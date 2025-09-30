BörseDEX+
Bitcoins nächste große Software-Veröffentlichung, Bitcoin Core v30.0, hat eine schwierige Debatte darüber neu entfacht, welche Arten von Daten im Netzwerk übertragen und abgewickelt werden dürfen – und wer die rechtliche Verantwortung tragen könnte, wenn diese Daten illegal sind. Am Montag meldete sich der Kryptographie-Pionier Nick Szabo mit einer deutlichen Warnung zu Wort: Änderungen in v30.0, die [...] lockernBitcoins nächste große Software-Veröffentlichung, Bitcoin Core v30.0, hat eine schwierige Debatte darüber neu entfacht, welche Arten von Daten im Netzwerk übertragen und abgewickelt werden dürfen – und wer die rechtliche Verantwortung tragen könnte, wenn diese Daten illegal sind. Am Montag meldete sich der Kryptographie-Pionier Nick Szabo mit einer deutlichen Warnung zu Wort: Änderungen in v30.0, die [...] lockern

Nick Szabo lässt Bombe platzen: Bitcoin Core v30.0 steht vor rechtlichem Albtraum

Von: Bitcoinist
2025/09/30 05:00
Die nächste große Software-Veröffentlichung von Bitcoin, Bitcoin Core v30.0, hat eine schwierige Debatte darüber neu entfacht, welche Arten von Daten im Netzwerk übertragen und abgewickelt werden dürfen – und wer die rechtliche Verantwortung tragen könnte, wenn diese Daten illegal sind.

Am Montag meldete sich der Kryptographie-Pionier Nick Szabo mit einer deutlichen Warnung zu Wort: Änderungen in v30.0, die langjährige Relay-Richtlinien für datentragende Transaktionen lockern, könnten die rechtliche Gefährdung von Full-Node-Betreibern erhöhen, indem sie anstößige Inhalte leichter abrufbar und mit alltäglicher Software "einsehbar" machen, wodurch Behauptungen gestärkt werden, dass Betreiber Kenntnis von dem hatten, was sie weiterleiteten oder speicherten.

Bitcoin Core V30 Update könnte ein rechtliches Desaster sein

Szabo formulierte das Kernproblem in deutlichen Worten: "Was passiert dann, wenn Full-Node-Betreiber über illegale Inhalte auf der Blockchain informiert werden? Sie haben dann Kenntnis davon, und dieser bestimmte Präzedenzfall schützt sie nicht." Er fügte hinzu, dass das Risiko nicht abstrakt technischer Natur sei, sondern davon abhänge, wie nicht-technische Entscheidungsträger – Anwälte, Richter und Geschworene – wahrnehmen, was ein Node-Betreiber vernünftigerweise wissen oder tun könnte.

"Ein Gegenargument ist, dass illegale Inhalte in einem zusammenhängenden Standardformat, die somit mit Standardsoftware leicht einsehbar sind, eher Anwälte, Richter und Geschworene beeindrucken... als Daten, die aufgeteilt oder versteckt wurden", schrieb Szabo und betonte, dass rechtliche Ergebnisse weniger von Protokollnuancen abhängen als davon, ob eine "Ein-Klick"-Verbraucher-App den Inhalt anzeigen kann.

Der Brennpunkt ist die Umkehrung einer informellen Barriere um OP_RETURN in Bitcoin Core v30.0 – den Skriptpfad, der historisch verwendet wurde, um kleine, beschneidbare Blobs beliebiger Daten an Transaktionen anzuhängen. Jahrelang würde die Standard-Mempool-Richtlinie von Core keine OP_RETURN-Nutzlasten über ~80 Bytes weiterleiten und beschränkte sie auf eine Ausgabe pro Transaktion, eine Nicht-Konsens-"Standardness"-Regel, die große Datenveröffentlichungen abschreckte, ohne sie auf Protokollebene zu verbieten.

"Gebühren schützen die Miner, aber sie bieten nicht genug Abschreckung, um die Full Nodes zu schützen. Das war natürlich schon immer ein Problem. Aber die Erhöhung der OP_RETURN-Zulassung wird dieses Problem wahrscheinlich verschlimmern. Es wird auch die rechtlichen Risiken erhöhen", schrieb Szabo über X.

Mit Bitcoin Core v30.0 ändert sich die Standardrichtlinie: Nodes werden standardmäßig Transaktionen mit größeren aggregierten OP_RETURN-Daten weiterleiten und abbauen und mehrere Datenträger-Ausgaben pro Transaktion zulassen; der lange verwendete -datacarriersize-Knopf wird verworfen und umfunktioniert und gilt jetzt für die aggregierten Daten über Ausgaben hinweg. Im Effekt fällt die Standardbarriere – obwohl einzelne Node-Betreiber immer noch strengere lokale Grenzen setzen können.

Core-Entwickler und Befürworter der Änderung argumentieren, dass die Kanalisierung nicht-finanzieller Daten in OP_RETURN – gerade weil es beschneidbar ist – systemischen Schaden im Vergleich zu heimlicheren Kodierungen in nicht beschneidbaren Teilen von Transaktionen (z.B. falsche öffentliche Schlüssel oder andere Skript-Hacks) reduzieren kann. Wie Szabo die Pro-Core-Position zusammenfasste, die er "gehört" hat: Die Zulassung von mehr Daten über OP_RETURN "kann vorstellbar rechtliche Risiken reduzieren", da die Alternative (Verstecken von Daten an Stellen, die nicht beschneidbar sind) für die langfristige Belastung der Nodes schlimmer ist.

Kritiker entgegnen, dass die Lockerung der Standardeinstellungen große, zusammenhängende Datennutzlasten normalisieren wird, die Verbraucher-Apps trivial rendern können, was es für Staatsanwälte viel einfacher macht zu demonstrieren, dass Node-Betreiber tatsächliche oder konstruktive Kenntnis von illegalem Material hatten. Wie Szabo es ausdrückte, werden nicht-technische Entscheidungsträger "viel mehr beeindruckt" sein von illegalen Inhalten, die eine vertraute App abrufen kann, als von Inhalten, die spezielle Werkzeuge erfordern. Dieses Überzeugungsrisiko, so deutet er an, steht im Mittelpunkt der Betreiberhaftung.

Die Legalitätsfrage sitzt unbequem an der Schnittstelle dieser technischen Standardeinstellungen und der realen Wahrnehmung. Mehrere Branchenteilnehmer argumentierten als Antwort auf Szabo, dass beliebige Daten realistischerweise überhaupt nicht gestoppt werden können – sei es über Bitcoin-Inschriften in Zeugendaten, Kodierungen in öffentlichen Schlüsseln oder OP_RETURN – was die Richtliniendebatte "fruchtlos" macht. Szabo wies diese praktische Realität nicht zurück, bestand aber darauf, dass Format und Benutzererfahrung vor Gericht wichtig sind: Wenn "eine App wie die auf ihren Telefonen die Daten abrufen kann", könnte das stark gegen einen angeklagten Bitcoin-Node-Betreiber wiegen; wenn es obskure Rekonstruktionswerkzeuge erfordert, das Gegenteil.

Was ist dann die Lösung? Szabo schlug zwei Klassen von Maßnahmen vor, beide unvollkommen. Auf Softwareebene schlug er vor, es für beliebte Apps absichtlich schwieriger zu machen, generische Medien über OP_RETURN oder Zeugendaten zu speichern und abzurufen – im Wesentlichen Entwickler von zusammenhängenden, menschenlesbaren Formaten wegzudrängen.

Auf Richtlinienebene könnten Gesetzgeber Haftungsregime in Betracht ziehen, die sich auf die Unterzeichner anstößiger Transaktionen konzentrieren, anstatt auf Relay/Storage-Vermittler wie Node-Betreiber. Er betonte auch Heterogenität: Da rechtliche Risiken und die App-Landschaft je nach Gerichtsbarkeit und im Laufe der Zeit variieren, benötigen Bitcoin-Node-Betreiber die Freiheit, "unordentliche, soziale/technische Lösungen" zu entwickeln, mit einem Auge darauf, ein Übergreifen in die Zensur gewöhnlicher Zahlungen zu vermeiden.

Bemerkenswert ist, dass Szabo betonte, dass er keine endgültige Seite zum Update eingenommen hat und "die Probleme erforscht", während er gleichzeitig warnt, dass "rechtliche Fragen wie diese alles andere als einfach sind und weit außerhalb des Kompetenzbereichs der meisten Entwickler liegen". Das ist vielleicht die ernüchterndste Erkenntnis, während sich v30.0 nähert: Der technische Weg mag klar sein, aber das rechtliche Terrain, das er durchquert, ist alles andere als das.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurde Bitcoin bei 112.079 $ gehandelt.

Bitcoin price
