NFT-Transaktionsvolumen stieg diese Woche um mehr als 95% auf 257 Millionen US-Dollar

PANews berichtete am 5. Oktober, dass laut Crypto.news die CryptoSlam-Daten zeigten, dass das NFT-Markttransaktionsvolumen in der vergangenen Woche um 95,23% anstieg und 257,4 Millionen Dollar erreichte. Die Anzahl der NFT-Käufer stieg um 18,14% auf 693.590, während die Anzahl der Verkäufer um 17,77% auf 584.235 zunahm. Die Anzahl der NFT-Transaktionen sank um 8,67% auf 1.874.619.
Das Transaktionsvolumen im Ethereum-Blockchain erreichte 96,34 Millionen Dollar, ein Anstieg von 94,44% gegenüber der Vorwoche. HyperEVM belegte mit einem Umsatz von 88,77 Millionen Dollar den zweiten Platz, angetrieben ausschließlich durch die Performance der Hypurrr-Serie. Das Transaktionsvolumen des Mythos Chain-Netzwerks erreichte 13,31 Millionen Dollar, ein Plus von 20,71%. Das Transaktionsvolumen des Bitcoin-Netzwerks erreichte 11,47 Millionen Dollar, ein Plus von 39,71%.
Zu den wertvollen Transaktionen dieser Woche gehören:
- CryptoPunks #1563 verkauft für 12,05 Millionen Dollar (2.745 ETH)
- Hypurrr #3926 verkauft für 7,86 Millionen Dollar
- Hypurrr #175 verkauft für 7,82 Millionen Dollar
- Hypurrr #1131 verkauft für 7,63 Millionen Dollar
- Hypurrr #3460 verkauft für 6,46 Millionen Dollar
Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.