Nigerias Zentralbank wird neue Krypto-Vorschriften mit der Börsenaufsichtsbehörde SEC entwerfen

TLDR

Nigerias Zentralbank arbeitet mit der SEC zusammen, um Krypto-Vorschriften für digitale Vermögenswerte zu entwerfen.

Die SEC bereitet die Einführung von Steuerregeln für Kryptowährungstransaktionen in Nigeria vor.

Die CBN hob das Krypto-Verbot im Jahr 2023 auf und signalisierte damit einen offeneren regulatorischen Ansatz.

Nigerias Krypto-Sektor steht vor Herausforderungen wie Polizeibelästigung und rechtlicher Unsicherheit.

Die Zentralbank von Nigeria (CBN) wird mit der nigerianischen Börsenaufsichtbehörde SEC zusammenarbeiten, um einen regulatorischen Rahmen für digitale Vermögenswerte zu schaffen. Dieser Schritt erfolgt, während das Land versucht, den wachsenden Einfluss von Kryptowährungen und Blockchain-Technologie zu bewältigen. Der Gouverneur der CBN, Olayemi Cardoso, enthüllte dies bei einem kürzlichen Vortrag und betonte die Bedeutung klarer Richtlinien für den Krypto-Sektor.

Zusammenarbeit zwischen CBN und SEC

Die CBN plant, eng mit der SEC zusammenzuarbeiten, um einen umfassenden Rahmen für die Regulierung digitaler Vermögenswerte zu entwickeln. Gouverneur Cardoso betonte, dass diese Zusammenarbeit verschiedene regulatorische Aspekte abdecken würde, um einen nachhaltigen Ansatz für digitale Währungen zu gewährleisten.

"Wir arbeiten intensiv zusammen, um sicherzustellen, dass alle verschiedenen Regulierungsbehörden den Prozess begleiten können, der in Bezug auf digitale Währung nachhaltig ist", erklärte er. Das Ziel ist es, ein robustes regulatorisches Umfeld für Kryptowährungen zu schaffen, das mit globalen Standards übereinstimmt und gleichzeitig lokale Bedenken berücksichtigt.

Diese Partnerschaft zielt darauf ab, den Anstieg kryptobezogener Aktivitäten in Nigeria zu bewältigen, einem Land, das im Bereich der digitalen Vermögenswerte erhebliche Aufmerksamkeit erlangt hat. Obwohl Cardoso die Bedeutung von Krypto-Vermögenswerten bei der Gestaltung der Zukunft der Finanzpolitik anerkannte, merkte er auch an, dass ihre vollständige Auswirkung unklar bleibt. Der Fokus der CBN liegt auf der Balance zwischen Innovation und dem Bedarf an Verbraucherschutz und finanzieller Stabilität.

Nigerias wechselnde Haltung zu Krypto-Regulierungen

Nigerias Ansatz zu Kryptowährungen hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt. Im Jahr 2021 verhängte die CBN ein umstrittenes Verbot für Finanzinstitute, die Dienstleistungen für kryptobezogene Unternehmen anbieten. Die Bank nannte Bedenken hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung als Hauptgründe für die Einschränkungen. Dieses Verbot wurde jedoch im Dezember 2023 aufgehoben, was einen Wandel hin zu flexibleren Vorschriften signalisierte. Zu diesem Zeitpunkt gab die CBN Richtlinien für Finanzinstitute bezüglich ihrer Beziehung zu Anbietern virtueller Vermögenswerte (VASPs) heraus.

Die Aufhebung des Verbots öffnete die Tür für regulierte Krypto-Transaktionen, doch Herausforderungen bleiben bestehen. Trotz der Aufhebung des Verbots haben einige Händler Schwierigkeiten bei der Durchführung von Transaktionen gemeldet und verweisen auf Probleme wie Polizeibelästigung und Verfolgung. Diese Bedenken haben die allgemeine Akzeptanz von Krypto in Nigeria beeinflusst, wobei viele Personen noch zögerlich sind, sich offen an kryptobezogenen Aktivitäten zu beteiligen.

Änderungen bei Besteuerung und Regulierungen

Zusammen mit dem regulatorischen Rahmen bereitet Nigeria die Einführung neuer Steuerregeln für Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten vor. Die SEC hat bestätigt, dass sie an einem Gesetz arbeitet, das die Besteuerung von Kryptowährungstransaktionen vorschreiben würde. Es wird erwartet, dass das Gesetz bald verabschiedet wird, und die SEC hat angemerkt, dass digitale Vermögenswerte erheblich zu den Steuereinnahmen des Landes beitragen könnten.

Die nigerianische Regierung hat das Potenzial der Kryptowährungsmärkte erkannt, sieht aber auch die Notwendigkeit klarer Richtlinien. Die zunehmende Nutzung digitaler Währungen hat es notwendig gemacht, eine Struktur zu schaffen, die eine angemessene Aufsicht und Rechenschaftspflicht gewährleistet. Durch die Regulierung und Besteuerung von Krypto-Transaktionen zielt die Regierung darauf ab, ein nachhaltiges Umfeld zu schaffen, in dem digitale Vermögenswerte innerhalb rechtlicher Parameter gedeihen können.

Bewältigung von Bedenken und Herausforderungen

Trotz dieser positiven Schritte bestehen im nigerianischen Krypto-Sektor weiterhin Herausforderungen. Händler, insbesondere junge Nigerianer, stehen aufgrund verschiedener rechtlicher und sicherheitstechnischer Probleme immer noch vor Hürden bei der Ausführung von Transaktionen. Es wurde berichtet, dass die Polizei Vermögenswerte beschlagnahmt und Geldstrafen von Personen fordert, die an Krypto-Aktivitäten beteiligt sind, was Ängste unter den Händlern verursacht. Diese Probleme behindern weiterhin die Entwicklung eines voll funktionsfähigen Krypto-Ökosystems in Nigeria.

Während die CBN und die SEC weiterhin am regulatorischen Rahmen zusammenarbeiten, stehen sie vor der Herausforderung, ein Umfeld zu schaffen, das Innovation fördert und gleichzeitig Sicherheit gewährleistet. Das Ziel ist es, klare Vorschriften zu schaffen, die sowohl das Wachstum digitaler Vermögenswerte als auch den Schutz der Verbraucher vor Betrug und illegalen Aktivitäten unterstützen.

Zusammenfassend arbeitet Nigerias Zentralbank eng mit der SEC zusammen, um einen Krypto-Regulierungsrahmen zu entwickeln. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, klarere Richtlinien für Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten zu schaffen und gleichzeitig Herausforderungen wie Besteuerung, Sicherheit und Marktstabilität zu bewältigen. Die sich entwickelnde Haltung des Landes spiegelt die wachsende Rolle von Kryptowährungen in seiner Finanzlandschaft wider, doch es bleibt abzuwarten, wie diese Vorschriften die Zukunft von Krypto in Nigeria gestalten werden.

Der Beitrag Nigerias Zentralbank entwirft neue Krypto-Vorschriften mit der SEC erschien zuerst auf CoinCentral.