme-Coins und sogar einige Layer-1-Chains plagen. Es ist ein Community-orientierter, technologisch unterstützter Meme-Token, der eine Zukunft der Skalierbarkeit, blitzschneller Transaktionen und wirklich niedriger Gasgebühren verspricht.

Was ist Solana?

Solana betrat die Bühne als leistungsstarke Layer-1-Blockchain, oft als "Ethereum-Killer" bezeichnet aufgrund seiner unglaublichen Transaktionsgeschwindigkeiten und niedrigen Kosten. Es baute schnell ein florierendes Ökosystem von dApps, NFTs und DeFi-Protokollen auf. SOL hat einen bemerkenswerten Teil des Marktes erobert und zieht erhebliches institutionelles Interesse und eine engagierte Nutzerbasis an. Es ist zweifellos ein Kraftpaket, das jedoch in der Vergangenheit auch mit Herausforderungen wie Netzwerküberlastung konfrontiert war.

SOL Preisvorhersage

Solana hat einen großartigen Lauf hingelegt. Es wird derzeit bei etwa 202-204 $ gehandelt, mit einer Marktkapitalisierung von über 109 Milliarden Dollar. Trotz seines Allzeithochs von 293,31 $ Ende 2021 ist der Weg für massives parabolisches Wachstum, wie in SOLs frühen Tagen, durch seine schiere Größe eingeschränkt. SOL zeigt weiterhin starke Erholung und Ökosystemerweiterung, aber seine etablierte Position bedeutet, dass zukünftige Gewinne stetig, aber weniger explosiv sein könnten. Institutionelle Unterstützung hält Solana relevant, doch die Jagd nach lebensverändernden Renditen weist oft auf Alternativen mit niedrigerer Marktkapitalisierung hin.

Layer Brett Preisvorhersage

Hier braut sich die Aufregung zusammen. Mit seinem Vorverkauf, der schnell an Zugkraft gewinnt, positioniert sich Layer Brett als der nächste 100x Altcoin. Im Vergleich zu SOLs gigantischer Marktkapitalisierung ermöglicht Layer Bretts frühes Stadium ein astronomisches Wachstumspotenzial. Die Kombination aus einer starken Community, echtem Layer-2-Nutzen und den unglaublich hohen Staking-Belohnungen macht es zu einem Top-Gainer-Krypto-Kandidaten für 2025. Außerdem führt das Projekt sogar ein Gewinnspiel im Wert von 1 Million Dollar durch, was den Deal für frühe Anwender, die nach der besten Krypto-Investition suchen, noch attraktiver macht.

Fazit

Die Zeichen sind klar: Smart-Money, selbst aus den Taschen der SOL-Halter, diversifiziert in innovative Krypto-Juwelen mit niedriger Marktkapitalisierung. Verpassen Sie nicht Ihre Chance, Ihre $LBRETT-Token für 0,0055 $ zu sichern und sie für diese unglaubliche APY von 895% zu staken. 

Werden Sie Teil einer Bewegung, von der Analyst glauben, dass sie die Meme-Coin-Landschaft im Krypto-Bullenmarkt von 2025 neu definieren wird. 

Website: https://layerbrett.com

Telegram: https://t.me/layerbrett

X: (1) Layer Brett (@LayerBrett) / X

Quelle: https://www.cryptopolitan.com/on-chain-data-shows-solana-whales-turning-to-this-viral-memecoin-for-maximum-gains-in-2025/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4035+5.37%
Intuition
TRUST$0.2058-2.97%
Xrp Classic
XRPC$0.0007184+5.36%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02003+5.81%
Moonveil
MORE$0.004931-6.82%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Am Sonntag sorgten Privacy Coins für Aufsehen, als Zcash (ZEC) um 12,8% auf über 640 $ stieg, während Monero (XMR) um 21% zulegte und die Marke von 440 $ pro Coin überschritt. Privacy Tokens stehen derzeit eindeutig im Rampenlicht – und die Menge liebt es. Privacy-Coins setzen Rallye fort Nach einer kurzen Verschnaufpause am Samstag, die [...]
Zcash
ZEC$637.78+9.24%
Monero
XMR$408.02+8.80%
Nowchain
NOW$0.00209+2.45%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:53

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106,245.38
$106,245.38$106,245.38

+2.39%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,640.58
$3,640.58$3,640.58

+3.55%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$167.11
$167.11$167.11

+2.81%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4065
$2.4065$2.4065

+3.90%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18186
$0.18186$0.18186

+2.12%