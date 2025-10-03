BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
TLDR Nomuras Tochtergesellschaft Laser Digital beantragt die Genehmigung, Krypto-Handelsdienstleistungen in Japan anzubieten. Laser Digital zielt darauf ab, seine Basis an institutionellen Benutzern im schnell wachsenden japanischen Markt zu erweitern. Japans Kryptomarkt verzeichnete einen signifikanten Anstieg des Handelswertes, der in diesem Jahr 230 Milliarden Dollar erreichte. Die Expansion erfolgt inmitten unterstützender Richtlinien in Japan und im Ausland, insbesondere [...] Der Beitrag Nomuras Laser Digital plant Krypto-Handelserweiterung im japanischen Markt erschien zuerst auf CoinCentral.TLDR Nomuras Tochtergesellschaft Laser Digital beantragt die Genehmigung, Krypto-Handelsdienstleistungen in Japan anzubieten. Laser Digital zielt darauf ab, seine Basis an institutionellen Benutzern im schnell wachsenden japanischen Markt zu erweitern. Japans Kryptomarkt verzeichnete einen signifikanten Anstieg des Handelswertes, der in diesem Jahr 230 Milliarden Dollar erreichte. Die Expansion erfolgt inmitten unterstützender Richtlinien in Japan und im Ausland, insbesondere [...] Der Beitrag Nomuras Laser Digital plant Krypto-Handelserweiterung im japanischen Markt erschien zuerst auf CoinCentral.

Nomuras Laser Digital plant Krypto-Handelsexpansion im japanischen Markt

Von: Coincentral
2025/10/03 20:58

TLDR

  • Nomuras Tochtergesellschaft Laser Digital beantragt die Genehmigung, Krypto-Handelsdienstleistungen in Japan anzubieten.
  • Laser Digital zielt darauf ab, seine institutionelle Kundenbasis im schnell wachsenden japanischen Markt zu erweitern.
  • Japans Kryptomarkt verzeichnete einen signifikanten Anstieg des Handelswertes, der in diesem Jahr 230 Milliarden Dollar erreichte.
  • Die Expansion erfolgt inmitten unterstützender Richtlinien in Japan und im Ausland, insbesondere in den USA.
  • Laser Digital sicherte sich zuvor eine vollständige Krypto-Geschäftslizenz in Dubai und gründete 2023 eine japanische Tochtergesellschaft.

Nomura Holdings zielt darauf ab, seine Präsenz im digitalen Asset-Markt Japans durch seine Tochtergesellschaft Laser Digital Holdings zu erweitern. Laser mit Sitz in der Schweiz beantragt die Genehmigung von Japans Finanzdienstleistungsbehörde (FSA), um Handelsdienstleistungen für institutionelle Kunden anzubieten. Dieser Schritt erfolgt, während Japans Kryptomarkt ein schnelles Wachstum erlebt.

Lasers Antrag spiegelt Vertrauen in Japans Krypto-Ökosystem wider

Laser Digital Holdings führt Gespräche mit Japans FSA über den Erhalt einer Lizenz zur Bereitstellung von Handelsdienstleistungen für digitale Assets. CEO Jez Mohideen bestätigte, dass das Unternehmen in Vorkonsultationsgesprächen mit der Behörde steht. "Der Antrag spiegelt unser Vertrauen in Japans sich entwickelndes digitales Asset-Ökosystem wider", erklärte Mohideen. Diese Entwicklung steht im Einklang mit dem wachsenden Interesse an digitalen Assets in Japan, während der Kryptomarkt ansteigt.

Lasers Pläne spiegeln breitere Trends im japanischen Finanzsektor wider. Der Krypto-Handelsmarkt des Landes hat in diesem Jahr ein beeindruckendes Wachstum verzeichnet. Laut der Japan Virtual and Crypto assets Exchange Association hat sich der Transaktionswert des Marktes in den ersten sieben Monaten des Jahres auf ¥33,7 Billionen (230 Milliarden Dollar) verdoppelt.

Nomuras Laser erweitert Krypto-Dienstleistungen in Japan

Japans expandierender Kryptomarkt wurde durch unterstützende Richtlinien sowohl im Inland als auch international gefördert. Änderungen in den Steuervorschriften und Regeln für Krypto-fokussierte Fonds werden voraussichtlich den Sektor weiter stärken. Richtlinien in den USA haben ebenfalls zum globalen Momentum rund um digitale Assets beigetragen.

Das Wachstum des Kryptomarktes in Japan ist nicht unbemerkt geblieben. Daiwa Securities gab kürzlich bekannt, dass Kunden in ihren 181 Einzelhandelsfilialen jetzt Bitcoin und Ether als Sicherheiten für Kredite verwenden können. Diese Veränderungen unterstreichen die zunehmende Integration digitaler Assets in traditionelle Finanzdienstleistungen in Japan.

Nomura startete Laser Digital Holdings im Jahr 2022, um eine Vielzahl von Dienstleistungen anzubieten, darunter Asset Management und Venture-Capital. Im Jahr 2023 sicherte sich Laser eine vollständige Krypto-Geschäftslizenz in Dubai und gründete eine Tochtergesellschaft in Japan. Wenn Lasers Antrag genehmigt wird, plant das Unternehmen, Broker-Dealer-Dienstleistungen sowohl für Kryptofirmen als auch für traditionelle Finanzinstitutionen in Japan anzubieten.

Trotz dieser Ambitionen hat Lasers Performance Herausforderungen gegenübergestanden. Nomura meldete Anfang dieses Jahres einen vierteljährlichen Verlust in Europa, teilweise aufgrund der Unterperformance von Laser. CEO Jez Mohideen bleibt jedoch optimistisch bezüglich der Zukunft des Unternehmens. "Wir erwarten eine profitable Zukunft, obwohl es länger dauern könnte als ursprünglich erwartet", fügte Mohideen hinzu.

Der Beitrag Nomuras Laser Digital plant Krypto-Handelsexpansion im japanischen Markt erschien zuerst auf CoinCentral.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4035+5.37%
Intuition
TRUST$0.2058-2.97%
Xrp Classic
XRPC$0.0007184+5.36%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02003+5.81%
Moonveil
MORE$0.004931-6.82%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Am Sonntag sorgten Privacy Coins für Aufsehen, als Zcash (ZEC) um 12,8% auf über 640 $ stieg, während Monero (XMR) um 21% zulegte und die Marke von 440 $ pro Coin überschritt. Privacy Tokens stehen derzeit eindeutig im Rampenlicht – und die Menge liebt es. Privacy-Coins setzen Rallye fort Nach einer kurzen Verschnaufpause am Samstag, die [...]
Zcash
ZEC$637.78+9.24%
Monero
XMR$408.02+8.80%
Nowchain
NOW$0.00209+2.45%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:53

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106,245.38
$106,245.38$106,245.38

+2.39%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,640.58
$3,640.58$3,640.58

+3.55%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$167.11
$167.11$167.11

+2.81%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4065
$2.4065$2.4065

+3.90%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18186
$0.18186$0.18186

+2.12%