Nomura-Einheit strebt breiteren Zugang zum Krypto-Handel in Japan an: Bericht

Von: CryptoNews
2025/10/03 14:04

Nomura Holdings bereitet sich darauf vor, seine Präsenz auf dem japanischen Markt für digitale Vermögenswerte zu verstärken, während die Krypto-Aktivitäten zunehmen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Laser Digital Holdings beantragt eine Lizenz, um Handelsdienstleistungen für institutionelle Kunden anzubieten.

Laser mit Sitz in der Schweiz befindet sich laut Chief Executive Officer Jez Mohideen in Vorgesprächen mit der japanischen Finanzaufsichtsbehörde.

Mohideen teilte Bloomberg mit, dass der Antrag das Vertrauen der Gruppe in das Ökosystem für digitale Vermögenswerte des Landes widerspiegelt.

Transaktionswert verdoppelt sich, da Anleger in Japan digitale Vermögenswerte annehmen

Japans Krypto-Handelsmarkt hat sich in diesem Jahr rapide ausgeweitet. Daten der Japan Virtual and Crypto assets Exchange Association zeigten, dass sich der Wert der Transaktionen in den ersten sieben Monaten allein auf 33,7 Billionen Yen oder etwa 230 Milliarden Dollar verdoppelt hat.

Unterstützende Richtlinien im Ausland, insbesondere in den USA, und erwartete Änderungen im Inland wie Steuersenkungen und neue Regeln für Krypto-fokussierte Fonds haben den Schwung angetrieben.

Der Schritt von Nomura erfolgt, während Kryptowährungen in Japan weiter in die Mainstream-Finanzdienstleistungen vordringen. Daiwa Securities, das zweitgrößte Brokerhaus des Landes, gab diese Woche bekannt, dass Kunden in seinen 181 Filialen jetzt Bitcoin und Ether als Sicherheiten verwenden können, um Yen zu leihen.

Regierungsreformen bei Steuern und Regeln steigern die Marktbeteiligung in Japan

Nomura stellte Laser 2022 vor, um Dienstleistungen von Asset Management bis hin zu Venture Capital anzubieten. Die Einheit sicherte sich 2023 eine vollständige Krypto-Geschäftslizenz in Dubai und gründete im selben Jahr eine japanische Tochtergesellschaft.

Bei Genehmigung plant Laser, Broker-Dealer-Dienste sowohl für traditionelle Finanzinstitute als auch für Krypto-Unternehmen anzubieten, einschließlich digitaler Asset-Börsen, die in Japan tätig sind.

Branchenbeobachter sagen, dass sich jüngere Investoren und institutionelle Akteure zunehmend digitalen Vermögenswerten als Teil ihrer Portfolios zuwenden, insbesondere da die Regierung Maßnahmen ergreift, um die Steuerbelastung zu verringern und Regeln zu verfeinern.

Japans Markt hat auch aufgrund seines Wachstumstempos globale Aufmerksamkeit erregt. In den 12 Monaten bis Juni 2025 verzeichnete das Land einen Anstieg des On-Chain-Werts um 120%, womit es Südkorea, Indien und Vietnam übertraf. Das Wachstum wurde durch Reformen unterstützt, die mehr Token als Anlageprodukte behandeln, sowie durch die Lizenzierung des ersten Yen-gestützten Stablecoin-Emittenten.

Globale Institutionen beobachten Japans sich schnell entwickelnde Krypto-Marktlandschaft

Dennoch war die Leistung von Laser nicht ohne Herausforderungen. Nomura meldete Anfang dieses Jahres einen vierteljährlichen Verlust in Europa, der teilweise mit dem verbunden war, was CFO Hiroyuki Moriuchi als "nicht sehr gute" Ergebnisse der Einheit beschrieb. Mohideen hatte ursprünglich erwartet, dass Laser innerhalb von zwei Jahren nach seiner Gründung Gewinne erzielen würde, obwohl er später warnte, dass es länger dauern könnte, bis die Gewinnschwelle erreicht wird.

Trotz dieser Rückschläge signalisiert die geplante Expansion nach Japan Nomuras Absicht, seine Rolle in einem Markt zu festigen, der sich schnell entwickelt und globale Finanzinstitutionen anzieht.

Für Regulierungsbehörden unterstreicht die Ankunft neuer Akteure wie Laser den Balanceakt zwischen der Förderung von Innovation und der Aufrechterhaltung strenger Aufsicht.

