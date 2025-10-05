NFT-Transaktionsvolumen stieg diese Woche um mehr als 95% auf 257 Millionen US-Dollar

BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
PANews berichtete am 5. Oktober, dass laut Crypto.news die CryptoSlam-Daten zeigten, dass das Transaktionsvolumen des NFT-Marktes in der vergangenen Woche um 95,23% auf 257,4 Millionen Dollar anstieg. Die Anzahl der NFT-Käufer stieg um 18,14% auf 693.590, während die Anzahl der Verkäufer um 17,77% auf 584.235 zunahm. Die Anzahl der NFT-Transaktionen sank um 8,67% auf 1.874.619. Das Transaktionsvolumen im Ethereum-Blockchain erreichte 96,34 Millionen Dollar, ein Anstieg von 94,44% gegenüber der Vorwoche. HyperEVM belegte mit einem Umsatz von 88,77 Millionen Dollar den zweiten Platz, was ausschließlich auf die Performance der Hypurrr-Serie zurückzuführen ist. Das Transaktionsvolumen des Mythos Chain-Netzwerks erreichte 13,31 Millionen Dollar, ein Plus von 20,71%. Das Transaktionsvolumen des Bitcoin-Netzwerks erreichte 11,47 Millionen Dollar, ein Plus von 39,71%. Zu den wertvollsten Transaktionen dieser Woche gehören: CryptoPunks #1563 verkauft für 12,05 Millionen Dollar (2.745 ETH) Hypurrr #3926 verkauft für 7,86 Millionen Dollar Hypurrr #175 verkauft für 7,82 Millionen Dollar Hypurrr #1131 verkauft für 7,63 Millionen Dollar Hypurrr #3460 verkauft für 6,46 Millionen DollarPANews berichtete am 5. Oktober, dass laut Crypto.news die CryptoSlam-Daten zeigten, dass das Transaktionsvolumen des NFT-Marktes in der vergangenen Woche um 95,23% auf 257,4 Millionen Dollar anstieg. Die Anzahl der NFT-Käufer stieg um 18,14% auf 693.590, während die Anzahl der Verkäufer um 17,77% auf 584.235 zunahm. Die Anzahl der NFT-Transaktionen sank um 8,67% auf 1.874.619. Das Transaktionsvolumen im Ethereum-Blockchain erreichte 96,34 Millionen Dollar, ein Anstieg von 94,44% gegenüber der Vorwoche. HyperEVM belegte mit einem Umsatz von 88,77 Millionen Dollar den zweiten Platz, was ausschließlich auf die Performance der Hypurrr-Serie zurückzuführen ist. Das Transaktionsvolumen des Mythos Chain-Netzwerks erreichte 13,31 Millionen Dollar, ein Plus von 20,71%. Das Transaktionsvolumen des Bitcoin-Netzwerks erreichte 11,47 Millionen Dollar, ein Plus von 39,71%. Zu den wertvollsten Transaktionen dieser Woche gehören: CryptoPunks #1563 verkauft für 12,05 Millionen Dollar (2.745 ETH) Hypurrr #3926 verkauft für 7,86 Millionen Dollar Hypurrr #175 verkauft für 7,82 Millionen Dollar Hypurrr #1131 verkauft für 7,63 Millionen Dollar Hypurrr #3460 verkauft für 6,46 Millionen Dollar

NFT-Transaktionsvolumen stieg diese Woche um mehr als 95% auf 257 Millionen US-Dollar

Von: PANews
2025/10/05 08:48
NFT
NFT$0.0000003998-0.81%
Moonveil
MORE$0.004895-7.08%
4
4$0.06341+9.61%
1
1$0.02327+2.28%

PANews berichtete am 5. Oktober, dass laut Crypto.news die CryptoSlam-Daten zeigten, dass das NFT-Markttransaktionsvolumen in der vergangenen Woche um 95,23% anstieg und 257,4 Millionen Dollar erreichte. Die Anzahl der NFT-Käufer stieg um 18,14% auf 693.590, während die Anzahl der Verkäufer um 17,77% auf 584.235 zunahm. Die Anzahl der NFT-Transaktionen sank um 8,67% auf 1.874.619.

Das Transaktionsvolumen im Ethereum-Blockchain erreichte 96,34 Millionen Dollar, ein Anstieg von 94,44% gegenüber der Vorwoche. HyperEVM belegte mit einem Umsatz von 88,77 Millionen Dollar den zweiten Platz, angetrieben ausschließlich durch die Performance der Hypurrr-Serie. Das Transaktionsvolumen des Mythos Chain-Netzwerks erreichte 13,31 Millionen Dollar, ein Plus von 20,71%. Das Transaktionsvolumen des Bitcoin-Netzwerks erreichte 11,47 Millionen Dollar, ein Plus von 39,71%.

Zu den wertvollen Transaktionen dieser Woche gehören:

  • CryptoPunks #1563 verkauft für 12,05 Millionen Dollar (2.745 ETH)
  • Hypurrr #3926 verkauft für 7,86 Millionen Dollar
  • Hypurrr #175 verkauft für 7,82 Millionen Dollar
  • Hypurrr #1131 verkauft für 7,63 Millionen Dollar
  • Hypurrr #3460 verkauft für 6,46 Millionen Dollar
Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Da sich der Markt auf eine weitere Preisexplosion vorbereitet, die für den Eintritt ins Jahr 2026 erwartet wird, konzentrieren sich Investoren nicht mehr nur auf den Hype eines Projekts, sondern auf nachhaltige Projekte mit greifbarer Anwendbarkeit und Wert in der heutigen Welt. Und genau deshalb ist Mutuum Finance (MUTM), das für nur 0,035 $ erhältlich ist, [...]
BitShiba
SHIBA$0.000000000503-0.78%
SHIBAINU
SHIB$0.000010008+1.16%
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Cryptopolitan2025/11/10 06:00
Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Der Kryptowährungsmarkt wird diese Woche bedeutende Entwicklungen bei zahlreichen Altcoins sehen. Hier ist, worauf Sie achten sollten. Weiterlesen: Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:48
Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Am Sonntag sorgten Privacy Coins für Aufsehen, als Zcash (ZEC) um 12,8% auf über 640 $ stieg, während Monero (XMR) um 21% zulegte und die Marke von 440 $ pro Coin überschritt. Privacy Tokens stehen derzeit eindeutig im Rampenlicht – und die Menge liebt es. Privacy-Coins setzen Rallye fort Nach einer kurzen Verschnaufpause am Samstag, die [...]
Zcash
ZEC$625.76+7.37%
Monero
XMR$421+13.71%
Nowchain
NOW$0.0021+3.44%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:53

Trendnachrichten

Mehr

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Polygon (POL) visiert Trendwende an: Unterstützungsabprall könnte Preis in Richtung $0,680 treiben

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105,542.16
$105,542.16$105,542.16

+1.71%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,597.56
$3,597.56$3,597.56

+2.32%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$165.81
$165.81$165.81

+2.01%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3803
$2.3803$2.3803

+2.77%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18045
$0.18045$0.18045

+1.33%