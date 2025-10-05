NFT-Transaktionsvolumen stieg diese Woche um mehr als 95% auf 257 Millionen US-Dollar

PANews berichtete am 5. Oktober, dass laut Crypto.news die CryptoSlam-Daten zeigten, dass das NFT-Markttransaktionsvolumen in der vergangenen Woche um 95,23% anstieg und 257,4 Millionen Dollar erreichte. Die Anzahl der NFT-Käufer stieg um 18,14% auf 693.590, während die Anzahl der Verkäufer um 17,77% auf 584.235 zunahm. Die Anzahl der NFT-Transaktionen sank um 8,67% auf 1.874.619.

Das Transaktionsvolumen im Ethereum-Blockchain erreichte 96,34 Millionen Dollar, ein Anstieg von 94,44% gegenüber der Vorwoche. HyperEVM belegte mit einem Umsatz von 88,77 Millionen Dollar den zweiten Platz, angetrieben ausschließlich durch die Performance der Hypurrr-Serie. Das Transaktionsvolumen des Mythos Chain-Netzwerks erreichte 13,31 Millionen Dollar, ein Plus von 20,71%. Das Transaktionsvolumen des Bitcoin-Netzwerks erreichte 11,47 Millionen Dollar, ein Plus von 39,71%.

Zu den wertvollen Transaktionen dieser Woche gehören: