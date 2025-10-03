Nomuras Laser Digital plant Krypto-Handelsexpansion im japanischen Markt

TLDR

Nomuras Tochtergesellschaft Laser Digital beantragt die Genehmigung, Krypto-Handelsdienstleistungen in Japan anzubieten.

Laser Digital zielt darauf ab, seine institutionelle Kundenbasis im schnell wachsenden japanischen Markt zu erweitern.

Japans Kryptomarkt verzeichnete einen signifikanten Anstieg des Handelswertes, der in diesem Jahr 230 Milliarden Dollar erreichte.

Die Expansion erfolgt inmitten unterstützender Richtlinien in Japan und im Ausland, insbesondere in den USA.

Laser Digital sicherte sich zuvor eine vollständige Krypto-Geschäftslizenz in Dubai und gründete 2023 eine japanische Tochtergesellschaft.

Nomura Holdings zielt darauf ab, seine Präsenz im digitalen Asset-Markt Japans durch seine Tochtergesellschaft Laser Digital Holdings zu erweitern. Laser mit Sitz in der Schweiz beantragt die Genehmigung von Japans Finanzdienstleistungsbehörde (FSA), um Handelsdienstleistungen für institutionelle Kunden anzubieten. Dieser Schritt erfolgt, während Japans Kryptomarkt ein schnelles Wachstum erlebt.

Lasers Antrag spiegelt Vertrauen in Japans Krypto-Ökosystem wider

Laser Digital Holdings führt Gespräche mit Japans FSA über den Erhalt einer Lizenz zur Bereitstellung von Handelsdienstleistungen für digitale Assets. CEO Jez Mohideen bestätigte, dass das Unternehmen in Vorkonsultationsgesprächen mit der Behörde steht. "Der Antrag spiegelt unser Vertrauen in Japans sich entwickelndes digitales Asset-Ökosystem wider", erklärte Mohideen. Diese Entwicklung steht im Einklang mit dem wachsenden Interesse an digitalen Assets in Japan, während der Kryptomarkt ansteigt.

Lasers Pläne spiegeln breitere Trends im japanischen Finanzsektor wider. Der Krypto-Handelsmarkt des Landes hat in diesem Jahr ein beeindruckendes Wachstum verzeichnet. Laut der Japan Virtual and Crypto assets Exchange Association hat sich der Transaktionswert des Marktes in den ersten sieben Monaten des Jahres auf ¥33,7 Billionen (230 Milliarden Dollar) verdoppelt.

Nomuras Laser erweitert Krypto-Dienstleistungen in Japan

Japans expandierender Kryptomarkt wurde durch unterstützende Richtlinien sowohl im Inland als auch international gefördert. Änderungen in den Steuervorschriften und Regeln für Krypto-fokussierte Fonds werden voraussichtlich den Sektor weiter stärken. Richtlinien in den USA haben ebenfalls zum globalen Momentum rund um digitale Assets beigetragen.

Das Wachstum des Kryptomarktes in Japan ist nicht unbemerkt geblieben. Daiwa Securities gab kürzlich bekannt, dass Kunden in ihren 181 Einzelhandelsfilialen jetzt Bitcoin und Ether als Sicherheiten für Kredite verwenden können. Diese Veränderungen unterstreichen die zunehmende Integration digitaler Assets in traditionelle Finanzdienstleistungen in Japan.

Nomura startete Laser Digital Holdings im Jahr 2022, um eine Vielzahl von Dienstleistungen anzubieten, darunter Asset Management und Venture-Capital. Im Jahr 2023 sicherte sich Laser eine vollständige Krypto-Geschäftslizenz in Dubai und gründete eine Tochtergesellschaft in Japan. Wenn Lasers Antrag genehmigt wird, plant das Unternehmen, Broker-Dealer-Dienstleistungen sowohl für Kryptofirmen als auch für traditionelle Finanzinstitutionen in Japan anzubieten.

Trotz dieser Ambitionen hat Lasers Performance Herausforderungen gegenübergestanden. Nomura meldete Anfang dieses Jahres einen vierteljährlichen Verlust in Europa, teilweise aufgrund der Unterperformance von Laser. CEO Jez Mohideen bleibt jedoch optimistisch bezüglich der Zukunft des Unternehmens. "Wir erwarten eine profitable Zukunft, obwohl es länger dauern könnte als ursprünglich erwartet", fügte Mohideen hinzu.

